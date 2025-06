Montego Glover übernimmt die Hauptrolle in GYPSY für eine Woche während Audra McDonalds Urlaub

Get Access To Every Broadway Story



Die für den Tony Award nominierte Montego Glover wird während Audra McDonalds einwöchigem Sommerurlaub in der Broadway-Neuinszenierung von Gypsy am Broadway als „Rose“ auf der Bühne stehen. Montego Glover übernimmt vom Montag, 30. Juni bis Sonntag, 6. Juli 2025, acht Vorstellungen im Majestic Theatre.

Montego Glover ist Tony-Award-Nominierte, zweifache Drama Desk Award-Gewinnerin, Outer Critics’ Circle Award-Gewinnerin und -Ehrenträgerin sowie Drama League Award-Nominierte. Ihre Broadway-Auftritte umfassen: Memphis, Les Misérables (Fantine), It Shoulda Been You (Annie), The Color Purple (Celie & Nettie), Hamilton (Angelica, Chicago Company) und das Revival 2022/23 von Into The Woods als Hexe. Off-Broadway: The Royale (Lincoln Center Theater, Drama Desk Award), All The Natalie Portmans (MCC, OCC Honor). Fernsehen/Film: „The Blacklist“, „Inventing Anna“, „Bull“, „Evil“, „Black Box“, „The Following“, „Hostages“, „Smash“, „The Good Wife“, „White Collar“, „Golden Boy“, „Law & Order“, „Made In Jersey“ und Every Little Secret (Indie). Als Synchronsprecherin arbeitet Frau Glover an zahlreichen Werbekampagnen sowie Animations-, Gaming-, Fernseh- und Erzählprojekten. Zuletzt in dem mit Spannung erwarteten Animationsfilm Entergalactic für Netflix. Sie spricht auch die beliebte Rebel Girls-Serie für Audible. Demnächst: Montego ist Teil der Besetzung der von Kritikern gefeierten Animationsserie „Alma’s Way“ für PBS. Die „Montego Glover Exhibition“ ist derzeit im dritten Jahr im Bessie Smith Cultural Center & African American Museum in Montegos Heimatstadt Chattanooga, TN, zu sehen.

Gypsy, inszeniert vom sechsfachen Tony-Award-Gewinner George C. Wolfe, spielt außerdem mit Tony-Award-Gewinner Danny Burstein (Herbie), Joy Woods (Louise), Jordan Tyson (June), Kevin Csolak (Tulsa), Olivier-Award-Gewinnerin Lesli Margherita (Tessie Tura), Lili Thomas (Mazeppa), Mylinda Hull (Electra), Summer Rae Daney & Kyleigh Vickers (Baby Louise), Marley Lianne Gomes & Mila Jaymes (Baby June), Andrew Kober (Mr. Goldstone/Cigar/Bourgeron-Cochon), James McMenamin (Weber/Pastey/Phil), Jacob Ming-Trent (Uncle Jocko), Thomas Silcott (Pop), Natalie Wachen und Tryphena Wade. Zum Ensemble gehören Shanel Bailey, Jace Bently, Brandon Burks, Hunter Capellán, Tony d’Alelio, Kellie Jean Hoagland, Sasha Hutchings, Aliah James, Zachary Daniel Jones, Ethan Joseph, Krystal Mackie, Cole Newburg, Joe Osheroff, Majo Rivero, Ken Robinson, Sally Shaw, Brendan Sheehan, Jayden Theophile, Dori Waymer, Jordan Wynn und Iain Young.

Gypsy, inspiriert von den Memoiren von Gypsy Rose Lee, ist die ultimative Broadway-Geschichte von Müttern und Töchtern, Ehrgeiz und Ruhm sowie dem Streben nach dem amerikanischen Traum. Das Musical enthält ein Buch von Tony-Award-Gewinner Arthur Laurents, Musik von Tony- und Academy-Award-Gewinner Jule Styne und Texte von Tony-, Grammy-, Academy-Award- und Pulitzer-Preisträger Stephen Sondheim, Choreografie von der vierfach für den Tony Award nominierten Camille A. Brown, musikalische Leitung, Musikdirektion sowie zusätzliche Orchestrierungen & Arrangements von Andy Einhorn, und zusätzliche Orchestrierungen und Arrangements vom Tony-Award-Gewinner Daryl Waters.

