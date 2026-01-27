CASTING CALL: Sunset Entertainment inicia el proceso de casting para completar el elenco de EL ZORRO

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La productora Sunset Entertainment ha anunciado oficialmente la apertura de las audiciones para configurar el reparto de EL ZORRO, EL MUSICAL; la nueva apuesta escénica que llegará al Teatro La Latina de Madrid a finales del próximo noviembre. Aunque ya conocemos la identidad del papel protagonista de Don Diego de la Vega, el cantante David Bustamante, la compañía busca ahora seleccionar al resto del equipo artístico que dará vida a esta superproducción de acción y aventura.

El objetivo de esta convocatoria es encontrar a los intérpretes adecuados para cubrir seis papeles principales, así como formar un nutrido cuerpo de baile. Según las previsiones de la productora, el espectáculo contará con aproximadamente veinticinco artistas sobre el escenario. El proceso de selección está encabezado por la directora del montaje, Sara Pérez, y el director de casting, John Varo. Los profesionales interesados en participar en las pruebas tienen de plazo hasta el próximo 9 de febrero para inscribirse y consultar toda la información técnica a través de la página web oficial del espectáculo, zorroelmusical.es.

Esta versión musical, que se inspira en la novela EL ZORRO: COMIENZA LA LEYENDA de la escritora chilena Isabel Allende, recoge la tradición del personaje creado originalmente por Johnston McCulley en 1919. La propuesta escénica se perfila como un homenaje al cine de aventuras clásico, actualizando el mito del héroe enmascarado mediante una puesta en escena dinámica que integra lucha escénica y un marcado espíritu épico.

A continuación, detallamos los perfiles buscados para los personajes de la obra:

DIEGO DE LA VEGA, Edad: 35 - 45 años

Se precisa un actor y cantante de excelencia, dotado de gran carisma y encanto, para encarnar una identidad mestiza, justiciera y libre. Hijo de un aristócrata militar y una madre indígena, Diego vive entre dos mundos y combate a su hermanastro Ramón bajo la máscara del Zorro. Debido a la naturaleza del rol, se valorará positivamente la formación en lucha escénica y esgrima.

LUISA PULIDO, Edad: 30 - 42 años

Se busca una actriz y cantante de alto nivel que proyecte valentía y combatividad política. Amiga de la infancia de los hermanos y fascinada por la figura del Zorro, Luisa se enfrentará abiertamente a Ramón ante sus abusos de poder. Al igual que para el papel de Diego, se tendrán muy en cuenta las habilidades de combate.

RAMÓN, Edad: 35 - 50 años

Se requiere un actor capaz de interpretar al hermano mayor de Diego y antagonista principal de la historia. Se trata de un personaje oscuro, corrupto, arrogante y atormentado que, desde su posición de poder, intentará ganarse el amor de Luisa. Se valorarán aptitudes para la lucha escénica y la esgrima.

INEZ, Edad: 30 - 45 años

Rol que requiere una intérprete integral: excelente actriz, cantante y bailarina, con soltura para la rumba y el flamenco. Inez es una mujer descarada, astuta y con dotes de adivinación; una líder natural que encarna la libertad y la pasión frente a la rígida y represiva sociedad de la época.

SARGENTO GARCÍA, Edad: 30 - 50 años

Se busca actor para dar vida al jefe de la guardia y sargento de Ramón. Es un personaje de vis cómica, bonachón y a menudo incompetente, pero de buen corazón. Mantiene un respeto secreto por el Zorro y caerá rendido de amor ante Inez.

ALEJANDRO DE LA VEGA, Edad: apariencia 60 años

Se requiere un actor con apariencia madura para interpretar al honorable exmilitar, alcalde de Los Ángeles y padre de Diego. El papel exige un excelente bailarín de danza española con aptitudes para el canto y una sólida presencia escénica.

ENSEMBLE

Formado por excelentes bailarines de danza española con aptitud para el canto. Los candidatos deberán tener versatilidad para asumir pequeños papeles dentro de la función. Se valorará positivamente la formación en lucha escénica y esgrima.

En el plano musical, la obra destaca por la fusión de la narrativa teatral con la rumba flamenca. La banda sonora cuenta con la firma de John Cameron y del célebre grupo francoespañol Gipsy Kings, conocidos por popularizar este género a nivel mundial en la década de los setenta. Su estilo, caracterizado por la combinación de flamenco tradicional con ritmos latinos y pop, servirá de base rítmica para reforzar las raíces hispanas de la historia. El musical se estrenó originalmente en Londres en 2008 con libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson, y regresó a los escenarios en 2022 con una nueva producción.

David Bustamante encabezará el elenco en el papel de Don Diego, el hijo de un noble español que debe enfrentarse a una realidad de abuso de poder en la costa oeste de Estados Unidos durante el siglo XIX. Bajo la máscara del Zorro, el personaje se transformará en defensor de los oprimidos y símbolo de resistencia frente a la tiranía del gobernador del territorio, quien fuera su amigo de la infancia. La producción de Sunset Entertainment promete ofrecer una experiencia teatral inmersiva que combina la tensión dramática con la energía de las guitarras flamencas y las coreografías de gran formato.

