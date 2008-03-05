Review: TARZAN at Stage Theater Neue Flora

🎭 NEW! Germany Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Germany & beyond. ✨ Sign Up

Gestern war ich erneut bei TARZAN in der Neuen Flora – nach meinem ersten Besuch 2013. Und obwohl ich den Animationsfilm von 1999 sehr schätze, vor allem wegen seiner starken musikalischen Identität, merkt man natürlich schnell, dass dessen Songs allein nicht reichen, um eine gesamte Bühnenshow zu tragen. Für die Musicalfassung wurden deshalb zahlreiche neue Titel produziert – und genau hier liegt für mich die größte Schwäche. Leider funktioniert keiner dieser zusätzlichen Songs wirklich gut; sie wirken austauschbar, dramaturgisch wenig präzise und erreichen weder die emotionale Kraft noch die Eingängigkeit der Filmvorlage.

Abseits davon bleibt die Inszenierung optisch eindrucksvoll. Die Luftakrobatik ist weiterhin das, was TARZAN im Theater einzigartig macht – nah, dynamisch und technisch hervorragend. In vielen Momenten entsteht tatsächlich das Gefühl, mitten in einer lebendigen Dschungelwelt zu sitzen. Das Ensemble spielt engagiert, und besonders die ruhigeren Szenen haben nach wie vor etwas Berührendes.

Was mich allerdings wieder gestört hat – wie so oft bei Stage – ist die "deutsche" Aussprache: häufig so unnatürlich und angespannt, dass es schwer fällt, die deutschen Texte wirklich zu verstehen. Ich bin sicher, dass das vielen anderen Zuschauerinnen und Zuschauern ähnlich ging.

Trotz musikalischer Schwächen bleibt der Abend visuell stark und atmosphärisch dicht. Ein Erlebnis, das durch seine Bühnenbilder und Akrobatik beeindruckt, auch wenn die neuen Songs das Niveau des Films klar verfehlen.

