Interview: STEPHANE LY-CUONG - REGISTA DEL MUSICAL NGUYEN KITCHEN

Stéphane Ly-Cuong è un regista e sceneggiatore francese oggi noto per la sua opera prima, il film musicale commedia "Nguyen Kitchen", attualmente su grande schermo (nelle sale italiane dal 4 dicembre scorso).

“Nguyen Kitchen” è una commedia musicale franco-vietnamita, che racconta la storia e il sogno di una giovane donna: la protagonista, Yvonne Nguyen (interpretata da Clotilde Chevalier), cerca di intraprendere una carriera nei musical, ma la madre (interpretata da Anh Tran Nghia) vorrebbe che si dedicasse a un futuro più “serio”.

Allo stesso tempo, il film intende raccontare la comunità vietnamita di Parigi attraverso i legami familiari, il gusto e la musica.

Noi di Broadway World abbiamo avuto il privilegio di intervistare Stéphane Ly- Cuong, per conoscere di più riguardo alla sua attività professionale e al suo approccio al musical theatre in particolare.

Nguyen Kitchen : perché hai deciso di scrivere e girare un musical originale, in questo periodo che vede portare su grande schermo musical cult come Wicked, che sono trasposizioni dei successi originali di Broadway?

Perché in un musical originale posso fare quello che voglio! (sorride) Voglio dire, penso che sia molto difficile trasporre i musical di Broadway sullo schermo, perché sono scritti per il palcoscenico e, dunque, bisogna davvero ripensare certe cose.

Certo, alcuni adattamenti sono ormai dei classici del cinema, come "West Side Story" o "Chicago". Ma, per rispondere più precisamente alla tua domanda, volevo raccontare la mia storia... E non l'ho ancora vista a teatro. (sorride)

Hai mai lavorato a teatro, e in particolare in spettacoli musicali, prima di realizzare questo film?

Sì, ho scritto e diretto i miei spettacoli in piccoli teatri, proprio come fa Koko nel film.

Ho anche diretto musical che non erano miei! Come le prime francesi di Edges di Pasek & Paul e The Last Five Years di Jason Robert Brown. Ho lavorato in quel campo per dieci anni e quasi vent'anni come giornalista specializzato in teatro musicale. È un mondo che conosco bene, che amo e rispetto molto.

Questo film racconta storia di una donna che non riesce a realizzare il proprio sogno a causa delle tante difficoltà e dei problemi della vita quotidiana. In effetti, questa è una situazione comune per attori e attrici in tutto il mondo. Pensi che il tuo film possa essere anche un resoconto della realtà, oltre che pura fiction?

Beh, sicuramente cerco di raccontare le cose che io e i miei amici artisti abbiamo vissuto.

Tutti noi abbiamo scelto di lavorare in questo campo perché lo amiamo, perché è essenziale per noi e non possiamo immaginare di fare altro. Ma… a volte è difficile. Volevo raccontarlo con umorismo, mostrare che a volte guadagniamo solo pochi euro per una performance... ma volevo anche concentrarmi, principalmente, sulla passione che ci alimenta, sulla gioia che proviamo mentre facciamo il nostro lavoro... e sulla gioia che trasmettiamo al nostro pubblico.

Waitress è un famoso musical che unisce cucina e musica, anche se in modo diverso da ciò che fai tu. Quindi ti chiedo: in che modo potresti dire che Nguyen Kitchen sia diverso dagli altri musical?

Non ho mai visto Waitress, devo vederlo! (sorride)

Comunque, direi che Nguyen Kitchen è diverso prima di tutto perché non si è mai visto un musical con protagonisti asiatici!

Oltre all'aspetto musicale, Nguyen Kitchen è una novità in termini di rappresentazione della nostra comunità (soprattutto per un film europeo). Lo so, detto così, sembra tutto molto serio... ma andate a vederlo, giuro che è soprattutto molto divertente e può piacere a un pubblico molto diverso, anche a chi di solito non ama i musical!

Un’ultima domanda: poiché hai detto, all’inizio di questa intervista, di essere un appassionato (oltre che cultore) di musical-theatre: quale musical ti piacerebbe dirigere di più (intendo fra i più noti di Broadway)?

Beh, a dire il vero, quando ero più giovane i musical che sognavo di dirigere erano Merrily We Roll Along (ma ho sentito che ci sta lavorando un certo Richard Linklater, ah ah ah!) e, ovviamente, Miss Saigon (ero e sono ancora ossessionato da Lea Salonga!).

Tuttavia, ora non so se sarei davvero interessato a lavorare a un adattamento. Penso che sia decisamente più emozionante lavorare a qualcosa di nuovo, originale e scritto appositamente per il grande schermo. Ma, beh, chissà... Se Hollywood chiama...

