Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards; North Texas Performing Arts Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Dallas & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Dallas Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Alfredo Tamayo
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
8%
Amanda Jane Cooper
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
7%
Major Attaway
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
6%
Cammi Collins
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
5%
Travis Murad Leland
- 90S COUNTRY: THE DECADE THAT CHANGED COUNTRY MUSIC
- The Reid Cabaret Theatre
5%
Blake Rice
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
5%
Amanda Reyes
- DESTROYING DAVID
- Circle Theatre
4%
Taylor Silvestri
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
4%
Cara Statham Serber
- PENELOPE
- Stage West
4%
Chloe Stoker
- SNOOPY!
- Beacon Performing Arts
4%
Emily Kilgore
- SHOWSTOPPERS
- Roundtable Theatre Troupe
4%
Daniel Hernandez
- MIXTAPE
- Theatre Arlington
4%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
4%
Ashley Sanders
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
3%
Denise Lee
- TOGETHER FOR THEATRE 3
- Theatre 3
3%
Nick Moulton
- BRIDGE OVER TROUBLED WATER: THE REID CABARET THEATRE SINGS SIMON & GARFUNKEL
- The Reid Cabaret Theatre
3%
Kristina Bain
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
3%
Rheagan Wallace
- STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Stolen Shakespeare Guild
2%
Hannah Chen
- NOT-SO-HOPEFUL CABERET
- The Hopeful Theatre Project
2%
Caroline Riviera
- SONGS FOR A SECOND CHANCS
- Second Chance Players
2%
Analise Scarpaci
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
2%
Efren Peredas
- SONGS FOR A SECOND CHANCE
- Second Chance Players
2%
Emily J. Pace
- WE'VE ONLY JUST BEGUN: THE MUSIC OF THE CARPENTERS
- The Reid Cabaret Theatre
2%
Curtis Wiley
- A SOLITARY MAN: THE MUSIC OF NEIL DIAMOND
- The Reid Cabaret Theatre
2%
Meagan Harris
- LUX: A SOLO SHOW
- Manifesto Poetica
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Brooke Miller
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
8%
Ellie Sassano
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
7%
Edward Funderburke
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
6%
Ahmad Simmons
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
6%
Alli Betsill
- BROADWAY OUR WAY
- Uptown Players
5%
Jessica Desekewies
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
4%
Amy Reed
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
4%
Sofi Warren
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Becca Tischer
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
Piper Daniel
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Leslie Navarro-Bovaird
- NEWSIES: THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
2%
Kiandra J. Brooks
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Mikki Peterson
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Christina Kudlicki
- KHAN!!!
- MusicalWriters.com Productions
2%
Whitney Morris
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Chloe Parrish
- SOMETHING ROTTEN!
- Repertory Company Theatre
2%
Whitney Morris
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
2%
Becca Johnson-Spinos
- A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
2%
Hannah Arguelles
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Ania Lyons
- ALICE
- Plague Mask Players
2%
William Sampson & Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
JuNene K
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Gerry McIntyre
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
DeZhané Jackson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
7%
Nick Mann
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
5%
Wendy Barrett
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
5%
Alison Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
4%
Jessica Holt, Meghan MacLellan, and Alexander Thomas
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
Aaron Patrick DeClerk
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
3%
Cole McCarty
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
3%
Tammy Spencer
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Dayna Dutton
- ROCK OF AGES
- Firehouse Theatre
3%
Carver Olson
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Tammy Spencer
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
3%
Mia Siegert & David Williamson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%
Nita Cadenhead & Lee Anne Gierisch
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Jessica Holt
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%
Faith Hilsinger
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Wiloni Darrington
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%
Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Allison Ayers Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Alison Kingwell
- ELF THE MUSICAL
- CenterStage Theatre Works
2%
Jasmine Woods
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre
2%
David Phillips
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
1%
Megan Liles
- SOMETHING ROTTEN!
