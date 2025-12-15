 tracker
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Las Vegas Awards; CABARET Leads Best Musical!

Voting continues through December 31, 2025.

By: Dec. 15, 2025
Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Las Vegas Awards; CABARET Leads Best Musical! Image
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Las Vegas Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Las Vegas Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Kenny Davidson - KENNY'S CABARET - Tuscany Piazza Lounge 32%

Travis Cloer - THE FRANKIE VALLI SONGBOOK - Myron’s at The Smith Center 21%

Janien Valentine/Lou Gazzara - A TRIBUTE TO BROADWAY - Freedom Hall 13%

Janien Valentine - DECADES OF DIVAS - Freedom Hall 9%

John Lloyd Young - VEGAS SOUL - The Space 9%

Jim Caruso & Billy Stritch - CAST PARTY - Myron's at The Smith Center 8%

Lou Gazarra - TRIBUTE TO BROADWAY - Freedom Hall 7%

Best Choreography Of A Play Or Musical
Tracey Langran Corea - CABARET - Majestic Repertory Theatre 22%

Ashley Oblad - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 22%

Anastasia Weiss & Caine Keenan - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 18%

Keith Dotson - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 14%

Teresa Isgriggs - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 9%

Enrique Lugo - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 8%

Rachel DeBenedetto - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 6%

Best Costume Design Of A Play Or Musical
Sandra Huntsman - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 31%

Gabbie Kenny - CABARET - Majestic Repertory Theatre 22%

Sean Stuart - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 18%

Kendra Faith - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 11%

Abby Stroot - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 9%

Gabbie Kenny - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 8%

Best Dance Production
LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 41%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 25%

SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 19%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 14%

Best Direction Of A Musical
Troy Heard - CABARET - Majestic Repertory Theatre 21%

Joey and Rachel DeBendedetto - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 20%

Kate St. Pierre - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 16%

Steve Huntsman - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 12%

Nakaze Harris - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 7%

Philip Shelburne - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 7%

Alec TerBerg - LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 7%

Troy Heard - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 6%

Jennifer Hemme - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 4%

Best Direction Of A Play
Troy Heard - I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 57%

Troy Heard - LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 22%

Tracey Corea - SILENT SKY - A Public Fit 21%

Best Ensemble
CRAZY FOR YOU - Signature Productions 21%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 18%

CABARET - Majestic Repertory Theatre 17%

LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 11%

SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 8%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 8%

THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 7%

A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 6%

I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 2%

LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 1%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Catherine Pratt - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 18%

Marcus Randolph - CABARET - Majestic Repertory Theatre 17%

Will Witner - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 17%

Elizabeth Boeckman - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 13%

Catherine M. Pratt - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 9%

Marcus Randolph - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 9%

Liz Boeckman - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 8%

Afton Carpenter - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 7%

Ginny Adams - THE COTTAGE - Las Vegas Little Theatre 2%

Best Music Direction & Orchestra Performance
Laurence Sobel - CABARET - Majestic Repertory Theatre 43%

Kyler Wilcox - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 32%

Shauna Oblad - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 25%

Best Musical
CABARET - Majestic Repertory Theatre 25%

CRAZY FOR YOU - Signature Productions 19%

THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 18%

LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 12%

SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 9%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 7%

A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 6%

LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 5%

Best Performer In A Musical
Katie Marie Jones - CABARET - Majestic Repertory Theatre 22%

Chloe Jaramillo - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 18%

Caine Keenan - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 10%

Kendall Hicks - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 9%

Max Baker - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 7%

Sabrina Cofield - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 6%

Joey DeBenedetto - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 6%

Mike Eugh - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 5%

Samantha Souza - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 4%

Stella Roy - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 4%

Evan Litt - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 3%

Eli Carlin - LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 3%

Matti Garcia - LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 3%

Janien Valentine - A TRIBUTE TO BROADWAY - Freedom Hall 1%

Best Performer In A Play
Joey Derby - I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 41%

Emma Newton - LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 31%

Maile Onsaga - I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 28%

Best Play
I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 65%

LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 35%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Steve Huntsman - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 34%

Troy Heard - CABARET - Majestic Repertory Theatre 26%

Sean Stuart - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 18%

Roxy Mojica - SINGIN’ IN THE RAIN - Super Summer Theatre 13%

Gregory Crane - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 10%

Best Sound Design Of A Play Or Musical
Katherine Gonzalez - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 29%

Aldair Callejas - CABARET - Majestic Repertory Theatre 25%

Katherine Gonzalez - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 18%

Bill Fegley - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 10%

Katherine Gonzalez - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 9%

Katherine Gonzalez - SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 8%

Best Supporting Performer In A Musical
Gus Pappas - LEGALLY BLONDE - Super Summer Theatre 24%

Liz Harper - CABARET - Majestic Repertory Theatre 14%

Jenelle Catherina - THE CRAFT'D: AN UNAUTHORIZED MUSICAL PARODY - Majestic Repertory Theatre 9%

Kylie Willingham - SINGIN’ IN THE RAIN - Super Summer Theatre 9%

Gala Batres - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Sunmer Theatre 6%

Ariel Johnson - A CHRISTMAS CAROL - Signature Productions 5%

Ayler Evan - LITTLE SHOP OF HORRORS - Signature Productions 5%

Rowan Johns - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 4%

Ayler Evan - JOSEPH.... TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 4%

Kevin Oneil - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 4%

Rich Benites - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 3%

Glenn Health - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer theatre 3%

Kirstin Maki - JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 3%

Lynsey Reynolds - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 2%

Marty Vece - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer theatre 2%

Nico Lemus - THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 1%

Philip Robinson - CRAZY FOR YOU - Signature Productions 1%

Best Supporting Performer In A Play
Grace Lusk - I’M GONNA MARRY YOU, TOBEY MAGUIRE - Majestic Repertory Theatre 47%

Erik Amblad - CLOWN BAR - Majestic Repertory Theatre 29%

Jeffery DuBey - LEGOLAND - Majestic Repertory Theatre 24%

Best Theatre For Young Audiences Production
THE SPONGEBOB MUSICAL - Super Summer Theatre 48%

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT - Super Summer Theatre 26%

SINGIN' IN THE RAIN - Super Summer Theatre 26%

Favorite Local Theatre
Super Summer Theatre 40%

Majestic Repertory Theatre 30%

Signature Productions 25%

Myron's at The Smith Center 5%

