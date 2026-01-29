GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA: El nuevo musical de Tom Vega inicia su gira nacional

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo 12 de febrero, el Teatro del Soho de Málaga acogerá el estreno nacional de GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA, una obra original de Tom Vega que profundiza en la vida y el contexto histórico de Francisco de Goya. La producción, a cargo de Showprime, cuenta con texto de Ignasi Vidal y dirección de Juan José Afonso, conformando una propuesta que integra dramaturgia contemporánea y música en directo.

La trama de la obra sitúa al espectador en una España en transición, marcada por el conflicto entre las estructuras de la Inquisición y el avance de la modernidad ilustrada. El guion explora las relaciones del pintor con personajes históricos como la Duquesa de Alba, Manuel Godoy, la Reina María Luisa o Ceán Bermúdez. Un elemento distintivo de la narrativa es la incorporación de Velázquez como personaje que guía al protagonista, funcionando como un recurso para exponer sus conflictos internos y su motivación por alcanzar la trascendencia artística.

Una vez finalizadas sus funciones en Málaga, GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA comenzará un recorrido por diferentes puntos de la geografía nacional. La producción visitará ciudades en Madrid, como Móstoles y San Sebastián de los Reyes, Valencia, Zaragoza y Bilbao, extendiendo su calendario de actuaciones hasta el mes de mayo en plazas como Murcia, León o Logroño. Este itinerario permitirá que la obra, que nace de una voluntad de homenajear el patrimonio cultural español, pueda ser vista en los principales teatros y auditorios del país durante la presente temporada.

El elenco está encabezado por Javier Godino en el papel de Goya, junto a Erika Bleda, Leo Rivera, Silvia Luchetti, Paco Morales, Diego Molero y Germán Torres. El equipo creativo se completa con profesionales como Federico Barrios en la coreografía, Carmen Castañón en la escenografía y Felipe Ramos en el diseño de iluminación.

