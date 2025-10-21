 tracker
TV: Gema Castaño nos habla de GEMA, UNA JOYA DEL MUSICAL

La artista adelanta a BroadwayWorld Spain los detalles de su concierto homenaje al teatro musical, que se celebrará el 25 de octubre en el Teatro Soho de Madrid.

By: Oct. 21, 2025
TV: Gema Castaño nos habla de GEMA, UNA JOYA DEL MUSICAL
La cantante y actriz Gema Castaño conversa en exclusiva con BroadwayWorld Spain sobre su nuevo espectáculo, GEMA, UNA JOYA DEL MUSICAL, que llegará el 25 de octubre al Teatro Soho de Madrid.

En esta entrevista, Gema repasa su trayectoria, su relación con el teatro musical y las emociones que han inspirado este concierto-homenaje al género. Conocida por poner voz a las canciones de la película Pocahontas de Disney, la artista nos adelanta un recorrido por grandes clásicos como Los Miserables, Jesucristo Superstar o Cabaret, además de momentos personales que conectan directamente con su público.

Un encuentro cercano y sincero con una intérprete que celebra la música, la escena y el poder de las historias que hacen soñar.



