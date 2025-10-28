TV: EL POTOSÍ SUBMARINO inicia ensayos en el Teatro de la Zarzuela

Get Access To Every Broadway Story



El Teatro de la Zarzuela ha comenzado los ensayos de EL POTOSÍ SUBMARINO, la célebre zarzuela cómico-fantástica en tres actos y en verso con música de Emilio Arrieta y libreto de Rafael García Santisteban. La dirección musical corre a cargo de Iván López Reynoso, mientras que Rafael R. Villalobos firma la dirección de escena y el vestuario, junto a Emanuele Sinisi en la escenografía y Felipe Ramos en la iluminación. La producción contará con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, titular del Teatro, y el Coro del Teatro de la Zarzuela bajo la dirección de Antonio Fauró.

El reparto reúne a destacadas voces del panorama lírico español, como Manel Esteve y Enric Martínez-Castignani alternándose como Misisipí, Carolina Moncada y Nuria García Arrés como Celia, o Juan Sancho y José Luis Sola como el Príncipe Escamón. A ellos se suman intérpretes como Rafa Castejón, Marina Fita, María Rey-Joly y Mercedes Gancedo, entre otros. El teatro ha compartido ya un vídeo con imágenes de los primeros ensayos y entrevistas al equipo artístico, ofreciendo un adelanto del tono imaginativo y espectacular que promete esta nueva producción.