Interview: Hablamos con BETH sobre la historia y sus personajes en EL HILO INVISIBLE, EL MUSICAL

EL HILO INVISIBLE, EL MUSICAL promete ser, sin duda, el musical más especial de la temporada, que llega a Madrid tras conquitar más de 26.000 espectadores en Barcelona. Desde el 1 de noviembre en el Teatro Alcázar se podrá disfrutar de una preciosa historia basada en el exitoso libro infantil de Míriam Tirado y con la dirección de Alícia Serrat y Victor Arbelo (dirección musical) que invita a descubrir los vínculos y lazos invisibles entre las personas que queremos.

Por su lado, el elenco que dará vida a los personajes está formado por Beth, Nerea Rodríguez, Udara Zubillaga, Alfonso Marsán, Luis Paéz, María Virumbrales (alternante), Paula Mori (cover), Amanda Oropesa (cover) y Quim González (cover). Ellos se encargarán de crear un "puente emocional" entre generaciones y de trasladar al público a una puesta en escena cuidada y una partitura contemporánea, pero que no dejará de emocionar.

Asimismo, esta producción de Focus y Viu el Teatre cuenta con texto de Alícia Serrat, letras y música de Victor Arbelo, Alícia Serrat y Daniel Anglés, coreografías de Oscar Reyes, escenografía y vestuario de Joana Martí e iluminación de Paula Costas.

Además, este musical se puede escuchar también en versión banda sonora en Spotify y otras plataformas digitales para que el público pueda volver a vivir estas canciones y sus historias llenas de magia y ternura. Con funciones cada fin de semana a las 13 horas y con entradas desde 15 euros esta propuesta se convierte en un imprescibible y en un viaje inolvidable que removerá la sensibilidad de todos los espectadores.

En BroadwayWorld Spain hemos hablado con Beth para que nos cuente más de cerca cómo se siente formar parte de este especial musical: