Talía del Val se incorpora al espectáculo OPERA MEETS BROADWAY

Talía del Val estrena nuevo proyecto con su reciente incorporación a OPERA MEETS BROADWAY, la producción que entrelaza la ópera con los mejores musicales para ofrecer al público noches inolvidables. Con una recopilación de los grandes momentos de estas artes, el espectáculo ofrece poder disfrutar de un recorrido por toda su historia.

Talía es una reconocida actriz con años de experiencia sobre los escenarios. Ha protagonizado numerosos musicales como LA BELLA Y LA BESTIA (Bella), LOS MISERABLES (Cosette), WEST SIDE STORY (María), EL MÉDICO (Mary), SHERLOCK HOLMES (Irene Adler), y EL FANTASMA DE LA ÓPERA (Christine Daaé). Además, se ha formado desde niña en las artes escénicas lo que le ha permitido tambien componer y crear obras musicales.

Por su lado, esta propuesta de OPERA MEETS BROADWAY es única ya que fusiona la técnica de la lírica con la magia del teatro musical, para unirlo en un recital que recorrerá desde los grandes éxitos de Broadway hasta los clásicos de la ópera. El repetorio contará así con arias inolvidables, duos emotivos y partituras icónicas para los amantes de ambas disciplinas. Sin duda, la belleza del proyecto destaca por la creación del puente entre la tradición operística y la fuerza dramática de los musicales.

Actualmente, con la incorporación de Talía, ella se quitará la máscara para dejar por un momento de lado sus personajes. De esta manera, nos ofrecerá cantarnos y contarnos cómo ha sido su camino sobre los escenarios en un show que emocionará a todos los públicos. Próximamente conoceremos más detalles y fechas de este proyecto.

