Review: SERIESLY BERLIN at Fotografiska

Mein Eindruck von Seriesly Berlin Conference – Mittwoch, 17. September

Der Auftakt in Fotografiska Berlin war von Anfang an beeindruckend. Schon das Ambiente – moderne Architektur, ausreichend Raum, gutes Licht – bot den perfekten Rahmen für einen Tag voller Inspiration und kreativen Austauschs.

Höhepunkte

Opening Remarks & Welcome : Ein stimmiger Einstieg, der direkt die Erwartungen setzte – nicht übertrieben, aber klar in der Ansage, worum es geht: Kreativität, Wandel, internationales Erzählen. Man merkte, dass nicht nur gute Inhalte, sondern auch echtes Interesse an Vernetzung und Innovation besteht.

Out-Of-the-Box Keynote: „Are We Content with ‘Content’?“ von Igor Simić: Eine provokative Frage, die hängen bleibt. Es ging nicht nur darum, Inhalte zu liefern, sondern auch darum, welchen Platz Storyteller in einer zunehmend algorithmusbestimmten Medienwelt einnehmen. Sehr gelungen, weil sie Denkanstöße gab, statt Antworten vorzukauen.

Co-Pros Without Tears: Tools & Tactics for the Braves : Praktisch und konkret. Gerade in der Kooperation über Ländergrenzen hinweg merkt man oft, wie abstrakt viele Diskussionen sind - hier war das anders. Tipps zu Partnerwahl, Finanzierungsmodellen und Workflow waren greifbar und umsetzbar.

Storytelling 2030: Who Pays, Who Plays? & „Beyond the Usual Suspects: Reinventing Co-Productions“: Zwei Panels, die hervorragend ergänzt haben, was schon in anderen Sessions angedeutet wurde: die Notwendigkeit, sich auf neue Formen, neue Allianzen und ungewöhnliche Partnerschaften einzulassen. Es wurde deutlich, wie internationale Serienlandschaften sich verschieben – und wie wichtig es ist, daran teilzuhaben.

Seriesly Berlin Writers’ Pitches : Ein echter Höhepunkt für mich. Neue Stimmen, frische Ideen, spannende Konzepte. Es ist immer etwas Besonderes, die ersten Schritte eines Projektes zu hören und zu sehen, wie lebendig Serienideen heute sein können, wenn man sie auch wirklich präsentiert und Rückmeldung bekommt.

Case Study: Building a Streamer–Producer Partnership (Netflix × bildundtonfabrik): Sehr lehrreich, wie ein erfolgreicher Partnerprozess aussehen kann - mit allen Herausforderungen, aber auch Chancen. Authentisch erzählt, ohne zu beschönigen. Das war praxisnah und relevant, vor allem für jemanden, der sich in solchen Konstellationen bewegt oder bewegen will.

Atmosphäre & Netzwerken

Es fühlte sich nicht übertrieben formell an, eher kollegial und offen. Viele Leute, mit denen man ins Gespräch kam, hatten ähnliche Fragen und Unsicherheiten - das schuf eine gute Basis für Austausch. Zwischen den Sessions war genug Zeit, sich neu zu sortieren, Impulse zu verarbeiten und Kontakte zu knüpfen. Getränke und Versorgung waren solide, Location gut erreichbar und komfortabel genug, um sich auf die Inhalte zu konzentrieren.

Verbesserung / Anregung

Wenn ich einen Wunsch haben darf: Manche Sessions überschneiden sich so, dass man Entscheidungssituationen hat, die schwer zu treffen sind. Vielleicht könnten zukünftige Programme so gestaltet sein, dass Überschneidungen bei besonders attraktiven Panels minimiert werden. Außerdem wäre es toll, wenn noch mehr interaktive Workshops angeboten würden - gerade am Mittwoch, um den Input direkt in Übungen oder kleine Gruppenarbeit überführen zu können.

Fazit

Mein Mittwoch auf der Seriesly Berlin Conference war inspirierend und bereichernd. Ich habe neue Perspektiven gewonnen - sowohl ideell als auch praktisch - was Produzenten- und Erzählarbeit angeht. Für alle, die im Serienbereich arbeiten oder arbeiten wollen: ein Tag, der motiviert, Denkmauern abträgt und Mut macht für ungewöhnliche Projekte. Ich freue mich schon auf die kommenden Tage und darauf, zu sehen, wie sich die Impulse weiter entfalten.

