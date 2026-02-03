TV: ANTOINE EL MUSICAL regresa a Madrid bajo el cielo de Lírico Rooftop

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Esta mañana se ha presentado oficialmente el regreso a la cartelera madrileña de ANTOINE, EL MUSICAL, la obra que narra la vida de Antoine de Saint-Exupéry a través de su obra más universal, El Principito. Tras completar dos giras nacionales y un estreno en Ecuador, la pieza se instalará a partir del próximo 13 de febrero en el espacio Lírico Rooftop del Teatro Calderón.

La gran novedad de esta temporada reside en su elenco. Ignasi Vidal, autor y director original de la obra, da un paso al frente para meterse en la piel del propio Antoine de Saint-Exupéry. Durante el encuentro, Vidal compartió su visión sobre este cambio de rol, pasando de la batuta de dirección a la interpretación del protagonista.

En este sentido, el testigo de la dirección lo recoge Sebastián Prada, quien asume el reto de liderar la puesta en escena. Prada destacó lo enriquecedor —y curioso— que resulta el proceso de "dirigir al director", asegurando que la complicidad entre ambos ha potenciado la profundidad de la pieza.

La presentación contó con el acompañamiento de Dario Regattieri (CEO de beon. Entertainment) como maestro de ceremonias y la presencia de Shuarma, compositor de la banda sonora y actor que da vida al Principito.

El artista barcelonés relató cómo fue el proceso de composición y el momento en que Ignasi Vidal le convenció para no solo poner música, sino también alma y voz al icónico personaje sobre las tablas. ara ilustrar la propuesta sonora, se han realizado dos actuaciones en directo.

El regreso a Madrid será en un espacio inigualable: el Lírico Rooftop Calderón. Esta ubicación permite una conexión directa con el universo de la obra, ya que la cúpula del espacio puede abrirse, permitiendo que el Principito cante literalmente a la Luna y a las estrellas en las noches madrileñas.

ANTOINE EL MUSICAL se estrena el 13 de febrero, prometiendo ser, una vez más, una cita obligatoria para aquellos que buscan redescubrir que "lo esencial es invisible a los ojos".

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.