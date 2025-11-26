ShowPrime estrenará GOYA, LA MELODIA DE UNA LEYENDA en 2026

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

ShowPrime ya ha anunciado la llegada de GOYA, LA MELODIA DE UNA LEYENDA a los escenarios del 12 al 14 de febrero de 2026, coincidiendo con el año de la celebración del bicentenario de la muerte de Francisco de Goya. Este musical sobre la apasionante vida del genio aragonés, pasará por el Teatro del Soho entre otras paradas en su gira, que se anunciarán proximamente.

Así, la obra se trata de un musical original de Tom Vega, que contará con texto de Ignasi Vidal y la dirección de Juan José Afonso. Además, se podrá disfrutar también de un elenco excepcional, que junto con el equipo creativo ofrecerán una nueva visión de una historia y unos personajes legendarios.

Concretamente, este elenco destaca por artistas reconocidos como Javier Godino en el papel de Goya, Erika Bleda de Duquesa de Alba y Leo Rivera interpretando a Godoy. El resto del reparto está formado por Silvia Luchetti, Paco Morales, Diego Molero y Germán Torres, quienes darán cuerpo y voz a 24 canciones originales interpretadas en directo con una "gran producción y música espectacular".

Según han informado en su página, GOYA, LA MELODIA DE UNA LEYENDA narrará la electrizante vida del artista, atrapado entre la pasión, el arte y las intrigas del poder, acompañado por la belleza visual y canciones interpretadas en directo. Asimismo, sus relaciones con personajes como la Duquesa de Alba, Godoy, Ceán Bermúdez, Bayeu y la Reina María Luisa revelan un mundo de pasiones prohibidas y luchas ideológicas.

"Una historia que indaga en la profundidad creativa, en la pasión por el arte y en el amor, mostrando a Goya no solo como pintor inmortal, sino como un hombre que luchó, amó y soñó en uno de los periodos más convulsos de la historia de España", han expresado desde la productora.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.