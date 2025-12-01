 tracker
Photos: Sabrina Weckerlin Celebrates 20 Years Onstage With MEIN LEBEN FÜR DIE BÜHNE Concert

The anniversary event took place November 29 at the Europapark Dome.

By: Dec. 01, 2025

On November 29, 2025, musical theatre performer Sabrina Weckerlin (Wicked, Frozen, The Three Musketeers, Next to Normal) marked her 20th stage anniversary with a concert event titled Mein Leben für die Bühne at the Europapark Dome.

She was joined by a number of guest artists for the celebration. The milestone concert featured selections from her stage career and collaborations. 

Sabrina Weckerlin, Bon van de Weijdeven, Eric Minsk Elke Thieme, Rahel Fuhrimann, Marlon & Linus

Sabrina Weckerlin, Pia Douwes, Bob van de Weijdeven, Saskia Lepin, Eric Minsk, Linus, Adriana & Marlon

Sabrina Weckerlin, Pia Douwes, Bob van de Weijdeven, Linus, Adriana, Saskia Lepin, Alina, Eric Minsk

Sabrina Weckerlin, Bob van de Weijdeven, Eric Minsk

Sabrina Weckerlin, Bob van de Weijdeven, Eric Minsk

Sabrina Weckerlin

Sabrina Weckerlin

Sabrina Weckerlin

Sabrina Weckerlin


