BREAKING: David Bustamante protagonizará EL ZORRO en el Teatro La Latina a partir de noviembre

David Bustamante dará vida a Diego de la Vega / El Zorro en el estreno en España de EL ZORRO EL MUSICAL, que llegará al Teatro La Latina de Madrid a partir de noviembre de 2026. El legendario héroe enmascarado aterriza por primera vez en nuestro país en forma de gran musical, en una producción que combina acción, aventura, romance y una potente identidad musical.

Basado en la novela Zorro: La historia original de Isabel Allende, el espectáculo cuenta con música de Gipsy Kings y John Cameron y libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson. Estrenado originalmente en el West End de Londres en 2008, el musical fue recibido con gran éxito por crítica y público, destacando por su energía, espectacularidad y su fusión de teatro musical con ritmos flamencos y latinos.

Con este papel, Bustamante asume un rol icónico de la literatura. El artista, una de las voces más reconocibles del panorama musical español, ha consolidado en los últimos años una sólida trayectoria escénica sobre los escenarios, destacando como protagonista de Ghost – El Musical, además de su participación en grandes formatos televisivos y espectáculos en directo, demostrando una notable versatilidad interpretativa y una fuerte presencia escénica.

La dirección del montaje corre a cargo de Sara Pérez, directora de teatro y dramaturga con amplia experiencia en teatro musical, ópera y repertorio clásico, y directora artística de La Coja Producciones. Su trayectoria incluye la dirección de producciones premiadas, colaboraciones con grandes teatros y una intensa labor como directora asociada y residente en musicales de gran formato, aportando una mirada contemporánea y dinámica a esta nueva versión de El Zorro.

La producción corre a cargo de Sunset Entertainment, productora española especializada en musicales y espectáculos en vivo de gran formato, responsable en los últimos años de títulos como Una rubia muy legal, Madagascar y 50 sombras. Con su estreno previsto en noviembre de 2026, EL ZORRO EL MUSICAL se perfila como uno de los grandes acontecimientos teatrales de la temporada 2026/2027 y como la llegada definitiva del mítico héroe enmascarado a los escenarios españoles.

El equipo creativo se completa con John Cameron al frente de la adaptación y los arreglos musicales junto a la música original de Gipsy Kings, Stephen Clark y Helen Edmundson como autores del libreto, David Mínguez en el diseño escenográfico y Antonio Velasco como responsable del vestuario. Un equipo con amplia experiencia en grandes producciones de teatro musical y espectáculos en vivo, que apuesta por una puesta en escena dinámica, visualmente potente y cargada de acción.

