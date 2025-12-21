Photos: Megan Hilty and the New York Pops' 2025 Holiday Concert

The concert was on December 19.
On December 19, Megan Hilty joined Steven Reineke, Essential Voices USA, and The New York Pops for a special holiday concert at Carnegie Hall.
Songs performed included "Deck the Halls," "Santa Baby," and "A Place Called Home" from A Christmas Carol.
Check out photos from the event here!
Steven Reineke, The New York Pops and Essential Voices USA
Steven Reineke, The New York Pops and Essential Voices USA
Andrea Reiser (Guest Conductor) and Steven Reineke
Andrea Reiser
Andrea Reiser
Steven Reineke and Megan Hilty
Judith Clurman conducting The New York Pops and Essential Voices USA
Kevin Kuhn
Pecan Pie, Steven Reineke and Santa Claus
Pecan Pie, Steven Reineke, Santa Claus and Megan Hilty
Megan Hilty and Steven Reineke
Steven Reineke and Megan Hilty
Pecan Pie, Santa Claus, Steven Reineke and Megan Hilty
Pecan Pie, Santa Claus, Steven Reineke and Megan Hilty
Pecan Pie, Anthony Thompson and Santa Claus
Pecan Pie, Santa Claus, Andrea Reiser and Steven Reineke
Andrea Reiser and Steven Reineke
Andrea Reiser
Pecan Pie, Santa Claus, Karen Gabbard, Eric Gabbard and Steven Reineke
Judith Clurman and Steven Reineke
Riley Engelberger, Mardie Cohn, Trent Soto, Judith Clurman, Sarah Baumgardner McKee, Steven Reineke, Norman Schwab, Maria Schwab, Heidi Krump, Michael Douris, Hallie August, Janice Dehn, Gianna DiTucci, Fay Parris
Steven Reineke and Jamie deRoy
Steven Reineke and Megan Hilty
Steven Reineke and Megan Hilty
Megan Hilty, Steven Reineke and Judith Clurman
Pecan Pie, Santa Claus, Megan Hilty, Ronan and Santa Claus
Pecan Pie, Santa Claus, Megan Hilty and Steven Reineke
Fay Parris, Hallie August, Sarah Baumgardner McKee, Mardie Cohen, Janice Dehn, Pecan Pie, Santa Claus, Megan Hilty, Steven Reineke, Riley Engelberger, Trent Soto, Michael Douris, Heidi Krump, Maria Schwab, Norman Schwab, Gianna DiTucci,
