El Broadway extremeño regresa: IV Festival de Teatro Musical Don Benito y Villanueva

El IV Festival de Teatro Musical ya tiene fechas y protagonistas para convertir a Don Benito y Villanueva en el 'Broadway extremeño'. Del 27 de febrero al 21 de marzo, el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena y el Teatro Imperial de Don Benito se convierten en el epicentro del género musical en España. Con ocho montajes de primer nivel, esta cuarta edición promete emociones que van desde el drama de BERNARDA ALBA, EL MUSICAL hasta la nostalgia pop de finales de los noventa.

El telón se levantará por todo lo alto el viernes 27 de febrero en Villanueva con el estreno de DULCINEA, una propuesta encabezada por la incombustible Paloma San Basilio, quien dotará de voz y sensibilidad a la figura idealizada por el Quijote. Sin apenas tiempo para asimilar el debut, el festival se trasladará a Don Benito el 1 de marzo para ofrecer una dosis de intriga con SE HA ESCRITO UN CRIMEN, donde Naím Thomas lidera un reparto que convierte el misterio clásico en una vibrante comedia musical llena de sospechosos.

La segunda semana del festival explorará facetas más dramáticas del género. El 6 de marzo, el Palacio de Congresos acogerá CHAVELA, un homenaje a la mítica cantante mexicana, mientras que el 7 de marzo el Teatro Imperial de Don Benito vibrará con la intensidad de BERNARDA ALBA, EL MUSICAL, una adaptación que traslada la opresión del universo de Lorca a un lenguaje musical contemporáneo y potente.

La recta final del evento mantendrá el listón muy alto con propuestas como GOYA, LA MELODÍA DE UNA LEYENDA, el 13 de marzo, con un recorrido por los fantasmas y el genio del pintor; seguido el día 14 por el tono canalla y profundo de EL CABARET DE LOS HOMBRES PERDIDOS. Ya en el cierre de la programación, el 20 de marzo se presentará la vitalista HASTA EL FINAL DE LA FIESTA, dejando el gran broche de oro para el sábado 21 de marzo con EL OTRO LADO DE LA CAMA. Esta última función promete despedir el festival con humor y nostalgia pop.

La información detallada sobre las funciones así como la venta de localidades, se encuentra centralizada en el portal oficial festivaldeteatromusical.es.

