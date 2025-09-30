PHOTOS: Barcelona vibra con el estreno de EL FANTASMA DE LA ÓPERA  en el Teatre Tívoli

Get Access To Every Broadway Story



El pasado lunes 29 de septiembre, Barcelona se vistió de gala para el estreno oficial de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, que por primera vez en su historia llega a Catalunya. Se trata de la exitosa producción internacional dirigida por Federico Bellone y musicalmente por Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión del musical, bajo la dirección musical residente de Miquel Tejada.

El montaje aterriza en el Teatre Tívoli con un elenco de lujo. Daniel Diges interpreta a Erik, el Fantasma; Ana San Martín, que fue ovacionada por el público barcelonés en varias ocasiones durante la velada por su gran actuación y pasado en producciones muy queridas como MAR I CEL, da vida a Christine Daaé; y Guido Balzaretti encarna al vizconde Raoul Chagny. Les acompañan grandes figuras como la soprano Marta Pineda en el papel de Carlotta, Enrique R. del Portal y Omar Calicchio como Monsieur André y Firmin, el tenor Mario Corberán como Piangi, Isabel Malavia como Madame Giry y Sofía Esteve como su hija, Meg Giry.

Daniel Diges y Ana San Martín

El reparto lo completan Darío Gallego, Alejandro Rull, Sergi Pedrós, Fran León, Sonia Gascón, Jan Forrellat, Fran Velázquez, Marina Brisa, Helena Clusellas, Livia de los Riscos, Lola Nájera, Virginia Esteban, e Irene Barrios. Como swings participan Alberto Collado, Natxo Núñez, Natalia Pascual y Natalia Delgado, junto Manu Pilas y Judith Tobella, que alternarán los papeles protagonistas. En total, hay 29 artistas en escena y 15 músicos en directo dirigidos por Miquel Tejada.

El elenco de EL FANTASMA DE LA ÓPERA

La alfombra roja del Tívoli se llenó de rostros conocidos del mundo de la ópera, la música, el cine y el espectáculo. Entre los asistentes destacaron: Carlos Latre, Albert Gracia, Alex Casanovas, Josep Maria Pou, Xavier Sardà, Manel Fuentes, Xavier Graset y Arnau Tordera, entre muchos otros.

El musical más icónico de Andrew Lloyd Webber, visto ya por más de 160 millones de personas en 195 ciudades y traducido a 21 idiomas, se representará en el Teatre Tívoli de Barcelona hasta el 1 de febrero de 2026.