Stage Entertainment España anuncia EL ALMA AL AIRE, el musical con las canciones de Alejandro Sanz

Stage Entertainment España ha anunciado el próximo estreno de EL ALMA AL AIRE, un nuevo musical creado a partir de las canciones de Alejandro Sanz que verá la luz próximamente en Madrid. Se trata del primer proyecto desarrollado íntegramente por la productora en nuestro país, un paso significativo dentro de su apuesta por la creación original en el panorama del teatro musical español.

La productora, líder del sector y responsable de éxitos como EL REY LEÓN, ANASTASIA, TINA – EL MUSICAL DE TINA TURNER o CENICIENTA, impulsa con este título una producción original que contará con algunas de las canciones más emblemáticas de la carrera de Alejandro Sanz, uno de los artistas más influyentes de la música española contemporánea.

EL ALMA AL AIRE cuenta con el apoyo del propio Alejandro Sanz y con libreto de Álvaro Tato, autor galardonado con dos Premios Max. El musical se encuentra actualmente en fase de preproducción y contará con un prestigioso equipo creativo internacional, ofreciendo al público una propuesta escénica de gran ambición artística.

Yolanda Pérez Abejón y Alejandro Sanz

La historia del espectáculo transporta al espectador a un pueblo pesquero, donde sus personajes se enfrentan a decisiones cruciales que marcarán su destino. Un relato íntimo y emocional que se entrelaza con el universo musical de Alejandro Sanz, poniendo el foco en los vínculos humanos, los conflictos personales y las encrucijadas vitales.

Fundada en 1998, Stage Entertainment es una productora teatral de primer nivel centrada en la producción de musicales en Europa. La compañía posee y gestiona una red de dieciséis teatros y produce algunos de los títulos más conocidos del repertorio internacional, como ALADDÍN, de Disney, o MOULIN ROUGE! EL MUSICAL, además de crear contenidos originales propios de gran calidad.

En España, más de 19 millones de espectadores han disfrutado de alguna de sus producciones. Desde el estreno de EL REY LEÓN en el Teatro Lope de Vega de Madrid en 2011, convertido en un fenómeno cultural con más de 7 millones de espectadores, hasta la reciente llegada de CENICIENTA y el desarrollo del futuro STAGE GRAN TEATRO MUSICAL, cuya inauguración está prevista para 2027, Stage Entertainment continúa consolidando su liderazgo y su compromiso con el crecimiento del teatro musical en nuestro país.

