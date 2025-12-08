Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Sacramento Awards; Sutter Street Theatre Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Sacramento & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Sacramento Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Sacramento Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Sky Seals
- JOHNNY CASH
- Off Broad Street
31%
Aspen Rains
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE
- Hummingbird Theatre Company
18%
Carolyn Poutasse
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
10%
Stacey Winn
- OPENINGS
- Placer Repertory Theater
10%
Jarod Wiggins
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
9%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
8%
Joe Sauvageau
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE
- Hummingbird Theatre Company
8%
Chris Cay Stewart
- A MUSIC HALL SPECTACULAIRE!
- Hummingbird Theatre Company
7%Best Choreography Of A Play Or Musical
Carey McCray
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
17%
Aaliyah Hoy
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
14%
Devin LePage & Thomas LePage
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
13%
Sarah Williams
- THE WIZ
- American River College
9%
Sam Williams
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
7%
Todd Aragon
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
6%
Sarah Shoemaker
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
6%
Rickey Tripp
- IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
6%
Pamela Kay Lourentzos
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
4%
Staci Arriaga
- SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
4%
Jacob Gutierrez-Montoya
- THE PROM
- Woodland Opera House
4%
Logan Sexton
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
4%
Jacob Gutierrez-Montoya
- THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
3%
Logan Sexton
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
3%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Eileen Beaver
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
12%
Ben Endacott-Hicks
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
10%
Gail Russell
- THE WIZ
- American River College
7%
Sarah Schofield
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
7%
Eileen Beaver
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
6%
Denise Miles
- INTO THE WOODS
- Woodland Opera House
6%
Sarah Schofield
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
5%
Paulette Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
4%
Amelia Kellogg
- BURN BAN
- Legacy Stage
4%
Noelle Souza
- ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
4%
Eileen Beaver
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street Theatre
4%
Elizabeth Grace Davis
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
4%
Nicole Sivell
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento City Theatre
3%
Alyssa Williams-Pierce
- TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
3%
Gail Russel
- MACBETH
- American River College
3%
Jean Henderson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Music Theater Company
2%
Alex Martinez
- CHICKEN AND BISCUITS
- Celebration Arts
2%
Nicole Lewis
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%
Eileen Beaver
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
2%
Tana Colburn
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
2%
Karen McConnell
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
2%
Tana Colburn
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%
Marcy Wolfe
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
1%
Eileen Beaver
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
1%
Tana Colburn
- 1776
- FreeFall Stage
1%Best Dance Production GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
45%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
37%THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
17%Best Direction Of A Musical
Kenny Gagni
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
18%
Carey McCray and Calum Grant
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
14%
Austin Mark Nunn
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
12%
Sam Williams
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
7%
Kenny Gagni
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
6%
Erin Horst
- BURN BAN
- Legacy Stage
5%
Paul & Peggy Schechter
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
5%
Bob Cooner
- THE PROM
- Woodland Opera House
4%
Ryan Foy
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
4%
Courtney Conklin
- TICK TICK BOOM
- Rise Up Theatre Company
3%
Debbie Wilson
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
3%
Steve Isaacson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
3%
Shane Robert
- HEATHERS
- Ooley Theater
3%
James Haffner
- RAGTIME
- Stockton Civic Theatre
2%
Warren Harrison
- STRANGE BEDFELLOWS
- Chautauqua Playhouse
2%
Tom Burmester
- AMELIE
- Woodland Opera House
2%
Roberta Inscho
- ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
2%
Christopher Cook
- THE SPITFIRE GRILL
- Green Valley Theatre Company
2%
Gary Cadwising
- 1776
- FreeFall Stage
1%
Kelsey Sciligo
- RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
1%
Josh Brown
- THE BIG ONE-OH!
