GREASE LIVE! se incorpora al catálogo de Netflix con motivo de su décimo aniversario

El catálogo de Netflix en España continúa ampliando su oferta para los seguidores del teatro musical con la incorporación de GREASE LIVE!, recuperando la producción que en 2016 encabezó la apuesta de la cadena FOX por trasladar los musicales de Broadway a la televisión en riguroso directo. Esta incorporación permite revisar, diez años después de su emisión original, una propuesta que buscó trasladar la energía del Rydell High a un formato híbrido entre el teatro y la realización televisiva de gran formato.

La producción fue el estandarte de una estrategia de la cadena FOX, que durante la pasada década decidió competir en el horario de máxima audiencia transformando clásicos de Broadway en eventos televisivos en vivo. Dirigida por Thomas Kail —responsable de la dirección escénica de HAMILTON— y Alex Rudzinski, GREASE LIVE! destacó por su complejidad técnica. A diferencia de otras adaptaciones, esta versión utilizó los platós de Warner Bros de forma integral, desplazando al reparto y al público a través de decorados exteriores e interiores en tiempo real.

El elenco estuvo encabezado por Aaron Tveit y Julianne Hough, acompañados por una Vanessa Hudgens cuya interpretación de Rizzo fue el elemento más elogiado por la crítica. Esta apuesta de FOX por el directo no fue un hecho aislado, sino que formó parte de un ciclo de producciones que incluyó títulos como A CHRISTMAS STORY LIVE! y culminó en 2019 con la versión televisiva de RENT, cerrando una etapa que buscó democratizar el acceso a las grandes producciones de Broadway a través de la pantalla doméstica.

Aunque GREASE LIVE! protagoniza las novedades del mes en Netflix, la oferta se completa con propuestas híbridas como el nuevo especial de THE MUPPET SHOW en Disney+, que el próximo 4 de febrero recupera el formato de variedades en el Muppet Theatre con la participación de Sabrina Carpenter.

Para quienes prefieren las novedades discográficas, el 6 de febrero verá la luz la edición física del álbum de la reciente producción de RAGTIME en Broadway, el cual desde el 9 de enero se puede escuchar en plataformas digitales.

