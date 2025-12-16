Ariana Grande y Jonathan Bailey en conversaciones para SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE en Londres

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Con el entusiasmo por la adaptación cinematográfica de WICKED aún vigente, Glinda y Fiyero, Ariana Grande y Jonathan Bailey, protagonistas de la película, están en conversaciones para reunirse pronto en el escenario. Según Baz Bamigboye de Deadline, Grande y Bailey se encuentran en las primeras etapas de planificación para unirse en una nueva producción del musical de Stephen Sondheim y James Lapine, Sunday in the Park With George, dirigida por Marianne Elliott, en Londres en 2027.

Por el momento, no se ha hecho ningún anuncio oficial, ya que muchos detalles aún están en desarrollo. Sin embargo, la producción tiene previsto su estreno en el verano de 2027 en el Teatro Barbican.

La producción reuniría a Bailey con Elliott, con quien ya trabajó en la producción de Company de 2018.

Grande también confirmó en un artículo reciente del New York Times que estaba trabajando en algo para el teatro, señalando: "No es en Broadway, pero es algo que me entusiasma y me inspira mucho". Lea la historia original en Deadline.

Grande formó parte del elenco original de Broadway de 13: El Musical, de Jason Robert Brown, e interpretó a Penny Pingleton en la transmisión en vivo de Hairspray por la NBC en 2016.

Bailey comenzó su carrera como actor infantil en producciones de la Royal Shakespeare Company y a los ocho años ya interpretaba a Gavroche en una producción del West End de Los Miserables. Protagonizó Otelo en 2013, El Realista de York en 2018, C*ckin en 2022 y Ricardo II en 2025. También participó notablemente en la reposición londinense de Los Últimos Cinco Años en 2016 y en la reposición con intercambio de género de Company en el West End en 2019.

SUNDAY IN THE PARK WITH GEORGE se estrenó en Broadway en 1984, protagonizada por Mandy Patinkin y Bernadette Peters. El musical ganó el Premio Pulitzer de Drama en 1985, dos Premios Tony de diseño (y una nominación a Mejor Musical) y numerosos Premios Drama Desk. Posteriormente, se realizaron varias reposiciones, incluyendo la producción británica de 2005-2006, estrenada en la Fábrica de Chocolate Menier, su traslado a Broadway en 2008 y una reposición en Broadway en 2017, protagonizada por Jake Gyllenhaal y Annaleigh Ashford.

El espectáculo se estrenó por última vez en Londres en la Menier Chocolate Factory, el 14 de noviembre de 2005 y su clausura el 17 de marzo de 2006. La producción estuvo protagonizada por Daniel Evans y Anna-Jane Casey, bajo la dirección de Sam Buntrock. La producción se trasladó al Teatro Wyndham del West End de Londres, donde se estrenó el 23 de mayo de 2006 y su clausura el 2 de septiembre de 2006. Jenna Russell sustituyó a Casey. El reestreno recibió seis nominaciones a los premios Olivier en total, y ganó cinco en total, incluyendo Mejor producción musical, Mejor actor en un musical y Mejor actriz en un musical.

