De HAMILTON a ENCANTO, todos los musicales de Lin-Manuel Miranda y dónde verlos

Parece que ahora TODO el mundo habla de Bruno (no, no, no). Hasta ha llegado al número 1 de la lista Billboard en Norte América, y de nuevo nuestro rapero favorito está en el candelero. Si Lin-Manuel Miranda tiene algo en común con su protagonista de Alexander Hamilton es que parece que escribe como si se le fuera a acabar el tiempo.

Su trabajo más reciente para la factoría Disney, donde ya lleva unos cuantos trabajos tanto como autor (VAIANA) y como intérprete (EL REGRESO DE MARY POPPINS), ha sido la colorista película de animación ENCANTO, sobre la mágica familia Madrigal, para la que compuso música y letras, y que estrenó a finales del año pasado. El film es la favorita en su categoría este año para los Oscar, ya que ha conseguido 3 nominaciones incluyendo Mejor Película de Animación.

También en 2021 vimos su debut como director en la adaptación cinematográfica de TICK, TICK...BOOM! de Jonathan Larson, que ha recibido grandes críticas tanto del público musicalero como de la prensa, y se acaba de anunciar que Andrew Garfield es candidato al Oscar por su trabajo en este film como protagonista. Aparte su Broadway baby, su amado IN THE HEIGHTS vio la luz como adaptación cinematográfica el verano pasado, aunque no fuese el gran hit que todos esperábamos.

Con cada uno de sus proyectos Lin se hace más famoso y omnipresente y aunque sean solo algunas de sus canciones, están trascendiendo al público general. Justamente hoy se ha anunciado su candidatura a los Oscar por 'Dos Oruguitas', el tema de ENCANTO, y si se lleva el premio esto le daría el status de EGOT , ya que el compositor de ascendencia puertorriqueña cuenta con dos Emmys, tres Grammys y tres Tonys en el bolsillo, entre otros galardones.

Mientras esperamos a la versión de acción real de LA SIRENITA, que llegará el año que viene, donde Lin-Manuel está trabajando en la música junto a Alan Menken, repasamos dónde podemos ver sus trabajos hasta el momento en las diferentes plataformas digitales.

HAMILTON (2020)

Lo que empezó como unas cuantas canciones de un "mixtape" que hizo mucha gracia en la Casa Blanca en 2009 se convirtió en un fenómeno revolucionario que cambió todo en Broadway, abriendo una puerta a la integración y la diversidad. La historia del padre fundador que no podía mantener la boca cerrada se hizo hip-hop y le supuso a Miranda 11 Tonys, un Pulitzer y un Grammy. Por si fuera poco, en julio de 2020 lo democratizó y todo el mundo pudo verlo, sin desembolsar una fortuna por una entrada, en Disney Plus. Incluso tú puedes verlo haciendo click aquí.

IN THE HEIGHTS / EN UN BARRIO DE NUEVA YORK (2021)

Con este musical se dio a conocer en la comunidad de Broadway, empezando con una temporada en el Off en 2007 y saltando al Richard Rodgers Theatre en 2008. El ganador del Tony a Mejor Musical se convirtió en película de la mano de Jon M Chu y aunque originalmente se iba a estrenar en 2020, la pandemia hizo que se retrasara un año su lanzamiento. Ahora podemos verlo en Movistar Plus.

MOANA / VAIANA (2017)

Aunque VAIANA (MOANA en su versión original) se estrenó en 2017, Miranda empezó a trabajar en la cinta de animación algunos meses antes de que HAMILTON llegase al Public Theatre. Esta fue su primera partitura para Disney, e incluso participó en las voces de algunas canciones como 'We Know The Way'. Consiguió la nominación al Oscar a Mejor Película de Animación y Mejor Canción por 'How Far I'll Go'. Puedes verla en Disney Plus.

EL REGRESO DE MARY POPPINS / MARY POPPINS RETURNS (2018)

Junto a Emily Blunt, Lin-Manuel protagonizó el regreso de la niñera más famosa del mundo y consiguió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor Protagonista en Comedia o Musical por su interpretación de Jack. En esta cinta puedes verle bailar, cantar y rapear con acento british y está disponible en Disney Plus.

VIVO (2021)

Aunque la idea llevaba rondando desde 2010, cuando Lin-Manuel empezó a proponer la historia del mono cubano cantarín después de su éxito en Broadway con IN THE HEIGHTS, no fue hasta el año pasado que pudimos ver este film en Netflix donde el artista ha compuesto la música y también ha puesto la voz al protagonista. Puedes verla aquí.

ENCANTO (2021)

La sexagésima película de los estudios Disney está inspirada en la cultura colombiana y ha conseguido encandilar a todo el mundo con las melodías pegadizas de Lin-Manuel Miranda. Justamente hoy se ha anunciado que el film cuenta con nominaciones a los Premios de la Academia. Puedes verla aquí.

TICK TICK BOOM! (2021)

Jonathan Larson fue el autor que inspiró a Lin-Manuel a escribir sobre lo que el conocía, sobre su barrio, sobre su gente, cuando asistió a una de las funciones de RENT en Broadway. En este biopic Miranda rinde homenaje al compositor que se fue demasiado pronto y lo ha hecho en una fantástica película que ya se puede ver aquí.