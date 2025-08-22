EL FANTASMA DE LA ÓPERA llega al Teatro Tívoli de Barcelona

Get Access To Every Broadway Story



El Teatro Tívoli de Barcelona acogerá a partir del 23 de septiembre una de las producciones más esperadas de la temporada: EL FANTASMA DE LA ÓPERA, el célebre musical de Andrew Lloyd Webber. El montaje permanecerá en cartel hasta el 1 de febrero de 2026 y contará con un reparto de primeras figuras del teatro musical en español.

El papel del Fantasma recaerá en Daniel Diges (Los Miserables, Kinky Boots), mientras que Ana San Martín (Mar i Cel, El Médico) dará vida a Christine Daaé, la joven soprano que despierta la pasión del enigmático personaje y el amor del vizconde Raoul Chagny, interpretado por Guido Balzaretti (Los Miserables, El Médico).

Junto a ellos, subirán al escenario Marta Pineda como Carlotta, Enrique R. del Portal y Omar Calicchio como los propietarios de la ópera, y Mario Corberán en el rol de Piangi. El elenco se completa con Isabel Malavia como Madame Giry, Sofía Esteve como Meg Giry y un nutrido conjunto de intérpretes y bailarines, bajo la dirección musical de Miquel Tejada.

La producción está dirigida por Federico Bellone y cuenta con la dirección musical de Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024 por esta versión. La traducción y adaptación de las letras corre a cargo de Silvia Montesinos, mientras que el vestuario diseñado por Chiara Donato ha sido reconocido con el Premio del Público BroadwayWorld Spain.

Desde su estreno en Londres en 1986 y en Broadway en 1988, el musical ha cautivado a más de 160 millones de espectadores en 195 ciudades y 21 idiomas, convirtiéndose en un fenómeno cultural con más de 70 premios internacionales. La partitura incluye clásicos como ‘La música de la noche’ o ‘Todo lo que te pido’, piezas que han quedado grabadas en la memoria del público.

Esta producción llega de la mano de Amigos Para Siempre (APS), la empresa creada en 2022 por Andrew Lloyd Webber y Antonio Banderas para impulsar grandes espectáculos en español en los principales mercados de habla hispana.

EL FANTASMA DE LA ÓPERA promete transportar al público barcelonés a la atmósfera gótica de la Ópera de París, con una puesta en escena espectacular y la intensidad de una de las historias más icónicas del teatro musical.