- Woodland Opera House
1%Best Direction Of A Play
Allen Schmeltz
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
12%
Sands Hall
- IT'S A WONDERFUL LIFE
- Legacy Theater
9%
David Endacott-Hicks
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
6%
Haley McDaniel
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street theatre
6%
Leslie Duran
- NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
5%
Erin Horst
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
5%
Christine Nicholson and Lori DeLappe
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
5%
Jami Witt Miller
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
4%
Traci Sprague
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
4%
Joaquin Calderon
- YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
4%
Pamela Downs
- MACBETH
- American River College
3%
Tana Colburn
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
3%
Scott Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater and Seirra Stages
3%
Laura Dickinson Turner
- 1984
- Gallo Center Repertory Company
3%
Ryan Reece
- THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
3%
Devin Valdez
- POTUS
- Big Idea Theatre
2%
Bill Zarriello
- THE TWILIGHT OF THE GOLDS
- Chautauqua Playhouse
2%
Jackie Martin
- TITUS ANDRONICHS
- Big Idea Theatre
2%
John Ewing
- ACCOMPLICE
- Chautauqua Playhouse
2%
Janis Stevens
- I’LL EAT YOU LAST: A CHAT WITH SUE MENGERS
- Diamond Stage Company
2%
Scott Gilbery
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
2%
Shaylene Riffel
- THE GOD OF HELL
- Resurrection Theatre
2%
Joaquin Calderon
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
1%
Julian Ortega
- THE RIVER BRIDE
- Big Idea Theatre
1%
Sara Townsend
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
1%Best Ensemble YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
11%MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
7%HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
7%FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
5%THE WIZ
- American River College
4%NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
4%A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
4%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
4%HEATHERS
- The Ooley Theatre
4%IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
3%EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
3%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
3%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
3%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Valkyrie Theatre Company
3%GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
3%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%POTUS
- Big Idea Theatre
2%HAIR
- Broadway at Music Circus
2%PARADE
- Broadway Sacramento
2%PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
2%THE PROM
- Woodland Opera House
2%AMELIE
- Woodland Opera House
1%MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Austin Mark Nunn
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
20%
Sam Kay
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
14%
Patrick O'Reilly
- THE WIZ
- American River College
11%
Howard Hudson
- & JULIET
- Broadway Sacramento
8%
Kevin White
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
7%
Mike Jimena
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
7%
Zach Wilson
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
6%
Sandi Rose
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
5%
Andy Poston
- PICKLEBALL
- Placer Community Theater
5%
Kevin White
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
5%
Christopher Cook
- HETTY FEATHER
- Green Valley Theatre Company
4%
Mike Jimena
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
3%
Sandi Rose
- THE GROWN UPS
- Big Idea Theatre
3%
Mike Jimena
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
3%
Justin Kelley-Cahill
- SOME ENCHANTED EVENING
- Sierra Rep
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Nick Roten
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
18%
Connie Mockenhaupt & Rikki Pratt
- LITTLE WOMEN
- Sutter Street Theatre
17%
Katie Toussaint
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
13%
Rikki Pratt
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
12%
William Zinn
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
8%
Olivia Cerullo
- BURN BAN
- Legacy Stage
8%
Jay Jay Whaley
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
6%
Kyle Jackson
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
6%
Jennifer Wittmayer
- INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
5%
Patrick Burns
- SOME ENCHANTED EVENING
- Sierra Rep
3%
Dedrick Weathersby
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
2%
Zerek Curry
- TUTTI FRUTTI THE MUSICAL- THE TRIBUTE CONCERT TO LITTLE RICHARD
- Valhalla Tahoe Theater
2%Best Musical LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
14%FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
12%IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
9%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
8%A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
7%YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
5%EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
5%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
4%HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
4%GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
4%INTO THE WOODS
- woodland Opera House
3%THE HELLO GIRLS
- Women's Theatre Collective
3%SOMETHING ROTTEN!
- Woodland Opera House
3%HEATHERS
- The Ooley Theatre
2%TICK TICK… BOOM!
