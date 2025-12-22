Final Weeks to Vote for the 2025 BroadwayWorld Tampa Awards; SPC Theater Department Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Tampa & beyond.
We're in the final weeks to vote for the 2025 BroadwayWorld Tampa Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Tampa Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Samantha Marti-Parisi
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
18%
Canela Vasquez, NaTasha McKenzie
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
12%
Paul Berg
- EVERY BRILLIANT THING
- Carrollwood Cultural Center
10%
Michael Raabe
- FREEFALL SINGS: SONDHEIM
- freeFall Theatre Company
10%
AR Williams
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
8%
Dirty John's
- DIRTY JOHN'S
- Studio@620
8%
Terrence Jamison
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
6%
Larry Alexander
- MY YEAR WITH LIZA
- FreeFall Theatre
6%
Janderlyn White
- LEGACY OF LEGENDS VOICES OF MOTOWN CABARET
- The Studio@620
6%
Robert Teasdale and Hannah Barrens
- TILL THERE WAS YOU
- FreeFall Theatre
4%
Ryan Hill
- ONE NIGHT ONLY: RYAN HILL
- The Studio@620
4%
Dani Marie Eyermann
- ONE NIGHT ONLY: DANI MARIE EYERMANN
- The Studio@620
4%
Jai Shanae
- SOULSTICE
- The Studio@620
3%Best Choreography Of A Play Or Musical
Lyla Ruth
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
17%
Ev Lomba
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Missing Piece Theatre
13%
Chloe Lanham
- ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
13%
Christan McLaurine
- OKLAHOMA!
- New Tampa Players
10%
Tatiana Eriksen
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Alexander Jones
- THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
7%
Alexander Jones
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
6%
Kristie Affolter
- KISS ME, KATE
- Francis Wilson Playhouse
6%
Michelle Petrucci
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
5%
Alexander Jones/Project Alchemy
- THE GOOD PEACHES
- American Stage
4%
Heather Kreuger
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK CHRISTMAS MUSICAL
- stageworks
4%
Jessica K Scruggs
- RING OF FIRE
- American Stage
3%
Eric Davis
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
2%
Jessica Hindsley
- HAIR
- American Stage
2%
Leann Alduenda
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Katrina Stevenson
- INTO THE WOODS
- SPC Theater Department
13%
Andrea Herrera
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
12%
Betty-Jane Parks
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
12%
Emily Karagozian
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
10%
Lindsay Ellis
- CRAZY QUILTS
- Lab Theater Project
6%
Karen Taylor
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
6%
Susan Dearden
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
5%
Shelley Giles
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
5%
Dee O'Brien
- THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
4%
Karen Taylor
- THE WIZARD OF OZ
- Francis Wilson Playhouse
4%
Katrina Stevenson
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
3%
Michelle Giles
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
3%
Lindsay Ellis
- ADA AND THE ENGINE
- Stageworks Theatre
3%
Katrina Stevenson
- MACBETH
- Jobsite Theatre
2%
Dee O'Brien
- THE MAN FROM STRATFORD
- TheatreFor
2%
Katrina Stevenson
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- Jobsite Theatre
2%
Wendell C. Carmichael
- FAT HAM
- American Stage
2%
Dee Johnson
- KEN LUDWIG'S MORIARTY
- freeFall Theatre Company
2%
Eric Davis
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%
Katrina Stevenson
- THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
1%
David Covach
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre
1%
Eric Davis
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
1%
Eric Davis
- FOR CLOSURE!
