TV: Los mejores momentos de Liz Callaway

Liz Callaway debutó en Broadway precisamente con una obra de Sondheim, MERRILY WE ROLL ALONG, que dio pie a una fructífera carrera a su lado y partició en varias de sus obras como FOLLIES o SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE. También hemos podido verla en obras como BABY, THE THREE MUSKETEERS, EVITA, MISS SAIGON o SUNSET BOULEVARD.

