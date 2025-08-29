EL MÉDICO arrasa en Alemania y firma un récord histórico

Get Access To Every Broadway Story



El musical EL MÉDICO, con música de onubense Iván Macías y libreto de Félix Amador, ha logrado un hito en Alemania al reunir a 11.000 asistentes en el Theater Plauen-Zwickau, donde se presentó durante el verano. Estas cifras lo convierten, según el director del teatro, Dirk Löschner, en “la producción más exitosa de los últimos 18 años”. El montaje, basado en la novela de Noah Gordon, se ha consolidado como uno de los grandes acontecimientos culturales de la temporada alemana y ha conquistado tanto a la crítica como al público.

La prensa especializada ha resaltado la monumentalidad de la partitura de Iván Macías y su capacidad de emocionar. El portal alemán Musicalzentrale la describió como “monumental, comparable con grandes títulos como LOS MISERABLES, MISS SAIGON o EL FANTASMA DE LA ÓPERA”, y destacó su riqueza orquestal, cercana a la música cinematográfica de Hans Zimmer. Blickpunkt Musical señaló la “fuerza de la música de Macías” y su capacidad para dotar al espectáculo de un ritmo vibrante “digno de un gran blockbuster escénico”, mientras que el diario Freie Presse Plauen celebró la intensidad emocional de las melodías, a las que definió como “veneno dulce” capaz de provocar ovaciones en pie durante varios minutos.

Tras conquistar a miles de espectadores en España desde su estreno en 2018 en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid, el musical ha realizado más de 800 funciones en todo el país con la producción de Beon Entertainment y ha acumulado una larga lista de premios, entre ellos once BroadwayWorld y cinco Premios del Teatro Musical. Su éxito en Alemania refuerza la proyección internacional de una obra que consolida al teatro musical español en escenarios europeos de primer nivel.