- freeFall Theatre Company
1%Best Dance Production XANADU
- Breakroom Entertainment
35%RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
29%THE GOOD PEACHES
- American Stage
25%WITH LOVE
- ProjectAlchemy
12%Best Direction Of A Musical
Scott Cooper
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
18%
Angel Borths
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
13%
April Golombek
- ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
12%
Karissa Barber
- INTO THE WOODS
- New Tampa Players
6%
Georgia Mallory Guy
- FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
4%
Thomas Paul
- COMPANY
- Carrollwood Players
4%
Michelle Petrucci
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
4%
Chris Holcom
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
4%
Thomas Pahl
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
4%
Jason Fortner
- THE WIZARD OF OZ
- Francis Wilson Playhouse
4%
Steve Bucko
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Missing Piece Theatre
4%
Jason Fortner
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
3%
Karla Hartley
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK MUSICAL
- stageworks
3%
Eric Davis
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
3%
Michele McCarty Bronson
- THE WIZARD OF OZ
- Richey Suncoast Theatre
3%
David Jenkins
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
3%
Fanni Green
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- Stageworks
2%
David Jenkins
- THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
2%
Jason Fortner
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
2%
Eric Davis
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%
Michelle Petrucci
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
1%
Road Show
- ERICA DAVIS
- Freefall Theatre
0%Best Direction Of A Play
Scott Cooper
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
11%
Alexa Pérez
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
8%
Owen Robertson
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
7%
John David Partain
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE ABRIDGED, REVISED, AGAIN
- The Missing Piece Theatre
5%
Jack Holloway
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- St. Petersburg College
5%
Betty-Jane Parks
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
5%
David J. Valdez
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
4%
Michael Cote
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
4%
David Valdez
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
3%
Stephen Bell
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
3%
Josh Eberhart
- AMITYVILLE ‘74
- Carrollwood Cultural Center
3%
Jessica Burchfield
- OSCAR AND FELIX
- Early Bird Dinner Theatre
3%
David Jenkins
- PUFFS
- Jobsite
3%
Alan Mohney Jr.
- TWO ACROSS
- The Off-Central Players
3%
Jason Fortner
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Francis Wilson Playhouse
2%
Dee O'Brien
- MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
2%
Keven Renken
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Richard Ryan
- BASKERVILLE
- Carrollwood Players
2%
Erin Kearns
- CALENDAR GIRLS
- Richey Suncoast Theatre
2%
David Jenkins
- MACBETH
- Jobsite Theatre
2%
Chris Holcom
- DEATHTRAP
- Carrollwood Cultural Center
2%
Ami Salee
- LOVEBIRD
- The Off-Central Players
2%
Clareann Despain
- WITCH HUNT
- Powerstories
2%
Owen Robertson
- CRAZY QUILTS
- Lab Theater Project
1%
Graham Jones
- CLONE
- TheatreFor
1%Best Ensemble INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
8%GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
8%ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
7%THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
5%ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
5%THE PLAY THAT GOES WRONG
- St. Petersburg College/HatTrick Theater
5%OKLAHOMA!
- New Tampa Players
5%MUSIC MAN
- New Tampa Players
4%KINKY BOOTS
- Eight O'Clock Theatre
4%METEOR SHOWER
- TheatreFor
4%FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
3%PUFFS
- Jobsite
3%STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
3%MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
3%RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
2%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Straz Center
2%CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Eight O'Clock Theatre
2%CALENDAR GIRLS
- Richey Suncoast Theatre
2%AMITYVILLE 74
- Carrollwood Cultural Center
2%MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
1%POTUS
- Jobsite Theatre
1%THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
1%MACBETH
- Jobsite Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Celeste Silsby Mannerud
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
16%
Celeste Silsby Mannerud
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
14%
Stephen Bell
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
8%
Sebastian Paine
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Todd Wiener
- 9-5
- Carrollwood players
6%
Owen Robertson
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
6%
Josh Eberhart
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
6%
Graham Jones
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
5%
Celeste N Silsby Mannerud
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
5%
Jo Averill-Snell
- PUFFS
- Jobsite Theatre
4%
Dalton Hamilton
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
3%
Jo Averill-Snell
- MACBETH
- Jobsite Theatre
3%
Joshua Eberhart
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%
Todd Weiner
- BASKERVILLE
- Carrollwood Players
3%
Mike Wood
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
2%
Dalton Hamilton
- KEN LUDWIG'S MORIARTY
- freeFall Theatre Company
2%
Jo Averill-Snell
- THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite
2%
Stephen Bell
- VENUS IN FUR
- TheatreFor
2%
Josh
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
1%
Jo Averill-Snell
- GOREY STORIES
- Jobsite
1%
Mike Wood
- THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Latoya McCormick
- INTO THE WOODS
- SPC Theater Department
19%
Emi Stefanov
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
13%
Latoya McCormick-Hutchinson
- FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
10%
G. Frank Meekins
- INTO THE WOODS
- New Tampa Players
10%
G. Frank Meekins
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
7%
Emi Stefanov
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
7%
Rick Barclay
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
6%
Latoya McCormick
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood cultural center
5%
Xander McColley
- THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK CHRISTMAS MUSICAL
- stageworks
5%
Latoya McCormick-Hutchinson
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
4%
Jeremy Douglass
- THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
4%
Jeremy Douglass
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
3%
Michael Raabe
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
3%
William P. Coleman
- LADY DAY AT EMERSON'S BAR AND GRILL
- Stageworks
3%
Michael Raabe
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
2%
Michael Raabe
- HOUSE OF FUTURE MEMORY
- Freefall Theatre
1%
Michael Raabe
- THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre Company
1%Best Musical INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
18%9 TO 5 THE MUSICAL
- USF Theatre
9%ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
8%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
6%KINKY BOOTS
- Eight O'Clock Theatre
5%ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
4%THE WIZARD OF OZ
- TheatreFor
4%BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
4%OKLAHOMA!
