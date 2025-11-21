Ya disponible la Banda sonora de WICKED: FOR GOOD en plataformas digitales

Enter Your Email to Unlock This Article



Hoy WICKED: FOR GOOD aterriza en todos los cines del mundo para desafiar la gravedad una última vez. Y es así, que también está disponible la Banda sonora oficial en todas las plataformas digitales con las versiones en estudio de las canciones de este segundo acto de WICKED.

Además, ya se pueden escuchar también las dos canciones exclusivas compuestas para esta película: "No place like home" de Elphaba y "The girl in the bubble" de Glinda, entre otras novedades musicales.

El álbum, al igual que la película, está protagonizado por Cynthia Erivo y Ariana Grande, con música y letras de Stephen Schwartz, libreto de Winnie Holzman y bajo la dirección de Jon M. Chu. Además, el reparto se completa con Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Ethan Slater, Marissa Bode, Bowen Yang, Bronwyn James y Sharon D. Clarke.

Producida por Marc Platt y David Stone, con Stephen Schwartz y Winnie Holzman de productores ejecutivos, el épico desenlace de la leyenda de Elphaba y Glinda ya está en las salas de cine para concluir una historia que cambiará el mundo "para bien".

Aquí disponible WICKED: FOR GOOD - The Soundtrack en Spotify:

