Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Sacramento Awards; LITTLE WOMEN THE MUSICAL Leads Best Musical!

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Sacramento Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Sacramento Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Sky Seals
- JOHNNY CASH
- Off Broad Street
31%
Aspen Rains
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE
- Hummingbird Theatre Company
18%
Stacey Winn
- OPENINGS
- Placer Repertory Theater
10%
Carolyn Poutasse
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
10%
Jarod Wiggins
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
9%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
8%
Joe Sauvageau
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE
- Hummingbird Theatre Company
7%
Chris Cay Stewart
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
7%Best Choreography Of A Play Or Musical
Carey McCray
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
17%
Devin LePage & Thomas LePage
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
13%
Aaliyah Hoy
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
13%
Sarah Williams
- THE WIZ
- American River College
9%
Sam Williams
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
7%
Sarah Shoemaker
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
7%
Todd Aragon
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
6%
Rickey Tripp
- IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
6%
Pamela Kay Lourentzos
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
5%
Staci Arriaga
- SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
4%
Logan Sexton
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
4%
Jacob Gutierrez-Montoya
- THE PROM
- Woodland Opera House
4%
Jacob Gutierrez-Montoya
- THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
3%
Logan Sexton
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Eileen Beaver
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
14%
Ben Endacott-Hicks
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
10%
Gail Russell
- THE WIZ
- American River College
7%
Sarah Schofield
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
6%
Eileen Beaver
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
6%
Denise Miles
- INTO THE WOODS
- Woodland Opera House
6%
Amelia Kellogg
- BURN BAN
- Legacy Stage
5%
Sarah Schofield
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
4%
Paulette Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
4%
Elizabeth Grace Davis
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
4%
Noelle Souza
- ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
3%
Alyssa Williams-Pierce
- TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
3%
Eileen Beaver
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street Theatre
3%
Nicole Sivell
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento City Theatre
3%
Gail Russel
- MACBETH
- American River College
3%
Jean Henderson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Music Theater Company
2%
Alex Martinez
- CHICKEN AND BISCUITS
- Celebration Arts
2%
Tana Colburn
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
2%
Nicole Lewis
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%
Eileen Beaver
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
2%
Marcy Wolfe
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
1%
Karen McConnell
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
1%
Tana Colburn
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
1%
Eileen Beaver
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
1%
Tana Colburn
- 1776
- FreeFall Stage
1%Best Dance Production GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
45%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
37%THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
18%Best Direction Of A Musical
Kenny Gagni
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
19%
Carey McCray and Calum Grant
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
14%
Austin Mark Nunn
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
10%
Sam Williams
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
7%
Kenny Gagni
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
6%
Erin Horst
- BURN BAN
- Legacy Stage
6%
Kelsey Sciligo
- RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
5%
Paul & Peggy Schechter
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
5%
Bob Cooner
- THE PROM
- Woodland Opera House
4%
Ryan Foy
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
4%
Courtney Conklin
- TICK TICK BOOM
- Rise Up Theatre Company
3%
Debbie Wilson
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
3%
Steve Isaacson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
3%
Shane Robert
- HEATHERS
- Ooley Theater
3%
James Haffner
- RAGTIME
- Stockton Civic Theatre
2%
Warren Harrison
- STRANGE BEDFELLOWS
- Chautauqua Playhouse
2%
Tom Burmester
- AMELIE
- Woodland Opera House
2%
Roberta Inscho
- ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
2%
Christopher Cook
- THE SPITFIRE GRILL
- Green Valley Theatre Company
1%
Gary Cadwising
- 1776
- FreeFall Stage
1%
Josh Brown
- THE BIG ONE-OH!
- Woodland Opera House
1%Best Direction Of A Play
Allen Schmeltz
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
12%
Sands Hall
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Legacy Theater
10%
Erin Horst
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
6%
David Endacott-Hicks
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
6%
Haley McDaniel
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street theatre
5%
Leslie Duran
- NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
5%
Christine Nicholson and Lori DeLappe
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
5%
Jami Witt Miller
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
4%
Joaquin Calderon
- YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
4%
Scott Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater and Seirra Stages
4%
Pamela Downs
- MACBETH
- American River College
4%
Traci Sprague
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
4%
Tana Colburn
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
3%
Laura Dickinson Turner
- 1984
- Gallo Center Repertory Company
3%
Ryan Reece
- THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
3%
Bill Zarriello
- THE TWILIGHT OF THE GOLDS
- Chautauqua Playhouse
3%
Devin Valdez
- POTUS
- Big Idea Theatre
2%
Jackie Martin
- TITUS ANDRONICHS
- Big Idea Theatre
2%
John Ewing
- ACCOMPLICE
- Chautauqua Playhouse
2%
Janis Stevens
- I’LL EAT YOU LAST: A CHAT WITH SUE MENGERS
- Diamond Stage Company
2%
Scott Gilbery
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
1%
Shaylene Riffel
- THE GOD OF HELL
- Resurrection Theatre
1%
Sara Townsend
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
1%
Joaquin Calderon
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
1%
Jenny Adler
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
1%Best Ensemble YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
12%MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
7%HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
6%RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
6%FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
5%THE WIZ
- American River College
4%A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
4%NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
4%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
4%HEATHERS
- The Ooley Theatre
3%EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
3%IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
3%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
3%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
3%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Valkyrie Theatre Company
3%GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
2%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
2%PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
2%POTUS
- Big Idea Theatre
2%PARADE
- Broadway Sacramento
2%HAIR
- Broadway at Music Circus
2%THE PROM
- Woodland Opera House
1%AMELIE
- Woodland Opera House
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Austin Mark Nunn
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
19%
Sam Kay
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
14%
Patrick O'Reilly
- THE WIZ
- American River College
10%
Kevin White
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
7%
Mike Jimena
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
7%
Howard Hudson
- & JULIET
- Broadway Sacramento
7%
Zach Wilson
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
7%
Kevin White
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
6%
Andy Poston
- PICKLEBALL
- Placer Community Theater
5%
Sandi Rose
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
5%
Christopher Cook
- HETTY FEATHER
- Green Valley Theatre Company
3%
Sandi Rose
- THE GROWN UPS
- Big Idea Theatre
3%
Mike Jimena
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
3%
Mike Jimena
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
3%
Justin Kelley-Cahill
- SOME ENCHANTED EVENING
- Sierra Rep
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Connie Mockenhaupt & Rikki Pratt
- LITTLE WOMEN
- Sutter Street Theatre
19%
Nick Roten
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
17%
Katie Toussaint
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
12%
Rikki Pratt
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
12%
Olivia Cerullo
- BURN BAN
- Legacy Stage
9%
William Zinn
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
8%
Jay Jay Whaley
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
6%
Kyle Jackson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
5%
Jennifer Wittmayer
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
5%
Patrick Burns
- SOME ENCHANTED EVENING
- Sierra Rep
3%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
2%
Zerek Curry
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
2%Best Musical LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
16%FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
12%IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
8%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
7%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
6%RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
6%YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
5%EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
4%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
4%GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
3%HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
3%INTO THE WOODS
- woodland Opera House
3%THE HELLO GIRLS
- Women's Theatre Collective
3%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
3%HEATHERS
- The Ooley Theatre
2%TICK TICK… BOOM!
- Rise up Theatre Company
2%AVENUE Q
- Second Wind Entertainment
2%GUYS & DOLLS
- Stage Right Productions
2%AMÉLIE
- Woodland Opera House
2%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Valkyrie Theatre Company
1%THE PROM
- Woodland Opera House
1%ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
1%1776
- FreeFall Stage
1%INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
1%THE SPITFIRE GRILL
- Green Valley Theatre Company
1%Best New Play Or Musical GOLDILOCKS AND THE THREE POLAR BEARS
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
26%PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
22%SHERLOCK HOLMES: THE SIGN OF THE FOUR
- Placer Repertory Theater
15%ELEANOR RIGBY
- Wilkerson Theatre
14%BURN BAN
- Legacy Stage
13%BIRDMOCKING
- The Forth Wall
9%Best Performer In A Musical
Ana Lovric
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
12%
John Wippermann
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
6%
Alexandria Wilson
- THE WIZARD OF OZ
- American River College
6%
Summer Smith
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%
Kenny Brian Gagni
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
4%
Sofia Gutierrez
- BURN BAN
- Legacy Stage
4%
Mikayla Popejoy
- TARZAN
- Roseville Theatre Arts Academy
4%
Jack Fidler
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
3%
Rachel Dwyer
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
3%
Chrissie Ford (Olive Ostrovsky)
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
3%
Michelle Rice
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
3%
Kanai Kalama
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
3%
Aiden Moore
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
3%
Aiden Moore
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter street theatre
2%
Drew Hitchman
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Lottie May
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
2%
Zane Hall
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
2%
Dani Hansen
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
2%
Emily Meyers
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Terry Martin
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Chelsea Foy (Rona Lisa Peretti)
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
2%
Carly abney
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter street theatre
2%
David Endacott-Hicks
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
2%
Adam Chwalik
- TICK TICK… BOOM!
- Rise up Theatre Company
2%
Aspen Reins
- TICK TICK… BOOM!
- Rise Up Theatre Company
2%Best Performer In A Play
Judy Merrick
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
10%
Sam Williams
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
7%
Erin Horst
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
6%
Trinity Abbott
- YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
4%
Desmond Roach
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
4%
Luke Gonzales (Robert)
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
4%
Beau Engler
- YOU CANT TAKE IT WITH YOU
- Sutter street theatre
3%
Anthony DePage
- THE SHNSHINE BOYS
- Sutter Street Theatre
3%
Ophelia Baker
- MACBETH
- American River College
3%
Ashton Ehrgood
- MACBETH
- American River College
3%
Hunter Reed
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
2%
Calum Grant
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
Hannah Hurst
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
2%
Shannon Poe
- PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
2%
Autumn Villanueva
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
2%
Kim McNabb
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
2%
Wonjung Kim
- THE HEART SELLERS
- Capital Stage
2%
Kyle Horst
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Nathan Rangel
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
2%
Mike Poe
- PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
2%
Carey McCray
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
Shane Robert
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%
Mac Knight
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
2%
Dallen Eubanks
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
2%
Miles Small
- MACBETH
- American River College
1%Best Play MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
11%OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
10%A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
7%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
5%YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
5%NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
5%MACBETH
- American River College
5%THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street Theatre
4%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
4%DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
4%1984
- Gallo Center Repertory Company
3%POTUS
- Big Idea Theatre
3%BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
3%PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Comapny and Sierra Stages
3%THE BOOK OF WILL
- Woodland Opera House
3%MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%THE HEART SELLERS
- Capital Stage
2%THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
2%TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
2%IT’S A WONDERFUL LIFE
- Legacy Theater
2%MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%CHICKEN AND BISCUITS
- Celebration Arts
2%THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
2%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- City Theatre
1%SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Calum Grant and Carey McCray
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
16%
Mike Jimena
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
12%
Mike Jimena
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
8%
Gina Lloyd
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
8%
Aaron Kennedy
- BURN BAN
- Legacy Stage
8%
Andrew Fiffick
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
7%
Mike Jimena
- EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
6%
Chris Mueller
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
6%
Josh Christensen
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
5%
Tony Parker
- TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
4%
Tony Parker
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
3%
Scott Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
3%
Eric Broadwater
- FENCES
- Celebration Arts
3%
Tana Colburn & Elise Hodge
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%
Christopher Cook
- HETTY FEATHER
- Green Valley Theatre Company
2%
Mike Jimena
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
2%
Cameron Rose
- THE GROWN-UPS
- Big Idea Theatre
2%
John Ewing
- I’LL EAT YOU LAST: A CHAT WITH SUE MENGERS
- Diamond Stage Company
2%
Andrew Fiffick & John Ewing
- ACCOMPLICE
- Chautauqua Playhouse
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allen Schmeltz & Sam Kay
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
28%
Danny Hoxter
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
13%
Jenny Adler
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
9%
Danny Hoxter
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
9%
Brandon Morgan
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
8%
Joaquin Calderon and Allen Shmeltz
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
6%
Andy Poston
- PICKLEBALL
- Placer Community Theater
6%
T.S. Forsyth
- SHERLOCK HOLMES: THE SIGN OF THE FOUR
- Placer Repertory Theater
5%
Oliver Loll
- BURN BAN
- Legacy Stage
5%
Joseph Hidde
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