- New Tampa Players
4%THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
4%YOU’RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Eight O'Clock Theatre
4%MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
3%CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
3%COMPANY
- Carrollwood Players
3%RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
2%MUSIC MAN
- New Tampa Players
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Eight O'Clock Theatre
2%ALWAYS, PATSY CLINE
- Plant city entertainment
2%FUGITIVE SONGS
- USF Theatre
2%THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
2%THE GREAT AMERICAN TRAILER PARK CHRISTMAS MUSICAL
- stageworks
2%WONDERFUL TOWN
- Francis Wilson Playhouse
1%ROADSHOW
- Freefall Theatre
1%RING OF FIRE
- American Stage
1%TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%Best New Play Or Musical THE CASE OF THE MISSING JOE
- Stage West Playhouse
21%LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
9%GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
9%ROMEO, ROMEO
- The Beach Theatre
9%WHEN THE RIGHTEOUS TRIUMPH
- Stageworks
7%CLONE
- TheatreFor
6%THE BUTTERFLY’S EVIL SPELL
- Jobsite Theatre
6%LETTERHEAD
- Carrollwood Cultural Center
5%ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
5%FABLE
- Freefall
4%TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre
4%COOLER
- LAB Theater Project
3%THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre Company
3%CRAZY QUILTS
- LAB Theater Project
3%HOUSE OF FUTURE MEMORY
- Freefall Theatre
2%TRUST ME
- LAB Theater Project
2%FOR CLOSURE!
- freeFall Theatre Company
2%Best Performer In A Musical
Ashley Browning (Doralee)
- 9 TO 5 THE MUSICAL
- USF Theatre
10%
Sydney Beck
- XANADU
- Breakroom Entertainment
10%
Alyssa Yates
- ANYTHING GOES
- The Missing Piece Theatre
9%
Taliya Smart
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
7%
Asher Carlson
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
6%
Adrian De La Rosa
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
6%
Charlie Lane
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
4%
Christan McLaurine
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
4%
Anny DePolis
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
4%
Madison Abrams
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
3%
Sophie Tobin (Audrey)
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
3%
Blaine Moss
- OKLAHOMA!
- New Tampa Players
3%
Victoria Rose Ríos
- LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
3%
Patty Smithey
- AIDA
- mad Theatre
3%
Elizabeth Daley
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
3%
Colleen Cherry
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
2%
Kristin Brazzell (Little Red)
- INTO THE WOODS
- SPC
2%
Chelsea Scourtes
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%
Katie Davis
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
2%
David Groomes
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
2%
Richard Brown
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- New Tampa Players
1%
Julia Rifino
- TELL ME ON A SUNDAY
- Freefall Theatre
1%
Emilia Sargent
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
1%
Melanie Bierweiler
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
1%
Gabriel Marin
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
1%Best Performer In A Play
Adrian De La Rosa
- ENEMY/FLINT
- USF Theatre
6%
Samantha Marti-Parisi
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
6%
Trevor Feshanko
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE ABRIDGED, REVISED, AGAIN
- The Missing Piece Theatre
6%
TJ Howsare
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
5%
James Rosa
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
5%
Cody Farkas (Arturo Ui)
- THE RESISTIBLE RISE OF ARTURO UI
- USF Theatre
5%
Angela Bernard-Lucien
- ENEMY/FLINT
- USF Theatre
4%
Charlie Lane
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Hattrick Theater/St. Petersburg College Theater
3%
Victoria Rose Ríos
- LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
3%
Charlie Lane
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
3%
Juan Toro
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
3%
Alaina Rahaim Miller
- SYLVIA
- Early Bird Dinner Theater
3%
Hollis Rutkoski
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
2%