- Rise up Theatre Company
2%AVENUE Q
- Second Wind Entertainment
2%GUYS & DOLLS
- Stage Right Productions
2%AMÉLIE
- Woodland Opera House
2%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Valkyrie Theatre Company
2%THE PROM
- Woodland Opera House
2%ALL IS CALM
- Gallo Center Repertory Company
1%1776
- FreeFall Stage
1%INTO THE WOODS
- El Dorado Musical Theatre
1%RIDE THE CYCLONE
- A-Team Productions
1%THE SPITFIRE GRILL
- Green Valley Theatre Company
1%Best New Play Or Musical GOLDILOCKS AND THE THREE POLAR BEARS
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
27%PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
23%SHERLOCK HOLMES: THE SIGN OF THE FOUR
- Placer Repertory Theater
16%ELEANOR RIGBY
- Wilkerson Theatre
15%BURN BAN
- Legacy Stage
11%BIRDMOCKING
- The Forth Wall
9%Best Performer In A Musical
Ana Lovric
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
12%
John Wippermann
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
6%
Alexandria Wilson
- THE WIZARD OF OZ
- American River College
5%
Mikayla Popejoy
- TARZAN
- Roseville Theatre Arts Academy
4%
Summer Smith
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%
Kenny Brian Gagni
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
3%
Rachel Dwyer
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
3%
Michelle Rice
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
3%
Kanai Kalama
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
3%
Sofia Gutierrez
- BURN BAN
- Legacy Stage
3%
Chrissie Ford (Olive Ostrovsky)
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
3%
Jack Fidler
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
3%
Aiden Moore
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
3%
Dani Hansen
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
2%
Aiden Moore
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter street theatre
2%
Terry Martin
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Zane Hall
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
2%
Lottie May
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
2%
Emily Meyers
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Chelsea Foy (Rona Lisa Peretti)
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Gallo Center Repertory Company
2%
David Endacott-Hicks
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
2%
Drew Hitchman
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Adam Chwalik
- TICK TICK… BOOM!
- Rise up Theatre Company
2%
Aspen Reins
- TICK TICK… BOOM!
- Rise Up Theatre Company
2%
Jordan Plumb
- INTO THE WOODS
- Woodland Opera House
2%Best Performer In A Play
Judy Merrick
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
9%
Sam Williams
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
6%
Desmond Roach
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
5%
Trinity Abbott
- YOU CAN’T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
4%
Luke Gonzales (Robert)
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
4%
Erin Horst
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
4%
Beau Engler
- YOU CANT TAKE IT WITH YOU
- Sutter street theatre
3%
Anthony DePage
- THE SHNSHINE BOYS
- Sutter Street Theatre
3%
Ashton Ehrgood
- MACBETH
- American River College
3%
Ophelia Baker
- MACBETH
- American River College
3%
Hannah Hurst
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
2%
Calum Grant
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
Wonjung Kim
- THE HEART SELLERS
- Capital Stage
2%
Shannon Poe
- PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
2%
Kim McNabb
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
2%
Autumn Villanueva
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
2%
Nathan Rangel
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
2%
Mike Poe
- PLAY IT STRAIGHT
- Sacramento City Theatre
2%
Carey McCray
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
Hunter Reed
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
2%
Shane Robert
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%
Dallen Eubanks
- THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
2%
Mac Knight
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
2%
Kyle Horst
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Carla Fleming
- CHICKEN AND BISCUITS
- Celebration Arts
1%Best Play MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
10%OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
10%A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
6%NOISES OFF!
