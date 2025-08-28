El regreso de BAILANDO CON LAS ESTRELLAS ya tiene fecha de estreno

Enter Your Email to Unlock This Article



El regreso de BAILANDO CON LAS ESTRELLAS a Telecinco ya tiene fecha confirmada. Tal y como desveló Valeria Mazza, quien presentará el formato junto a Jesús Vázquez, el concurso de baile volverá a la parrilla de la cadena el sábado 13 de septiembre en horario de prime time.

El anuncio oficial llegó la pasada semana a través de un vídeo promocional en el que ambos presentadores descendían de una nave espacial vestidos de gala, marcando el tono espectacular de la nueva temporada.

El jurado también se renueva parcialmente. Pelayo Díaz asumirá un papel protagonista en el panel de jueces, en sustitución de Antonia Dell’Atte. Lo acompañarán Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez, todos ellos con una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo y la danza.

En cuanto al casting, la edición promete una amplia variedad de perfiles. Según adelantó la revista online Telemagazine, la lista de participantes incluirá a rostros conocidos de la televisión como Bárbara Rey, Blanca Romero, Anabel Pantoja y Pepe Navarro, además de cantantes como Manu Tenorio, Jorge González y Nerea Rodríguez. La cómica Sara Escudero, la exconcursante de SUPERVIVIENTES Tania Medina, el influencer Aless Gibaja, Matías Roure (camarero de FIRST DATES), la actriz Nona Sobo (ENTREVÍAS) y el actor Iago García también figuran entre los nombres adelantados.

Con este plantel de concursantes y un formato consolidado internacionalmente, Telecinco buscará recuperar la atención de la audiencia de los sábados con una temporada marcada por la mezcla de espectáculo, música y entretenimiento en directo