Samantha Parisi
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
2%
Adeline Richardson
- NUMBER THE STARS
- ThinkTank Theatre
2%
Ethan White
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
2%
Avry Eden
- CRAZY QUILTS
- lab theater project
2%
Se'a Shelley-Ryan
- FARCE OF HABIT
- Plant City Entertainment
2%
Hippe Griswold
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
2%
Noa Friedman
- PUFFS
- Jobsite Theatre
2%
Lauren Cunningham
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
2%
William Myerholtz
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Keven Renken
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Dominic Ehrlich
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College
1%
Georgia Mallory Guy
- THE PILLOWMAN
- Jobsite Theatre
1%Best Play THE PLAY THAT GOES WRONG
- St. Petersburg College
8%ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
7%THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
6%THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE, ABRIDGED, REVISED, AGAIN
- The Missing Piece Theatre
6%A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
6%RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
6%DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Straz Center
5%STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
5%GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
4%PUFFS
- Jobsite Theatre
4%AMITYVILLE 74
- Carrollwood Cultural Center
3%OSCAR AND FELIX
- Early Bird Dinner Theatre
3%MACBETH
- Jobsite Theatre
3%METEOR SHOWER
- TheatreFor
3%THE HOLLOW
- The Off-Central Players
3%LA ULTIMA MUÑECA: A THEATRICAL QUINCEAÑERA
- Tampa International Fringe Festival
3%THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%COOLER
- LAB Theater Project
2%NUMBER THE STARS
- ThinkTank Theatre
2%BASKERVILLE
- Carrollwood Players
1%MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
1%POTUS
- Jobsite Theatre
1%THE PILLOWMAN
- Jobsite Theatre
1%CRAZY QUILTS
- LAB Theater Project
1%CALENDAR GIRLS
- Richey Suncoast Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Scott Cooper
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
13%
Anne Griswold
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
10%
Scott Cooper
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
7%
Nora Paine
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
6%
Christopher Pyfrom
- THE BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
6%
Matthew Barnes
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
5%
Scott Cooper
- A DOLL’S HOUSE
- St. Petersburg College
5%
Alan Mohney Jr
- THE SOUND INSIDE
- The Off-Central Players
4%
Alan Mohney Jr
- LOVEBIRD
- The Off-Central Players
4%
Graham Jones
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
4%
Paul Berg
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
3%
Tom Hansen
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre
3%
James Cass
- OKLAHOMA!
- New Tampa Players
3%
Chris Giuffré
- MACBETH
- Jobsite
3%
Chris Giuffré
- PUFFS
- Jobsite
3%
Paul Berg
- AMITYVILLE ‘74
- Carrollwood Cultural Center
2%
Paul Berg
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
2%
Steven Mitchell
- RING OF FIRE
- American Stage
2%
Owen Robertson
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
2%
John Millsap
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
2%
Rick Bronson
- 37 POSTCARDS
- Early Bird Dinner Theater
2%
Owen Robertson
- COOLER
- LAB Theater Project
2%
Paul Berg
- DEATHTRAP
- Carrollwood Cultural Center
1%
Alan Mohney Jr
- BAKERSFIELD MIST
- The Off-Central Players
1%
Chris Giuffré
- GOREY STORIES
- Jobsite
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Sean Stringer
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
25%
Victoria Deiorio
- DRACULA:A COMEDY OF TERRORS
- Straz
12%
Samantha Marti-Parisi & Graham Jones
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
10%
Daniel Gentry
- RETURN TO THE FORBIDDEN PLANET
- Carrollwood Cultural Center
10%
Daniel Gentry
- AMITYVILLE ‘74
- Carrollwood Cultural Center
7%
Michael Cote
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
6%
Richard Anthony
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
5%
Daniel Gentry
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
5%
Jeremy Douglass
- PUFFS
- Jobsite
4%
Graham Jones
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
4%
Jeremy Douglass
- MACBETH
