NENA Comes to Seebühne Bremen This Month

Nach wie vor ist NENA eine der authentischsten Sängerinnen der Zeit und ein großes Stück Popkultur made in Germany. Nach dem überwältigenden Erfolg ihrer WIR GEHÖREN ZUSAMMEN-Tournee 2024 & 2025 mit Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich und den Niederlanden, kündigt Pop-Ikone NENA nun weitere Open-Air-Termine für 2026 an.

Eine tolle Nachricht, denn NENA muss man einfach live erlebt haben! Ihre energiegeladene Bühnenpräsenz ist ebenso unverwechselbar und mitreißend wie ihre Stimme.

Das Publikum darf sich auf eine mehr als zweistündige Live-Show mit Hits und Perlen aus dem riesigen NENA-Repertoire freuen. Musik aus über vier Jahrzehnten, die sie mit ihrer 10-köpfigen Band auf die Bühne bringt.

Jedes Live-Konzert: ein einzigartiges Rock n` Roll-Erlebnis mit viel Gefühl und Herz. Und ein Tourtitel, der mehr ist als nur Motto. WIR GEHÖREN ZUSAMMEN beschreibt das tief empfundene und gelebte Gefühl der Verbundenheit, das jedes der Konzerte für Nena zu einer Herzensangelegenheit macht.

Nena: „Es ist eine Liebeswelle, die sich aufbaut und immer größer wird. Das spüre ich mit einer neuen kraftvollen Intensität. Und das geht von uns aus, den Menschen, die da sind, vor, hinter und auf der Bühne. Menschen, die es lieben, eine schöne Zeit miteinander zu verbringen. Die wissen, dass Musik Brücken baut. Wir singen, tanzen, lachen und feiern das Leben. Wir gehören zusammen ist eine einfache Botschaft, die wir gemeinsam weiter in die Welt tragen.“

Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist NENA eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten. Mit ihrer Musik hat NENA mehrere Generationen von Musikfans geprägt und steht bis heute für ein Lebensgefühl, das irgendwie und irgendwo in jedem Menschen zu Hause ist.

Das aktuelle Album „Licht“ ist ein energiegeladenes Pop-Album voller Strahlkraft und der Soundtrack zum Neubeginn. Mit jedem Ton und in jeder Zeile findet man auf „Licht“ Hoffnung, Leichtigkeit und Herzenstiefe. Ob folkig hymnische Akustikgitarre oder elektronisch tanzende Synthesizer-Beats: „Licht“ inspiriert dazu, das Leben zu feiern.