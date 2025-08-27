EL REY LEÓN inicia su temporada 15 en Madrid con coreografías renovadas

Enter Your Email to Unlock This Article



El musical EL REY LEÓN, una de las producciones teatrales más emblemáticas a nivel mundial, ha anunciado que su próxima temporada en Madrid contará con dos coreografías renovadas. La puesta en escena regresará al Teatro Lope De Vega para celebrar su decimoquinta temporada en cartel.

Desde su estreno en Broadway en 1997, EL REY LEÓN se ha consolidado como un fenómeno global. La obra ha visitado más de 100 ciudades en 20 países de los cinco continentes y ha alcanzado una recaudación que supera a cualquier otro espectáculo de Broadway o película en la historia. Su innovadora propuesta visual y musical, desarrollada por Disney Theatricals, le valió múltiples reconocimientos, entre ellos seis premios Tony en 1998 y dos premios Olivier en 1999.

En España, el musical debutó el 20 de octubre de 2011 en el Teatro Lope De Vega de Madrid, donde se ha mantenido ininterrumpidamente durante más de una década. La producción madrileña no solo ha contado con el respaldo del público y la crítica, sino que también fue distinguida en 2012 con siete premios del público BroadwayWorld Spain, incluido el de mejor musical.

Con estas nuevas coreografías, la producción busca ofrecer al espectador una experiencia actualizada sin perder la esencia que la ha convertido en un referente cultural. El despliegue visual, la música en directo y el impacto de sus escenas seguirán siendo los pilares de un espectáculo que continúa atrayendo a espectadores de todas las edades