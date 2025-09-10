TV: VIVA EL MUSICAL - Celebramos la temporada 25/26 con un medley muy especial

Enter Your Email to Unlock This Article



Con motivo del inicio de la temporada 25/26, hemos querido rendir homenaje a los musicales que muy pronto brillarán en los escenarios españoles. Para ello, preparamos un medley único que reúne fragmentos de algunos de los títulos que marcarán la programación de este año, desde 'Sale el sol' de LOS MISERABLES hasta 'Desafiando la gravedad' de WICKED. El medley está acompañado de un videoclip que refleja toda la fuerza y emoción del teatro musical. Se trata de una pieza pensada para contagiar ilusión y anticipar lo que viviremos en los próximos meses sobre los escenarios.

El proyecto contó con la dirección musical y los arreglos de Nico Sans al piano, la interpretación de los actores Sergio Campoy y Sofía Rangone, el diseño y control de sonido de Marcos Alegre y la producción audiovisual de Nelson Pará. La idea y el concepto artístico corrieron a cargo de Juanjo González. El proyecto contó además con la colaboración de Jana Producciones y Pineapple Studios.

Jana Producciones es una compañía consolidada como referente en la creación de espectáculos y eventos musicales para todos los públicos. Fundada en el año 2000, ha cosechado más de un millón de espectadores en teatros y plazas de toda España y cuenta con 46 Premios Nacionales que avalan su trayectoria. Además, Jana es también una Escuela de Artistas de la que han salido grandes intérpretes que hoy forman parte de las producciones más destacadas del país. Todos sus espectáculos son de creación propia, y entre sus títulos más emblemáticos se encuentran Blancanieves Boulevard (Premio Mejor Musical 2010), ANTÍGONA TIENE UN PLAN (Premio Mejor Musical 2007), MUSIC SHOW, EN NOMBRE DE LA INFANTA CARLOTA, LA LEYENDA DEL UNICORNIO, EL DIARIO DE ADÁN Y EVA EN BROADWAY, entre otros.

Este medley no solo funciona como un aperitivo de la nueva temporada, sino también como una celebración del talento, la pasión y el trabajo en equipo que hay detrás de cada producción musical. Es, en definitiva, una invitación a disfrutar del poder transformador del teatro y a vivir con intensidad todo lo que está por llegar