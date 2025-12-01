Photos: Sabrina Weckerlin Celebrates 20 Years Onstage With MEIN LEBEN FÜR DIE BÜHNE Concert

The anniversary event took place November 29 at the Europapark Dome.
On November 29, 2025, musical theatre performer Sabrina Weckerlin (Wicked, Frozen, The Three Musketeers, Next to Normal) marked her 20th stage anniversary with a concert event titled Mein Leben für die Bühne at the Europapark Dome.
She was joined by a number of guest artists for the celebration. The milestone concert featured selections from her stage career and collaborations.
Sabrina Weckerlin, Bon van de Weijdeven, Eric Minsk Elke Thieme, Rahel Fuhrimann, Marlon & Linus