- Lincoln Theatre Company
5%YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
5%MACBETH
- American River College
5%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
5%THE RELUCTANT DRAGON
- Sutter Street Theatre
4%DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
4%1984
- Gallo Center Repertory Company
4%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
4%BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
3%THE BOOK OF WILL
- Woodland Opera House
3%POTUS
- Big Idea Theatre
3%PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Comapny and Sierra Stages
3%MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
3%THE HEART SELLERS
- Capital Stage
2%THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
2%TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
2%THE CRUCIBLE
- B Street Theatre
2%MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%CHICKEN AND BISCUITS
- Celebration Arts
2%IT’S A WONDERFUL LIFE
- Legacy Theater
2%A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- City Theatre
1%THE GOD OF HELL
- Resurrection Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Calum Grant and Carey McCray
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
16%
Mike Jimena
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
12%
Gina Lloyd
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Davis Musical Theatre Company
8%
Mike Jimena
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
8%
Andrew Fiffick
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
7%
Mike Jimena
- EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
7%
Aaron Kennedy
- BURN BAN
- Legacy Stage
6%
Chris Mueller
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
6%
Josh Christensen
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
5%
Tony Parker
- TITUS ANDRONICUS
- Big Idea Theatre
4%
Tony Parker
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
3%
Scott Gilbert
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theater Company and Sierra Stages
3%
Eric Broadwater
- FENCES
- Celebration Arts
3%
Christopher Cook
- HETTY FEATHER
- Green Valley Theatre Company
2%
Tana Colburn & Elise Hodge
- MURDER ON THE NILE
- The Ooley Theatre
2%
Mike Jimena
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
2%
John Ewing
- I’LL EAT YOU LAST: A CHAT WITH SUE MENGERS
- Diamond Stage Company
2%
Cameron Rose
- THE GROWN-UPS
- Big Idea Theatre
2%
Andrew Fiffick & John Ewing
- ACCOMPLICE
- Chautauqua Playhouse
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allen Schmeltz & Sam Kay
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
28%
Danny Hoxter
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
13%
Danny Hoxter
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
9%
Jenny Adler
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
9%
Brandon Morgan
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
8%
Joaquin Calderon and Allen Shmeltz
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
6%
Andy Poston
- PICKLEBALL
- Placer Community Theater
5%
T.S. Forsyth
- SHERLOCK HOLMES: THE SIGN OF THE FOUR
- Placer Repertory Theater
5%
Oliver Loll
- BURN BAN
- Legacy Stage
5%
Joseph Hidde
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
4%
Kevin Adamski
- THE GROWN UPS
- Big Idea Theatre
4%
Joaquin Calderon and Allen Shmeltz
- LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
3%Best Supporting Performer In A Musical
Andie Schaffer
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
9%
Payton Rose
- A GENTLEMAN’S GUIDE TO LOVE & MURDER
- Lincoln Theatre Company
8%
Arianna Manabat
- HEATHERS
- The Ooley Theatre
7%
Austin Mark Nunn
- HOLIDAY INN
- Astonishing Theatre Company
6%
Corey Winfield
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
4%
Austin Mark Nunn
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Astonishing Theatre Company
4%
Audrey Arnold
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
4%
Citlalli Velasquez-Godinez
- LITTLE WOMEN
- Sutter Street Theatre
3%
Karin Worley
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
3%
Sydney Tevault
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
3%
