Del lienzo al escenario: El auge de los musicales sobre grandes pintores

El arte no siempre es silencioso. Aunque estamos acostumbrados a contemplar los cuadros en la quietud de los museos, el teatro musical ha encontrado en las biografías de los pintores una fuente inagotable de drama y pasión. En este 2026, el género cobra más fuerza que nunca con noticias de impacto global y una cartelera española que apuesta tanto por el gran formato como por la intimidad escénica.

El ejemplo más rotundo de este fenómeno global es, sin duda, SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE. La obra maestra de Stephen Sondheim, ganadora del Pulitzer por narrar la obsesión creativa de Georges Seurat y el puntillismo, ha vuelto a acaparar la conversación cultural tras confirmarse el reencuentro de Ariana Grande y Jonathan Bailey. Tras su éxito conjunto en la versión cinematográfica de WICKED, ambas estrellas han oficializado su regreso al teatro musical, esta vez sobre los escenarios. Lo han anunciado publicando una simbólica fotografía frente al cuadro original de Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte en el Instituto de Arte de Chicago. Aunque habrá que esperar hasta el verano de 2027 para ver esta producción en Londres, el mero anuncio ya ha convertido al proyecto en un evento imprescindible para los fans del musical, reafirmando que esta obra sigue siendo el gran referente cuando se trata de unir arte y escenario.

Sin embargo, no es necesario esperar al próximo año ni viajar al Reino Unido para ser testigos de este renovado interés. España se ha convertido en un epicentro de producción propia, mirando hacia el presente más inmediato con el estreno de GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA. Este 12 de febrero de 2026, el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga levantará el telón de una ambiciosa propuesta firmada por Ignasi Vidal en el libreto y Tom Vega en la música. Lejos del biopic convencional, la obra se sumerge en la etapa más convulsa del pintor aragonés, explorando su sordera, su compleja relación con la Duquesa de Alba y el peligroso enfrentamiento con la Inquisición a raíz del escándalo de La Maja Desnuda.

Curiosamente, esta no es la primera vez quela figura del pintor aragonés inspira melodías. Hace tres décadas, en 1996, el compositor y exmiembro de Los Brincos, Fernando Arbex, estrenó LA MAJA DE GOYA, fusionando el rock sinfónico con la historia clásica. Aquella producción es recordada hoy por haber unido dos mundos, contando con un elenco que provenía directamente del triunfo de la primera puesta en escena española de LOS MISERABLES: Pedro Ruy-Blas, el primer Jean Valjean español, fue quien dio vida a Goya, mientras que Gema Castaño interpretó a la Duquesa de Alba.

El interés por estas figuras no se detiene en las fronteras europeas. Recientementes se ha confirmado el desarrollo de un nuevo musical oficial sobre la pintora mexicana Frida Kahlo. Este proyecto cuenta con un equipo creativo de relevancia internacional, incluyendo la música del compositor mexicano Jaime Lozano y letras de la dramaturga Neena Beber. La obra busca expandir el legado de Kahlo mediante una partitura que combine ritmos tradicionales mexicanos con sonidos contemporáneos, explorando facetas de la artista poco conocidas por el gran público en una producción que se encuentra actualmente en fase de preparación.

En un registro técnico diferente, cabe destacar el éxito de FOREVER VAN GOGH. Esta producción marcó un hito en la integración de nuevas tecnologías en los escenarios españoles. Con dramaturgia también firmada por Ignasi Vidal y composición musical del violinista Ara Malikian, la propuesta se distinguió por el uso de Inteligencia Artificial y proyecciones envolventes. Su puesta en escena recreaba los paisajes de Arles y obras como la Noche Estrellada, utilizando estos recursos visuales para narrar la relación epistolar entre Vincent van Gogh y su hermano Theo.

En el ámbito internacional reciente también destaca LEMPICKA. Tras su temporada en Broadway, este musical se ha posicionado como una propuesta contemporánea centrada en la figura de Tamara de Lempicka. A través de una partitura de estilo pop-rock, la obra recorre la trayectoria de la artista polaca, abordando el contexto político de la Revolución Rusa, el París de entreguerras y la estética Art Déco, ampliando así el abanico de perfiles artísticos representados en escena.

Más allá de las grandes superproducciones, el teatro de pequeño formato también encuentra en las artes plásticas un terreno fértil para propuestas más íntimas y experimentales. Un ejemplo reciente ha sido FRIDA, PINTANDO LA ESPERANZA, un montaje que apostó por la cercanía para explorar el mundo interior de Kahlo. Esta tendencia a humanizar al genio desde la austeridad escénica se ha replicado con otras figuras en obras como CAMILLE CLAUDEL, que indaga en la compleja psique de la escultora francesa; o piezas como EL AMIGO DE PICASSO, que aborda al pintor malagueño desde la anécdota y su relación con el barbero Eugenio Arias. Incluso el surrealismo ha encontrado su hueco en textos como EL SUEÑO DE DALÍ EN UNA NOCHE DE PICASSO. Estas obras demuestran que la narrativa visual de los artistas se adapta con naturalidad a espacios reducidos, permitiendo una profundidad psicológica diferente.

La coincidencia de estos títulos sugiere que el musical sobre artes plásticas se ha constituido como un subgénero estable. Estas producciones comparten el reto técnico de trasladar la imagen estática al movimiento escénico, permitiendo al público acceder al proceso creativo de los artistas. Desde la inmersión digital planteada por Van Gogh hasta la revisión histórica de Goya, el teatro musical continúa explorando las posibilidades narrativas que ofrecen las vidas de los grandes maestros de la pintura.

