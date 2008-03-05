First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards; KU'DAMM 59 Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Germany & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Germany Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Germany Standings
Best Choreography Of A Play Or Musical
Alessia Ruffolo
- DER DALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR
- Düsseldorfer Schauspielhaus
0
Gabriel Pitoni
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Gabriel Pitoni
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Gabriel Pitoni
- NEXT TO ME
- Theater Regensburg
0
Sven Niemeyer
- JEDERMANN
- Freilichtspiele Schwäbisch Hall
0
Sven Niemeyer
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
0
Tim Zimmermann
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0
Timo Radünz
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
0
Wagner Moreira
- EINE WINTERREISE
- Theater Regensburg
0Best Costume Design Of A Play Or Musical
Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Belén Montoliú
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
0
Hilke Fomferra
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
0
Jose Luna
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0
Kristopher Kempf
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Mara Lena Schönborn
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
0
Sebastian Ritschel
- COME FROM AWAY
- TheaterRegensburg
0
Sebastian Weber
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0
Susanne Hubrich
- DIE REISE ZUM MOND
- Theater regensburg
0Best Dance Production EINE WINTERREISE
- Theater Regensburg
0NEXT TO ME
- Theater Regensburg
0Best Direction Of A Musical
Alex Balga
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
0
Birgit Simmler
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0
Franziska Kuropka
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
0
Sebastian Ritschel
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Sebastian Ritschel
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Best Direction Of A Play
Anaïs Durand-Mauptit
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
0
Antje Thoms
- WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
0
Gil Mehmert
- DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
0
Iphigenies Rache
- LILLY-MARIE VOGLER
- Theater Regensburg
0
Maltr Kreutzfeld
- BONDI BEACH
- Theater Regensburg
0
Moritz Nikolaus Koch
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
0
Philipp Moschitz
- JEDERMANN
- Freilichtspiele Schwäbisch Hall
0Best Ensemble COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
100%DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
0DIE REISE ZUM MOND
- Theater Regensburg
0JEDERMANN
- Freilichtspiele Schwäbisch Hall
0KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
0MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
0Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Andi Hönig
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0
David Herzog
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
0
Mara Madeleine Pieler
- DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR
- Düsseldorfer Schauspielhaus
0
Maximilian Spielvogel
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Michael Grundner
- DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
0
Michael Grundner
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
0
Michael Grundner
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
0
Sebastian Ritschel / Wanja Ostrower
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Wanja Ostrower
- WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
0Best Music Direction & Orchestra Performance
Andreas Kowalewitz
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Andreas Kowalewitz
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Frank Nimsgern
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0
Stefan Veselka
- ILLUSIONEN
- Theater Regensburg
0
Tom Woods
- DIE REISE ZUM MOND
- Theater Regensburg
0Best Musical COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
100%FOOTLOOOSE
- Showslot Tour
0KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
0MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0Best New Play Or Musical CONNI SCHEISST AUF ALLES
- Theater Regensburg
0DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
0IPHIGENIES RACHE
- Theater Regensburg
0SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0Best Performer In A Musical
Alejandro Firlei Fernandez
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Andi Bieber
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Andreas Bieber
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Anja Backus
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0
Benedikt Eder
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Ethan Freeman
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
0
Fabiana Locke
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Felix Rabas
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Friederike Bauer
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Kerstin Bald
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
0
Nik Breidenbach
- KEIN PARDON
- First Stage Hamburg
0
Philip Rakoczy
- KEIN PARDON - DAS MUSICAL
- First Stage Theater Hamburg
0
Wietske van Tongeren
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0Best Performer In A Play
David Jakobs
- DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
0
Gerhard Hermann
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
0
Joscha Eißen
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
0
Lilly-Marie Vogler
- IPHIGENIES RACHE
- Theater Regensburg
0
Thomas Mehlhorn
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
0Best Play DIE RÄUBER
- Festspiele Bad Hersfeld
100%CONNIE SCHEISST AUF ALLES
- Theater REgensburg
0IPHIGENIES RACHE
- Theater Regensburg
0WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
0WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
0Best Production of an Opera DER KLEINE PRINZ
- Theater Regensburg
0DIE REISE ZUM MOND
- Theater Regensburg
0DIE WUNDERBAHREN JAHRE
- Theater Regensburg
0TRISTAN UND ISOLDE
- Theater Regensburg
0Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Barbara Blaschke / Sebastian Ritschel
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Belén Montoliú
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
0
Florian Barth
- WIR SIND AUCH NUR EIN VOLK
- Theater Regensburg
0
Kristopher Kempf
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Sam Madwar
- DIE SCHÖNE UND DAS BIEST
- Showslot Tour
0
Sebastian Ritschel / Barbara Blaschke
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0Best Sound Design Of A Play Or Musical
Andreas Kowalewitz
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Andreas Kowalewitz
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Dennis Heise
- FOOTLOOSE
- Showslot Tour
0
Dominik Tremel
- MOBY DICK
- Theater Regensburg
0
Oliver Niess
- WAS IHR WOLLT
- Theater Regensburg
0
Tom Gatza
- DER FALL MCNEAL BY AYAD AKHTAR
- Düsseldorfer Schauspielhaus
0Best Supporting Performer In A Musical
Alejandro Nicolás Firlei Fernández
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Andreas Bieber
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Carin Filipčić
- COME FROM AWAY
- Theater Regensburg
0
Friederike Bauer
- MERRILY WE ROLL ALONG
- Theater Regensburg
0
Manuel Karadeniz
- SEELE FÜR SEELE
- Festspielhaus Neuschwanstein
0Favorite Theatre
Festspielhaus Neuschwanstein
0
First Stage Hamburg
0
Theater Regensburg
0