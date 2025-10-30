CASTING CALL: Stage Entertainment abre nuevas audiciones para EL REY LEÓN

Get Access To Every Broadway Story



EL REY LEÓN busca a las próximas estrellas de Gran Vía. Stage Entertainment abre audiciones en Madrid para actores, actrices, cantantes y bailarines y bailarinas. Las pruebas se celebrarán en Madrid los días 25, 26 y 27 de noviembre, y estarán abiertas a candidatos de distintos estilos y edades. Los interesados deberán realizar la solicitud a través de este link de inscripción antes del 13 de noviembre para asegurar su participación en el proceso de selección.

Las pruebas se realizarán tanto para personajes principales como para formar parte del ensemble, y en el caso de loso bailarines masculinos se valorará la capacidad de realizar acrobacias. Además, por la particularidad del espectáculo y la variedad de personajes se anima a presentarse a perfiles étnicos raciales.

Finalmente, en la propia página web de la productora se puede consultar más información acerca de los requisitos para presentarse y los pasos a seguir para participar correctamente, así como una serie de consejos para la realización de las candidaturas. ¡No pierdas esta oportunidad!

EL REY LEÓN es ya la producción más longeva de la historia de la Gran Vía con 15 temporadas a sus espaldas. Además, desde su estreno en Broadway en 1997 la obra ha sido un fenómeno global con representaciones en más de 100 ciudades de 20 paises distintos. En este sentido, ha superado en recaudación total a cualquier otro espectáculo de Broadway o película en la historia y cuenta con numerosos premios internacionales como los Premios Tony o los Premios Oliver.

En España, el musical debutó el 20 de octubre de 2011 y desde entonces se ha mantenido como una de las propuestas culturales más exitosas y longevas del país. La producción madrileña se ha consolidado así gracias al respaldo constante del público y la crítica, ya que cuenta con un despliegue visual y musical que sigue fascinando a espectadores de todas las edades.

