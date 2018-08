Photo Coverage: The Cast of BE MORE CHILL and More Perform at Broadway in Bryant Park

Broadway in Bryant Park is back! The 2018 program, which brought the best of Broadway together for free performances, concluded yesterday, August 16.



Performers at yesterday's edition included: Be More Chill (Gerard Canonico, Kaitlyn Carlson, Stephanie Hsu, Tiffany Mann, Lauren Marcus, Will Roland, George Salazar, Britton Smith, Jason SweetTooth Williams); Gettin' The Band Back Together (Jim Harker, Kevin Ramessar, Becca Kotte, Ian Ward, J. Elaine Marcos, Jasmin Richardson, Jay Klaitz, Jenny Hill, Kelli Barrett, Noa Solorio, Paul Whitty, Rob Marnell, Ryan Duncan, Sawyer Nunes, Scott Foster, Tad Wilson); Once On This Island (Darlesia Cearcy, Courtnee Carter, Aurelia Williams); School Of Rock (Caroline Basu, Ava Briglia, Levi Buksbazen, Layla Capers, Jordan Cole, Duke Cutler, Katie Greendorfer, Matthew Jost, Montgomery Lamb, Hudson Loverro, Madalin Yarbrough Mills, Nirvaan Pal, Theodora Silverman, Michael Sohn, Sarah Walsh).

BroadwayWorld was there and you can check out photos below!



Catherine Russell from Perfect Crime



Catherine Russell and today's host from 106.7 Lite FM-Delilah



106.7 Lite FM's Delilah



Catherine Russell



Brooke Shapiro



Catherine Russell, JorDan Smith and 106.7 Lite FM's Delilah



JorDan Smith



From Be More Chill-Chase Brock (Choreographer), Joe Iconis (Composer/Lyricist), Katlyn Carlson, Tiffany Mann, Will Roland, Jason SweetTooth Williams, Emily Marshall (Music Director), Jennifer Ashley Tepper (Producer), George Salazar, Lauren Marcus and Gerard Canonico



Jennifer Ashley Tepper and George Salazar



Gerard Canonico and Will Roland



Will Roland, Gerard Canonico, Katlyn Carlson, Britton Smith and George Salazar



Tiffany Mann



Katlyn Carlson



Lauren Marcus



Lauren Marcus, Tiffany Mann and Katlyn Carlson



Stephanie Hsu, George Salazar, Katlyn Carlson, Lauren Marcus, Tiffany Mann and Jason SweetTooth Williams



Gerard Canonico, Katlyn Carlson, Jason SweetTooth Williams, Tiffany Mann, Lauren Marcus, Britton Smith and George Salazar



Katlyn Carlson, Britton Smith, Stephanie Hsu, Tiffany Mann, Gerard Canonico, George Salazar and Lauren Marcus



Britton Smith, Stephanie Hsu, Jason SweetTooth Williams, Katlyn Carlson, Tiffany Mann, Lauren Marcus, Gerard Canonico, George Salazar and Will Roland



From Once On This Island-Darlesia Cearcy, Courtnee Carter and AureLia Williams



Darlesia Cearcy, Courtnee Carter, Delilah and AureLia Williams



Darlesia Cearcy, Courtnee Carter, Montgomery Lamb from School of Rock and AureLia Williams



Darlesia Cearcy



Courtnee Carter



AureLia Williams



From Getting The Band Back Together-Paul Whitty, Jasmin Richardson, Tad Wilson, Ryan Duncan, Sawyer Nunes, Rob Marnell, Ian Ward, Jenny Hill, Noa Solorio, J. Elaine Marcos, Kelli Barrett, Jay Klaitz and Scott Richard Foster



Paul Whitty, Jasmin Richardson, Tad Wilson, Ryan Duncan, Sawyer Nunes, Rob Marnell, Ian Ward, Jenny Hill, Noa Solorio, J. Elaine Marcos, Kelli Barrett, Jay Klaitz and Scott Richard Foster



Lite FM 106.7 Delilah joins with Paul Whitty, Jasmin Richardson, Tad Wilson, Ryan Duncan, Sawyer Nunes, Rob Marnell, Ian Ward, Jenny Hill, Noa Solorio, J. Elaine Marcos, Kelli Barrett, Jay Klaitz and Scott Richard Foster



Kelli Barrett



Scott Richard Foster, Jay Klaitz, Paul Whitty, Sawyer Nunes and Rob Marnell



Paul Whitty and Jasmin Richardson



Noa Solorio, Becca Kotte and Jenny Hill



Rob Marnell and Jay Klaitz



Rob Marnell, Scott Richard Foster, Jay Klaitz and Paul Whitty



The Cast of Getting The Band Back Together that includes-Becca Kotte, Ian Ward, J. Elaine Marcos, Jasmin Richardson, Jay Klaitz, Jenny Hill, Noa Solorio, Paul Whitty, Ryan Duncan, Scott Richard Foster and Tad Wilson



106.7 Lite FM's Delilah joins with cast members of The School of Rock-Hudson Loverro, Caroline Basu, Katie Greendorfer, Sarah Walsh, Jordan Cole, Theodora Silverman, Madaline Yarbrough Mills, Ava Briglia, Montgomery Lamb, Jonathan Wagner, Levi Buksbazen, Mikey Sohn, Matthew Jost and Duke Cutler



Hudson Loverro, Caroline Basu, Katie Greendorfer, Sarah Walsh, Jordan Cole, Theodora Silverman, Madaline Yarbrough Mills, Ava Briglia, Montgomery Lamb, Jonathan Wagner, Levi Buksbazen, Mikey Sohn, Matthew Jost and Duke Cutler



Jonathan Wagner



Layla Capers



Jonathan Wagner and Layla Capers



Jonathan Wagner and The School of Rock students that includes-Caroline Basu, Ava Briglia, Levi Buksbazen, Layla Capers, Jordan Cole, Katie Greendorfer, Matthew Jost, Montgomery Lamb, Hudson Loverro, Madalin Yarbrough Mills, Nirvaan Pal, Theodora Silverman, Mikey Sohn and Sarah Walsh



The School of Rock Students



Jonathan Wagner and The School of Rock students that includes-Caroline Basu, Ava Briglia, Levi Buksbazen, Layla Capers, Jordan Cole, Katie Greendorfer, Matthew Jost, Montgomery Lamb, Hudson Loverro, Madalin Yarbrough Mills, Nirvaan Pal, Theodora Silverman, Mikey Sohn and Sarah Walsh