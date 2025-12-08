 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards; Leads Favorite Theatre!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 08, 2025
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards; Leads Favorite Theatre! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Germany Standings

Best Choreography Of A Play Or Musical
Tim Zimmermann - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 51%

Wagner Moreira - EINE WINTERREISE - Theater Regensburg 23%

Sven Niemeyer - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 15%

Gabriel Pitoni - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 4%

Timo Radünz - FOOTLOOSE - Showslot Tour 4%

Sven Niemeyer - JEDERMANN - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 2%

Alessia Ruffolo - DER DALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR - Düsseldorfer Schauspielhaus 1%

Gabriel Pitoni - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 0

Gabriel Pitoni - NEXT TO ME - Theater Regensburg 0

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Jose Luna - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 52%

Sebastian Weber - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 18%

Sebastian Ritschel - COME FROM AWAY - TheaterRegensburg 7%

Kristopher Kempf - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 6%

Susanne Hubrich - DIE REISE ZUM MOND - Theater regensburg 5%

Mara Lena Schönborn - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 4%

Belén Montoliú - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 4%

Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 3%

Hilke Fomferra - MOBY DICK - Theater Regensburg 3%

Best Dance Production
EINE WINTERREISE - Theater Regensburg 58%

NEXT TO ME - Theater Regensburg 42%

Best Direction Of A Musical
Birgit Simmler - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 55%

Sebastian Ritschel - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 19%

Franziska Kuropka - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 18%

Sebastian Ritschel - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 7%

Alex Balga - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 2%

Best Direction Of A Play
Gil Mehmert - DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 33%

Philipp Moschitz - JEDERMANN - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 27%

Antje Thoms - WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 15%

Iphigenies Rache - LILLY-MARIE VOGLER - Theater Regensburg 8%

Anaïs Durand-Mauptit - MOBY DICK - Theater Regensburg 7%

Moritz Nikolaus Koch - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 7%

Maltr Kreutzfeld - BONDI BEACH - Theater Regensburg 3%

Best Ensemble
SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 56%

COME FROM AWAY - Theater Regensburg 16%

KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 14%

WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 6%

DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 3%

DIE REISE ZUM MOND - Theater Regensburg 2%

JEDERMANN - Freilichtspiele Schwäbisch Hall 2%

MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Andi Hönig - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 62%

Maximilian Spielvogel - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 8%

Wanja Ostrower - WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 7%

Michael Grundner - FOOTLOOSE - Showslot Tour 5%

Sebastian Ritschel / Wanja Ostrower - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%

Michael Grundner - DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 5%

David Herzog - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 3%

Michael Grundner - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 3%

Mara Madeleine Pieler - DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR - Düsseldorfer Schauspielhaus 2%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Frank Nimsgern - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 66%

Andreas Kowalewitz - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 19%

Tom Woods - DIE REISE ZUM MOND - Theater Regensburg 8%

Stefan Veselka - ILLUSIONEN - Theater Regensburg 5%

Andreas Kowalewitz - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 2%

Best Musical
SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 57%

COME FROM AWAY - Theater Regensburg 19%

KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 17%

FOOTLOOOSE - Showslot Tour 4%

MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 4%

Best New Play Or Musical
SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 63%

DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 19%

CONNI SCHEISST AUF ALLES - Theater Regensburg 9%

IPHIGENIES RACHE - Theater Regensburg 9%

Best Performer In A Musical
Anja Backus - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 58%

Philip Rakoczy - KEIN PARDON - DAS MUSICAL - First Stage Theater Hamburg 13%

Wietske van Tongeren - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 6%

Alejandro Firlei Fernandez - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 5%

Fabiana Locke - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 4%

Nik Breidenbach - KEIN PARDON - First Stage Hamburg 4%

Benedikt Eder - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 3%

Andreas Bieber - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 3%

Felix Rabas - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 1%

Friederike Bauer - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 1%

Kerstin Bald - FOOTLOOSE - Showslot Tour 1%

Andi Bieber - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 0%

Ethan Freeman - FOOTLOOSE - Showslot Tour 0

Best Performer In A Play
David Jakobs - DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 56%

Lilly-Marie Vogler - IPHIGENIES RACHE - Theater Regensburg 21%

Gerhard Hermann - MOBY DICK - Theater Regensburg 14%

Joscha Eißen - MOBY DICK - Theater Regensburg 6%

Thomas Mehlhorn - MOBY DICK - Theater Regensburg 4%

Best Play
DIE RÄUBER - Festspiele Bad Hersfeld 50%

WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 14%

WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 13%

CONNIE SCHEISST AUF ALLES - Theater REgensburg 11%

IPHIGENIES RACHE - Theater Regensburg 11%

Best Production of an Opera
TRISTAN UND ISOLDE - Theater Regensburg 44%

DER KLEINE PRINZ - Theater Regensburg 34%

DIE WUNDERBAHREN JAHRE - Theater Regensburg 13%

DIE REISE ZUM MOND - Theater Regensburg 10%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Sam Madwar - DIE SCHÖNE UND DAS BIEST - Showslot Tour 30%

Sebastian Ritschel / Barbara Blaschke - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 26%

Kristopher Kempf - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 19%

Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 12%

Florian Barth - WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK - Theater Regensburg 8%

Belén Montoliú - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 5%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andreas Kowalewitz - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 38%

Dennis Heise - FOOTLOOSE - Showslot Tour 23%

Andreas Kowalewitz - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 15%

Dominik Tremel - MOBY DICK - Theater Regensburg 10%

Oliver Niess - WAS IHR WOLLT - Theater Regensburg 8%

Tom Gatza - DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR - Düsseldorfer Schauspielhaus 6%

Best Supporting Performer In A Musical
Manuel Karadeniz - SEELE FÜR SEELE - Festspielhaus Neuschwanstein 58%

Carin Filipčić - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 13%

Alejandro Nicolás Firlei Fernández - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 12%

Andreas Bieber - COME FROM AWAY - Theater Regensburg 9%

Friederike Bauer - MERRILY WE ROLL ALONG - Theater Regensburg 7%

Favorite Theatre
Festspielhaus Neuschwanstein 56%

Theater Regensburg 29%

First Stage Hamburg 16%