Desmond Nelson
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Tennessee
- FUN HOME
- Lyric Rose Theatre
2%
Michael Anthony Cermeño
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Beau engler
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter street theatre
2%
Aspen Rains
- TICK TICK BOOM
- Rise Up Theatre
2%
Carol Ritzenthaler
- BURN BAN
- Legacy Stage
2%
Jadon Lopez
- IN THE HEIGHTS
- Broadway at Music Circus
2%
Terry Martin
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Erin McGoldrick
- THE PROM
- Woodland Opera House
2%
Heather Clark
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Cassie Mosher
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Davis Musical Theatre Company
2%
Trinity Abbott
- EVIL DEAD THE MUSICAL
- Sutter Street Theatre
2%
Summer Smith
- EVIL DEAD THE MUSICAL (2024)
- Sutter Street Theatre
2%
Crystal Meyer
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Sutter Street Theatre
2%
Jelani Todd
- GUYS & DOLLS
- Sutter Street Theatre
2%Best Supporting Performer In A Play
Judy Merrick
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theatre and Sierra Stages
11%
Chole Cook
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
8%
Beau Engler
- OUR TOWN
- Sutter Street Theatre
6%
Deanna Hudgens (Gretchen)
- BOEING BOEING
- Gallo Center Repertory Company
5%
Samantha Kay
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
4%
Jared Albano
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
4%
Trish Adair
- PRESENT LAUGHTER
- Sierra Theatre and Sierra Stages
3%
Todd Aragon
- DEATH OF A SALESMAN
- Lincoln Theatre Company
3%
Ashton Ehrgood
- MACBETH
- American River College
3%
Anela Rei Tan
- THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
3%
Addison Hersek
- TITUS ANDRONICHS
- Big Idea Theatre
3%
Autuma Villanueva
- THE LION, THE WITCH, & THE WARDROBE
- FreeFall Stage
3%
Addison Hersek
- POTUS
- Big Idea Theatre
2%
Annelies Veldman
- MEN ON BOATS
- Big Idea Theatre
2%
Katherine Folsom
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
2%
Kathleen Poe
- A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
- Sacramento Shakespeare Festival
2%
Jed Dixon
- MID SUMMER NIGHTS DREAM
- Lyric Rose Theatre
2%
John Crosthwaite
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
2%
Joshua Laquian
- SCAPIN
- Chautauqua Playhouse
2%
Lauren Hirsch
- TWILIGHT OF THE GOLDS
- Chautauqua Playhouse
2%
Marquita Goodman
- A CHRISTMAS CAROL
- Legacy Stage
2%
John Crostwaite
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Trevor Adams
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Bill Harrington
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Legacy Stage
2%
Misty Bradshaw
- YOU CAN'T TAKE IT WITH YOU
- Sutter Street Theatre
1%Best Theatre For Young Audiences Production SHREK
- Lyric Rose Theatre
16%INTO THE WOODS
- NorCal Arts
14%MARY POPPINS
- Roseville theater arts academy
13%RELUCTANT DRAGON
- Sutter street theatre
9%FROZEN
- Lyric Rose Theatre
7%SPONGEBOB YOUTH EDITION
- Valkyrie Theatre Company
7%LEGALLY BLONDE
- El Dorado Musical Theatre
6%THE FIFTEEN MINUTE HAMLET
- Sacramento Shakespeare Festival
5%LAURA INGALLS WILDER CHRISTMAS
- Sutter Street Theatre
5%THE LITTLE MERMAID
- El Dorado Musical Theatre
4%SEUSSICAL
- El Dorado Musical Theatre
4%THE TEMPEST
- Trailblazer Student Productions
3%THE BIG ONE-OH
- Woodland Opera House
3%RUMPELSTILTSKIN
- Sutter Street Theatre
2%STORYTELLERS THEATER: GINGERBREAD
- Placer Repertory Theater
1%Favorite Local Theatre
Sutter Street Theatre
19%
Lyric Rose Theatre
13%
Astonishing Theatre Company
10%
Legacy Stage
6%
Gallo Center Repertory Company
5%
Broadway at Music Circus
5%
Woodland Opera House
4%
Roseville Theatre Arts Academy
4%
Women's Theatre Collective
4%
Big Idea Theatre
3%
Music Circus
3%
The Stage in Lincoln
2%
Chautauqua Playhouse
2%
Sacramento City College
2%
Sacramento Shakespeare Festival
2%
Davis Musical Theatre Company
2%
Capital Stage
2%
The Ooley Theatre
2%
Trailblazer Student Productions
2%
Green Valley Theatre Company
1%
Celebration Arts
1%
Resurrection Theatre
1%
Yolo Stage Company
1%
Rise up Theatre Company
1%
FreeFall Stage
1%