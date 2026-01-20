CASTING CALL: beon. Entertainment abre audiciones para EL TIEMPO ENTRE COSTURAS

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS, EL MUSICAL, que se estrenará el próximo mes de mayo en el Teatro Calderón de Madrid, ha abierto audiciones para incorporar a su elenco a los intérpretes que darán vida a tres de sus personajes principales: Rosalinda Fox, Marcus Logan y Ramiro Arribas. La producción busca actores y actrices con habilidades en interpretación y canto para sumarse a esta ambiciosa producción.

El musical cuenta con producción ejecutiva de Dario Regattieri a través de beon. Entertainment, con música original de Iván Macías y adaptación del libreto de Félix Amador, un equipo creativo que ha sabido trasladar al escenario los distintos universos creados por María Dueñas, quien además ha participado como asesora durante todo el proceso creativo. El vestuario de la protagonista, Sira Quiroga, está firmado por Lorenzo Caprile.

Todos los interesados en participar en el proceso de selección podrán enviar su material (vídeo, fotografía reciente y CV completo) hasta el 30 de enero a través de la plataforma habilitada por la producción. Una vez revisadas las candidaturas, se comunicará a los perfiles seleccionados la fecha de la audición presencial en Madrid.

En cuanto a los perfiles buscados, Rosalinda Fox es una mujer fuerte, carismática y elegante, espía inglesa camuflada en campo enemigo, para la que se requiere actriz, cantante y bailarina de entre 30 y 40 años, con dominio de voz de pecho y mixta y un C5 solvente. Marcus Logan es un espía inglés encubierto como periodista, atractivo y refinado, para actor y cantante tenor de entre 28 y 35 años con A4 solvente. Por su parte, Ramiro Arribas es un seductor enigmático, magnético y manipulador, para actor y cantante barítono o tenor de entre 28 y 35 años con F4 solvente.

