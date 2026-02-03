El biopic MICHAEL lanza su nuevo tráiler en español: El Rey del Pop llegará a los cines en abril

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La industria cinematográfica y el mundo de la música fijan su mirada en el 24 de abril de 2026, fecha en la que MICHAEL se estrenará en las salas de cine españolas. Universal Pictures ha intensificado la expectación con el lanzamiento del nuevo tráiler en español, un avance que ofrece las primeras imágenes de esta ambiciosa producción destinada a explorar la compleja vida y el inigualable legado de Michael Jackson.

Bajo la dirección del cineasta Antoine Fuqua, la película ofrecerá una crónica detallada que abarca desde el temprano descubrimiento del talento de Jackson en el seno de los Jackson Five hasta su metamorfosis en un icono de influencia mundial. El guion, firmado por John Logan, busca capturar la ambición creativa y los hitos que definieron la carrera de un artista que transformó los estándares del entretenimiento.

El debut de Jaafar Jackson en el papel de su tío constituye uno de los mayores atractivos de la cinta, aportando una conexión personal directa con el legado del cantante. A su lado, el filme cuenta con un reparto de gran solidez encabezado por el nominado al Oscar Colman Domingo, Nia Long, Miles Teller y Laura Harrier, garantizando una interpretación coral a la altura de la magnitud del proyecto. La producción, respaldada por figuras como Graham King, responsable de éxitos biográficos previos, asegura una factura técnica impecable para retratar tanto la intimidad del artista como sus actuaciones más legendarias.

Este nuevo adelanto ya permite vislumbrar la escala visual y sonora de una película que promete ser un evento cinematográfico de primer orden. Con este estreno, se abre un nuevo capítulo para redescubrir la historia detrás del mito.

