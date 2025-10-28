 tracker
TV: EL POTOSÍ SUBMARINO inicia ensayos en el Teatro de la Zarzuela

La zarzuela cómico-fantástica de Emilio Arrieta y Rafael García Santisteban regresa como gran espectáculo en tres actos.

Oct. 28, 2025
El Teatro de la Zarzuela ha comenzado los ensayos de EL POTOSÍ SUBMARINO, la célebre zarzuela cómico-fantástica en tres actos y en verso con música de Emilio Arrieta y libreto de Rafael García Santisteban. La dirección musical corre a cargo de Iván López Reynoso, mientras que Rafael R. Villalobos firma la dirección de escena y el vestuario, junto a Emanuele Sinisi en la escenografía y Felipe Ramos en la iluminación. La producción contará con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, titular del Teatro, y el Coro del Teatro de la Zarzuela bajo la dirección de Antonio Fauró.

El reparto reúne a destacadas voces del panorama lírico español, como Manel Esteve y Enric Martínez-Castignani alternándose como Misisipí, Carolina Moncada y Nuria García Arrés como Celia, o Juan Sancho y José Luis Sola como el Príncipe Escamón. A ellos se suman intérpretes como Rafa Castejón, Marina Fita, María Rey-Joly y Mercedes Gancedo, entre otros. El teatro ha compartido ya un vídeo con imágenes de los primeros ensayos y entrevistas al equipo artístico, ofreciendo un adelanto del tono imaginativo y espectacular que promete esta nueva producción.



