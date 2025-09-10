PHOTO: El Making of VIVA EL MUSICAL, el medley de la temporada de BroadwayWorld

Get Access To Every Broadway Story



La grabación del medley de la próxima temporada de musicales no solo dio como resultado un videoclip lleno de energía, también dejó muchas imágenes detrás de las cámaras que muestran cómo se construyó este proyecto.

En las fotografías podemos ver a Nico Sans trabajando al piano y dando forma al arreglo musical, a Sergio Campoy y Sofía Rangone interpretando los temas con fuerza y entrega, a Marcos Alegre pendiente de cada detalle de sonido y a Nelson Pará capturando con su cámara todo el proceso. La idea y concepto partieron de Juanjo González, y el proyecto fue posible gracias a la colaboración de Jana Producciones y Pineapple Studios.

El making of nos muestra de una forma natural cómo cada pieza encaja para dar lugar al resultado final: música, interpretación, sonido y vídeo unidos en un mismo proyecto. Estas imágenes son el mejor reflejo del trabajo en equipo que hay detrás de un medley pensado para celebrar lo que viene en la temporada 25/26