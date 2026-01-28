LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS regresa a la cartelera madrileña con banda en directo y doble elenco

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La oferta de teatro musical en Madrid continúa expandiéndose con propuestas que buscan elevar la calidad del formato pequeño. La productora y escuela Playsounds presenta su nuevo montaje de LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (THE LAST FIVE YEARS), una de las obras de referencia del teatro musical contemporáneo. El estreno tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero en la sala Nave 73.

La llegada de este título a Madrid cobra una relevancia especial este año. En 2026 se cumple el 25º aniversario de su estreno teatral original, una fecha señalada que se conmemorará internacionalmente y que contará también con un esperado revival en Londres.

El elemento distintivo de esta producción reside en su dirección musical. A diferencia de otros montajes de pequeño formato que utilizan bases grabadas o acompañamiento de un solo instrumento, esta versión integra en el escenario a una banda de seis músicos en directo. Bajo la dirección de Alberto González, la partitura cobrará vida a través de piano, guitarra, violín, violonchelo, bajo y batería, respetando la riqueza sonora original compuesta por Jason Robert Brown.

El musical narra la historia de amor y desamor entre Jamie Wellerstein, un novelista en ascenso, y Cathy Hyatt, una actriz que busca su lugar en la industria. La obra es conocida por su compleja estructura narrativa: mientras Jamie cuenta la historia cronológicamente desde el principio de la relación, Cathy lo hace a la inversa, desde la ruptura hasta el primer encuentro.

Para dar vida a estos personajes, la producción cuenta con un doble elenco de actores profesionales. El papel de Cathy será interpretado por Sandra Carvajal y Raquel Bayón, mientras que Fernando Palacio y Josep Segarra se alternarán en el rol de Jamie. La dirección escénica corre a cargo de María Rosa Martos.

LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ya cuenta con un interesante historial en los escenarios de nuestro país. En Madrid, el público pudo disfrutar recientemente de la versión a cargo de la compañía Artesano. Fuera de la capital, destaca la producción llevada a cabo en Melilla y Ceuta, que contó con la dirección musical del maestro César Belda y con Mamen Márquez en el papel protagonista. Asimismo, en Barcelona, la obra ha encontrado un gran valedor en la figura de Daniel Anglés, quien ha levantado el telón de esta historia en diversas ocasiones.

El proyecto arrancará con una función de estreno el 14 de febrero a las 12:15 horas en Nave 73. Posteriormente, la producción se trasladará a la sede de Playsounds, donde continuará sus representaciones a partir del 28 de febrero.