- Repertory Company Theatre
1%
Ryan Matthieu Smith
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
1%Best Dance Production NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
22%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
16%LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
16%CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
12%GUYS & DOLLS
- Lyric Stage/Turtle Creek Chorale
11%SNOOPY
- beacon performing arts
7%IMAGINE
- Uptown Players and Bruce Wood Dance Dallas
5%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
5%PEGASUS BALLET
- Moody Theater
4%FLIES
- Bombshell Dance Project
2%Best Direction Of A Musical
Mike Mazur
- SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
6%
Jake Morgan
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
6%
Jayden Russell
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%
Alejandro Saucedo
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
4%
Jessica Holt & Meghan Maclellan
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
Wendi Brozek
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Cameron Byerly
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Eddy Herring and Laura Jennings
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
3%
Ashley White
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
3%
Gerry McIntyre
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Hayden Casey
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Jason Craig West
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Natalie Burkhart
- SHREK
- Upright Theatre Co.
2%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Laura Jennings
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Vickie Washington
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Jessica Holt
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Ashley H. White
- THE LAST FIVE YEARS
- Circle Theatre
2%
Khira Haley
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Cameron Byerly
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Tiffany Nichole Greene
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Whitney Branan
- KISS ME, KATE
- Texas Shakespeare Festival
2%Best Direction Of A Play
Austin Keefer
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
10%
Amber Bird
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
7%
Cameron Byerly
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
5%
Megan Guerra
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
4%
Alex Organ
- YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
4%
Vickie Washington
- FAT HAM
- Stage West
3%
Becca Johnson-Spinos
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
3%
Ashley Oliver
- AIN'T NO MO'
- Soul Rep Theatre
3%
Claire Janda & William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
3%
Miranda Stroble
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
3%
Kris Black Jasper
- HOME
- Jubilee Theatre
3%
Natalie Burkhart
- AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
3%
William Sampson & Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%
Kathleen Vaught
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Garret Storms
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
2%
Steven Lynch
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
2%
Chris Berthelot
- THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%
Jiles King
- BOX
- Undermain Theatre
2%
Eddy Herring
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
2%
Debra Carter
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Sasha Maya Ada
- PRIMARY TRUST
- Stage West and Dallas Theater Center
2%
Jennifer Conlee
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%
Monserrat Rodriguez
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%
Tonya Holloway
- PRETTY FIRE
- Soul Rep Theatre Company
2%
James Cross
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
1%Best Ensemble BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
6%RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
5%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
5%BEETLEJUICE
- The Wichita Theatre
4%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%CATS
- Casa Mañana Theatre
4%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
3%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
3%MY HERO
- CATS Playhouse
3%SHREK
- Upright Theatre Co.
2%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
2%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
1%ROCK OF AGES
- The Firehouse Theatre
1%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
1%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
1%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
1%OKLAHOMA!
- Firehouse Theatre
1%AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
1%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Da'Marion Gipson
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
8%
Grace Harmon
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
7%
Aaron Johansen
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
6%
Brooke Potts
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
5%
Samuel Rushen
- CATS
- Casa Mañana Theatre
4%
Branson White & Hank Baldree
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
4%
Ben Loub
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Aaron Johansen
- THE HEARTSELLERS
- Amphibian Stage
3%
Velyncia Caldwell
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%
Mia Lindemann
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Jason English
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
2%
Samuel Rushen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Aaron Johansen
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
2%
Amanda West
- CARRIE
- Theatre 3
2%
Reid Hayes
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Seth Merrifield
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Jacob Kaplan
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Ken Davis
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Bryan Stevenson
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
Hank Baldree
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Otis Miller
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Mia Lindemann
- ALICE
- Plague mask players
1%
Josh Hensley
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Billy Veer
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
6%
Rachel Moes
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
5%
Adam C. Wright
- XANADU
- Uptown Players
4%
Rob Rogers
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
4%
Alison Hale
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
4%
Vonda K. Bowling
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
4%
Matthew Stern
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Kelly Schaaf
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Jared Duncan
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
3%
Billy Veer
- NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
3%
Noel Clark
- SHREK
- Upright Theatre Co.
3%
Christina Major Davis
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Ashley Grether
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%
BEN MCELROY
- NEXT TO NORMAL
- SECOND CHANCE PLAYERS
2%
Christina Major Davis
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Cherish Love Robinson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Cherish Love Robinson
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Devon Harper
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
2%
Ilana Atkins
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Cody Dry
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
James McQuillen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Kelly Poche Rodriguez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Ben Barker
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
2%
Joey O’Reilly
- DISASTER: THE MUSICAL
- Theatre Frisco
2%Best Musical BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
7%SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
6%RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
4%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
3%CATS
- Casa Mañana Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%SNOOPY
- beacon performing arts
3%THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%ANNIE
- The Wichita Theatre
3%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
3%MY HERO
- CATS Playhouse
3%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
3%MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
3%SHREK
- Upright Theatre Co.
