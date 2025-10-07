TOOTSIE llega a Barcelona esta semana

Get Access To Every Broadway Story



La sitcom musical TOOTSIE llega a Barcelona por primera vez en su historia: a partir del 10 de octubre de 2025, el Teatre Apolo acogerá este éxito de Broadway. El proyecto está dirigido y adaptado por Bernabé Rico, con dirección musical de Julio Awad y coreografía de Federico Barrios Fierro. Completan el equipo creativo Pablo Battaglia, Curt Allen Wilmer y Emilio Valenzuela, responsables de la escenografía y el diseño técnico.

La producción cuenta con un reparto formado en su mayoría por intérpretes catalanes. Iván Labanda encarna a Michael Dorsey y a su alter ego Dorothy Michaels. Le acompañan Diana Roig (Julie Nichols), Berta Butinyà (Sandy Lester), Ricky Mata (Jeff Slater), José Luis Mosquera (Ron Carlisle / Stan Fields), Bealia Guerra (Rita Marshall) y Héctor Vázquez (Max Von Horn). Completan el ensamble Sol Carner, Anna Lagares, Mónica Solaun, Bernat Mestre, Sergi Espina, Nil Carbonell, Raúl Maro y Tamara Suárez.

Ivan Labanda y Diana Roig

El director Bernabé Rico ha confesado ante los medios que en un principio quería montar la obra teatral original, pero los derechos disponibles eran los de la versión musical. Al verla en Broadway, no tuvo dudas: “Es la adaptación perfecta: elegante, divertida y muy respetuosa”, ha afirmado durante la presentación. Además, ha explicado por qué la ciudad condal ha sido la elegida para el estreno nacional: “Madrid está saturado. He encontrado aquí un elenco soñado y no he venido de paso, sino a quedarme”.

Durante la presentación a los medios, el equipo ha ofrecido un adelanto de dos escenas: la del casting, que culmina con el número musical “Aquí estaré” (“I Won’t Let You Down”), y el número “No va a parar” (“Unstoppable”).





TOOTSIE está basada en la película homónima de 1982, pero Rico la define como una “sitcom musical”: “Cuando la vi por primera vez en Broadway, me pareció como un capítulo largo de Friends. Los personajes son tan carismáticos que podrías hacer un spin-off de cada uno”, explicó. El diseño escenográfico, con un apartamento compartido como espacio central, refuerza esta estética televisiva tan característica. Además, la música compuesta por David Yazbek combina estilos que van desde el clásico Broadway y el big band hasta ritmos latinos y baladas tradicionales.

La trama gira en torno a Michael Dorsey, un actor con talento pero con un carácter difícil que le impide conseguir papeles. Desesperado, decide reinventarse como Dorothy Michaels, una actriz que conquista Broadway en un ascenso meteórico. Mientras su alter ego se convierte en un fenómeno, Michael se enamora de su compañera Julie, enfrentándose a un dilema personal y profesional que pondrá a prueba su identidad y sus sueños.

La versión original de Broadway acumuló 11 nominaciones a los premios Tony y se alzó con el galardón al mejor libreto, firmado por Robert Horn.