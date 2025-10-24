Jason Donovan encabeza el regreso de THE ROCKY HORROR SHOW a Barcelona

Enter Your Email to Unlock This Article



El musical THE ROCKY HORROR SHOW regresó anoche al Teatre Coliseum de Barcelona, donde permanecerá en cartel hasta el 2 de noviembre, con una función especial la noche de Halloween. La producción, procedente del West End de Londres, está dirigida por Christopher Luscombe y cuenta con la participación del actor australiano Jason Donovan, que vuelve a interpretar a Frank-n-Furter.

El espectáculo, creado por Richard O’Brien en 1973, se presenta en versión original en inglés con subtítulos en español y cuenta con música en directo interpretada por The Rocky Horror Band. Con más de 50 años de historia, la obra se mantiene como uno de los títulos más longevos y representados del teatro musical contemporáneo, con más de 35 millones de espectadores en más de 30 países.

El estreno reunió a un público entregado, muchos de ellos vestidos con disfraces inspirados en los personajes del musical. Durante los números más emblemáticos, como “Time Warp” o “Sweet Transvestite”, parte de la audiencia se levantó a bailar e interactuó con los intérpretes, manteniendo la tradición de participación que caracteriza este montaje.

El reparto está liderado por Jason Donovan (Frank-n-Furter), que ya interpretó el papel por primera vez en 1998. Le acompañan Haley Flaherty (Janet), James Bisp (Brad), Ryan Carter-Wilson (Riff Raff), Laura Bird (Magenta/Usherette), Daisy Steere (Columbia), Morgan Jackson (Rocky) y Edward Bullingham (Eddie / Dr. Scott). Completan el elenco Nathan Zach Johnson, Jesse Chidera, Tyla Dee Nurden, Bethany Amber Perrins (Phantoms), y Lucy Aiston y David Peter-Brown como swings.

La obra narra la historia de Brad y Janet, una joven pareja que, tras una avería en su automóvil, busca refugio en una mansión habitada por el extravagante científico Dr. Frank-n-Furter. Allí descubren un mundo de libertad y experimentación que desafía las convenciones sociales y morales.

Desde su estreno en Londres en 1973, THE ROCKY HORROR SHOW se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de la cultura pop. EN 1975 se estrenó su adaptación cinematográfica, “The Rocky Horror Picture Show” , dirigida por Jim Sharman.