- Jobsite Theatre
2%
Eric Davis
- THE HOUSE OF FUTURE MEMORY
- freeFall Theatre Company
2%
Samantha Marti-Parisi & Graham Jones
- VENUS IN FUR
- TheatreFor
2%
Eric Davis
- KEN LUDWIG'S MORIARTY
- freeFall Theatre Company
2%
Jeremy Douglas
- THE PILLOWMAN
- Jobsite
2%
Jeremy Douglass
- THE BUTTERFLY'S EVIL SPELL
- Jobsite
1%Best Supporting Performer In A Musical
Brian S. Brijbag, Esq
- ANNIE GET YOUR GUN
- Stage West Playhouse
21%
Troy Ochoa-Rowland
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
14%
Becky Groomes
- THE MUSIC MAN
- New Tampa Players
6%
Ev Fredrick (Audrey II)
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
5%
Leyla-Jade Curbelo
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
4%
Peter Jackson
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
4%
Josue Maldonado
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
4%
Katie Davis
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
4%
Farrell Nuon
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
3%
The Pick-A-Littles
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
3%
Lois Green
- ALWAYS, PATSY CLINE
- Plant city entertainment
3%
Gabrielle Boffil
- INTO THE WOODS
- St.Petersburg College
3%
Robert Grogan (Mushnik)
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Richey Suncoast Theatre
3%
Nickie Berlage Carlson
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%
Troy Padraic Brooks
- RING OF FIRE
- American Stage
2%
The Quartet
- MUSIC MAN
- New Tampa Players
2%
Matt Kosinski
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College Theater
2%
Mileena Ruiz
- INTO THE WOODS
- St. Petersburg College
2%
Chelsea Scourtes
- MAN OF LA MANCHA
- Francis Wilson Playhouse
2%
Jonathan Van Dyke
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
2%
James Putnam
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
2%
Ethan White
- CAMELOT
- Francis Wilson Playhouse
2%
Julia Rifino
- ROAD SHOW
- freeFall Theatre Company
1%
Michael Gregory
- BRIDGES OF MADISON COUNTY
- Tampa Rep
1%
David Tanciar
- TELL ME ON A SUNDAY
- freeFall Theatre Company
1%Best Supporting Performer In A Play
Madison Abrams
- ANIMAL FARM
- St. Petersburg College Theater
13%
Callie Gray
- CHAPTER TWO
- Tarpon Arts
7%
Melanie Martinez
- ENEMY/FLINT
- USF Theatre
6%
Zach 'Hippie' Griswold
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
6%
Graham Muir
- THE PICTURE OF DORIAN GRAY
- TheatreFor
6%
Blake Boles
- RED HOT PATRIOT: THE KICK ASS WIT OF MOLLY IVINS
- TheatreFor
5%
Candace Del Rio
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
5%
David Warner
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
4%
Judy Wilson
- LOVE OR BEST OFFER
- Early Bird Dinner Theater
4%
Steven Halstead
- THE MERRY WIVES OF WINDSOR
- TheatreFor
4%
Judy Heck Lowry
- STEEL MAGNOLIAS
- Carrollwood Cultural Center
3%
Michael Vega
- THE RESISTIBLE RISE OF ARTURO UI
- USF Theatre
3%
Charles Byrd
- GODDESS OF THE HUNT
- LAB Theater Project
3%
Troy Padraic Brooks
- THE PILLOWMAN
- Jobsite
3%
Noa Friedman
- PUFFS
- Jobsite Theatre
2%
Katherine Yako
- LOVEBIRD
- The Off-Central Players
2%
Liam Lencsak
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
2%
Isabelle Lunsway
- METEOR SHOWER
- TheatreFor
2%
Gigi Jennewein
- ADA AND THE ENGINE
- Powerstories Theatre
2%
Matthew McGee
- PUFFS
- Jobsite
2%
Yara Amani
- NUMBER THE STARS
- ThinkTank Theatre
2%
Susan Dearden
- CLONE
- TheatreFor
2%
Sabrina Hamilton
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
1%
Chad Jacobs
- THE SUNSHINE BOYS
- Studio@620
1%
Summer Bohnenkamp
- GOREY STORIES
- Jobsite Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- Eight O'Clock Theatre
51%CINDERELLA: SECRET AGENT
- Creative Arts Theatre
27%¡QUINCE! A PARTYSHOW FOR YOUNG AUDIENCES
- The Glazer Children's Museum
23%Favorite Local Theatre
SPC Theater Department
15%
LAB Theater Project
9%
Breakroom Entertainment
7%
The Missing Piece Theatre
6%
New Tampa Players
6%
Carrollwood Players
5%
TheatreFor
5%
Straz
5%
Jobsite Theatre
4%
St. Petersburg College
3%
Eight O'Clock Theatre
3%
Village Players
3%
Francis Wilson Playhouse
3%
Richey Suncoast Theatre
3%
Early Bird Dinner Theater
3%
The Studio@620
3%
ThinkTank Theatre
2%
Stage West Playhouse
2%
Plant city Entertainment
2%
freeFall Theatre Company
2%
Studio@620
1%
Stageworks Theatre
1%
The Fringe Theatre
1%
Tarpon Arts
1%
Powerstories Theatre
1%