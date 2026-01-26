PHOTOS: EL ZORRO, protagonizado por David Bustamante, se presenta en el Teatro La Latina

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

EL ZORRO ha celebrado esta mañana su presentación oficial ante los medios en el Teatro La Latina de Madrid. El espectáculo, definido como un vibrante montaje de acción, aventura y seducción, llegará a la cartelera el próximo 3 de diciembre y se mantendrá hasta la primavera de 2027. En el acto han participado el protagonista, David Bustamante, junto al productor Daniele Luppino (Sunset Entertainment), la directora Sara Pérez y el director del teatro, Jesús Cimarro.

Para Bustamante, que se enfunda el traje del héroe enmascarado para defender a los oprimidos, esta supone su segunda incursión en el género tras su éxito en 2021 con GHOST. El cántabro liderará un homenaje al cine de aventuras que actualiza el mito con una puesta en escena repleta de lucha escénica. La producción supone el regreso de Sunset Entertainment a La Latina tras el éxito de UNA RUBIA MUY LEGAL.

El espectáculo, que fusiona la rumba flamenca con la música teatral gracias a los éxitos de los Gipsy Kings y la partitura de John Cameron, se inspira en la novela de Isabel Allende con libreto de Stephen Clark y Helen Edmundson. La obra ha sido aclamada internacionalmente por medios como el Sunday Times o el Daily Mail por su espectacularidad visual.

Respecto al resto de la compañía, se ha confirmado que el elenco se completará tras un casting que se celebrará en marzo. La convocatoria se lanzará esta misma semana en las redes oficiales y la selección correrá a cargo de la directora Sara Pérez y el director de casting John Varo.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.