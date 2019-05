'150 Jahre Opernhaus am Ring': JubilÃ¤umskonzert vor der Oper

Über 10.000 begeisterte Besucherinnen und Besucher feierten am gestrigen Sonntag, 26. Mai 2019 den 150. Geburtstag des Hauses am Ring beim „Jubiläumskonzert vor der Oper". Gemeinsam mit Ensemblesängerinnen und -sängern, internationalen Gastsolistinnen und -solisten, dem Orchester und dem Chor der Wiener Staatsoper unter der musikalischen Leitung von Marco Armiliato wurde der Herbert von Karajan-Platz/Opernring bei freiem Zugang bespielt - als Überraschung für das Publikum wurden einige Programmpunkte von der Terrasse der Wiener Staatsoper und von Balkonen des Hotel Bristol gegeben.

Die Opernstars KS Nina Stemme, KS Tomasz Konieczny, Jongmin Park, Olga Bezsmertna, Erwin Schrott, Valentina Nafornita, Benjamin Bernheim, Camilla Nylund, KS Ferruccio Furlanetto, KS Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak, Stephanie Houtzeel, Chen Reiss, Günther Groissböck und Sonya Yoncheva präsentierten ein Programm quer durch die Opernliteratur mit Werken von Wagner, Beethoven, Verdi, Mozart, Massenet, Korngold, Dvo?ák, Strauss, Tschaikowski, Gounod, Halévy und Puccini; durch den Abend führte Barbara Rett.

Das „Jubiläumskonzert vor der Oper" wurde auf Riesenleinwände in alle österreichischen Landeshauptstädte übertragen sowie live auf ORF III, ARTE und via Livestream der Wiener Staatsoper in die ganze Welt.





