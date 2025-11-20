Review: LET'S DANCE - LIVE TOUR 2025 at ÖVB Arena Bremen

🎭 NEW! Germany Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Germany & beyond. ✨ Sign Up

Der Abend in der ÖVB Arena hat eindrucksvoll gezeigt, warum „Let’s Dance“ seit Jahren zu den beliebtesten TV-Shows gehört – und warum die Live-Tour inzwischen fast ein eigenes Phänomen ist. Auf der Bühne steht nicht einfach eine Übertragung des Formats, sondern ein eigenständiges Show-Erlebnis, das die Intensität und Eleganz der Tänzerinnen und Tänzer unmittelbar spürbar macht.

Schon zu Beginn war klar: Das Publikum bekommt hier genau jene Mischung aus Professionalität, Emotion und Präsenz, die man vom Fernsehen kennt – nur viel direkter.

Moderator Daniel Hartwich führte wie gewohnt souverän durch den Abend. Seine Art ist ruhig, präzise und angenehm unaufdringlich. Er schafft es, die Balance zu halten: genug Humor, um die Atmosphäre aufzulockern, aber immer mit dem nötigen Respekt für die Leistung der Tänzer. Seine Moderation gibt der Show Struktur und Leichtigkeit, und man merkt, wie erfahren er darin ist, Live-Publikum und Bühne miteinander zu verbinden.

Die Jury – Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González – war ein weiterer Höhepunkt. Jeder brachte seine ganz eigene Energie mit, genau wie im TV, aber live wirken sie noch unmittelbarer.

Motsi Mabuse strahlte förmlich, voller Wärme und Begeisterung. Ihre Anmerkungen wirkten ehrlich und gleichzeitig motivierend.

Joachim Llambi blieb der analytische Gegenpol. Streng, aber fair – und mit einem Blick für Details, den man live besonders gut nachvollziehen kann.

Jorge González setzte den emotionalen, stilvoll-expressiven Akzent. Seine Kommentare, sein Auftreten und sein unverwechselbarer Ton gaben der Jury jene besondere Farbe, die das Publikum so liebt.

Gemeinsam bilden sie eine hervorragende Dynamik, die live beinahe noch klarer sichtbar wird: drei Persönlichkeiten, drei Perspektiven – und ein respektvolles Zusammenspiel.

Die Show selbst überzeugte mit einer abwechslungsreichen Dramaturgie: kraftvolle Gruppennummern, gefühlvolle Einzeltänze und elegant inszenierte Zwischenmomente, die dem Publikum Zeit zum Durchatmen gaben. Die Choreografien waren anspruchsvoll und zugleich perfekt auf die Bühne abgestimmt. Besonders auffällig war, wie nah man der körperlichen Leistung der Tänzerinnen und Tänzer kommt – jeder Schritt, jede Hebung, jeder schnelle Wechsel wirkt live intensiver, echter, unmittelbarer.

Auch das Bühnenbild, das Lichtdesign und die musikalische Gestaltung hatten großes Format. Man merkte deutlich, wie viel Sorgfalt im gesamten Konzept steckt – eine professionelle Live-Produktion, die mit Fernsehen nur noch den Namen gemeinsam hat.

Das Publikum in Bremen war aufmerksam, begeistert und dankbar. Die Atmosphäre war warm und energiegeladen. Während manche Shows in großen Arenen etwas verloren wirken, füllte „Let’s Dance“ den Raum mit Leichtigkeit und Rhythmus. Die Stimmung hielt sich bis zum Finale konstant oben.

Fazit:

Ein Abend voller Eleganz, Energie und echter Bühnenpräsenz. Die Kombination aus starkem Ensemble, hochklassiger Jury, einem souveränen Moderator und einer liebevoll durchdachten Inszenierung macht die Live-Tour zu einem besonderen Erlebnis. Die Show in der ÖVB Arena hat bewiesen, dass „Let’s Dance“ live eine eigene Magie entfaltet – näher, emotionaler und intensiver als auf dem Bildschirm.

Ein wundervoller Abend, der noch lange nachklingt.