5%
Kevin Adamski
- THE GROWN UPS
- Big Idea Theatre
3%
Joaquin Calderon and Allen Shmeltz
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
3%Best Supporting Performer In A Musical
Andie Schaffer
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
10%
Payton Rose
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
7%
Arianna Manabat
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
7%
Austin Mark Nunn
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
5%
Corey Winfield
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
4%
Audrey Arnold
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%
Austin Mark Nunn
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
4%
Citlalli Velasquez-Godinez
- LITTLE WOMEN
- Sutter Street Theatre
3%
Karin Worley
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
3%
Sydney Tevault
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
3%
Michael Anthony Cermeño
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Tennessee
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
2%
Desmond Nelson
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Carol Ritzenthaler
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Aspen Rains
- TICK TICK BOOM
- Rise Up Theatre
2%
Beau engler
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter street theatre
2%
Thalia Rempel
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Crystal Meyer
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Summer Smith
- EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
2%
Trinity Abbott
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Heather Clark
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Terry Martin
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Jadon Lopez
- IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
2%
Jelani Todd
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
2%
Cassie Mosher
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
2%Best Supporting Performer In A Play
Judy Merrick
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theatre and Sierra Stages
11%
Chole Cook
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
8%
Beau Engler
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
5%
Deanna Hudgens (Gretchen)
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
5%
Samantha Kay
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
4%
Jared Albano
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
3%
Ashton Ehrgood
- MACBETH
- American River College
3%
Trish Adair
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theatre and Sierra Stages
3%
Katherine Folsom
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
3%
Todd Aragon
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
3%
Anela Rei Tan
- THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
3%
Autuma Villanueva
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
2%
Addison Hersek
- TITUS ANDRONICHS
- Big Idea Theatre
2%
Addison Hersek
- POTUS
- Big Idea Theatre
2%
Annelies Veldman
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%
Kathleen Poe
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
2%
Sophie Pennell
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Marquita Goodman
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
2%
Trevor Adams
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
John Crostwaite
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
John Crosthwaite
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
2%
Lauren Hirsch
- TWILIGHT OF THE GOLDS
- Chautauqua Playhouse
2%
Jed Dixon
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
Joshua Laquian
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
2%
Bill Harrington
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%Best Theatre For Young Audiences Production SHREK
- Lyric Rose Theatre
16%INTO THE WOODS
- NorCal Arts
16%MARY POPPINS
- Roseville theater arts academy
14%RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
9%SPONGEBOB YOUTH EDITION
- Valkyrie Theatre Company
7%FROZEN
- Lyric Rose Theatre
6%LEGALLY BLONDE
- El Dorado Musical Theatre
6%THE FIFTEEN MINUTE HAMLET
- Sacramento Shakespeare Festival
5%LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
5%THE LITTLE MERMAID
- El Dorado Musical Theatre
5%SEUSSICAL
- El Dorado Musical Theatre
4%THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
4%THE BIG ONE-OH
- Woodland Opera House
3%RUMPELSTILTSKIN
- Sutter Street Theatre
2%STORYTELLERS THEATER: GINGERBREAD
- Placer Repertory Theater
1%Favorite Local Theatre
Sutter Street Theatre
18%
Lyric Rose Theatre
13%
Astonishing Theatre Company
9%
Legacy Stage
8%
Broadway at Music Circus
5%
Gallo Center Repertory Company
5%
Woodland Opera House
4%
Roseville Theatre Arts Academy
4%
Women's Theatre Collective
4%
Big Idea Theatre
3%
Chautauqua Playhouse
3%
Music Circus
3%
The Stage in Lincoln
2%
Sacramento City College
2%
Davis Musical Theatre Company
2%
Sacramento Shakespeare Festival
2%
Capital Stage
2%
Trailblazer Student Productions
2%
The Ooley Theatre
2%
Celebration Arts
1%
Green Valley Theatre Company
1%
Resurrection Theatre
1%
Rise up Theatre Company
1%
Yolo Stage Company
1%
Hummingbird Theatre Company
1%