2%CATCH ME IF YOU CAN
- Runway theatre
2%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
2%JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
1%Best New Play Or Musical AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
8%A DIFFERENT LOVE STORY
- Fort Worth Fringe Festival
7%THE MOVEMENT
- Jubilee Theatre
7%KHAN!!! The Musical!
- MusicalWriters.com Productions
7%MY HERO
- CATS Playhouse
7%YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
6%ALICE
- Plague mask players
6%LEND ME A CHAINSAW
- Lakeside Community Theatre
5%A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
5%WE ARE CONTINUOUS
- Uptown Players
4%PENELOPE
- Stage West
4%CLEAVAGE
- Lakeside Community Theatre
4%THE HAT BOX
- Rover Dramawerks
4%H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
3%BUZZED!
- Theatre Three
3%THE KILLER INSTINCTS OF GREG THE GRIM
- Fort Worth Fringe Festival
3%THE AMAZING, FABULOUS, AND SPECTACULAR UNTRUTHS OF JUAN GARCIA
- Amphibian Stage
3%A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
3%THE PENUMBRA
- Bath House Cultural Center
2%LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
2%AS SMALL AS STARS
- Sundown Collaborative Theatre
2%RIFT OR WHITE LIES
- Amphibian Stage
1%HEALED
- Second Thought Theatre
1%GETTING THROUGH APRIL
- MusicalWriters.com Productions
1%Best Performer In A Musical
Deborah Shute
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
6%
Cayden Burns
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
5%
Jack Horton
- INTO THE WOODS
- STAND
4%
Alli Perez
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
4%
Cooper Powell
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%
Cassie Magrath
- ANNIE
- The Wichita Theatre
3%
Jojo Garcia
- MY HERO
- CATS Playhouse
3%
Mason Cox
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
3%
Dakota Britvich
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
3%
Akron Watson
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Joshua Bruno
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
2%
Cammi Collins
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Jackie Burns
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Micaela Workman
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
2%
Zachary J Willis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Hannah Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
2%
Blake Rice
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Christian Black
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
2%
Tiffany Solano
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Alejandro Hernandez
- MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
1%
Amy Parsons
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
1%
Gideon Ethridge
- CATCH ME IF YOU CAN
- Garland Summer Musicals
1%
Caleb Ross
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
1%
Trent Mosty
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
1%
Justin Mayer
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
1%Best Performer In A Play
Kevin Forman
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
8%
Piper Daniel
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
4%
Zoe Hayhurst
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
3%
Bill Combs
- ON GOLDEN POND
- Stand Stage
3%
Alex Bigus
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
3%
Whitney Coulter
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
3%
Alex Eding
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Tyler Ray Lewis
- FAT HAM
- Stage West
2%
Blake Rice
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Bob Hess
- A CHRISTMAS CAROL
- Dallas Theater Center
2%
John Marshall
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
2%
Angel Somarriba
- AMITYVILLE ‘74
- Upright Theatre Co.
2%
Tim Bass
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Alice Wilkinson
- MACBETH
- Texas Shakespeare Festival
2%
Andrew Nicolas
- A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
2%
Esteban Vilchez
- SHANE
- Dallas Theater Center
2%
Gabriel D. Hill
- HOME
- Jubilee Theatre
1%
Laura Bryan
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
1%
Jake Shanahan
- SPIDERS WEB
- Pocket Sandwich Theatre
1%
Jordana Hollis
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
1%
Micah Collier
- ARTEMISIA
- Roundtable Theater
1%
Emily Kilgore
- ARTEMISIA
- Roundtable Theatre Troupe
1%
Emir Price
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
1%
Tiana Alexander
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
1%Best Play 12 ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
9%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
7%ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
7%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
7%STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
3%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall Cultural Center
3%THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
2%A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
2%ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%FAT HAM
- Stage West
2%LIFE OF PI- NATIONAL TOUR
- Winspear Opera House
2%ON GOLDEN POND
- Stand Stage
2%JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%PRIMARY TRUST
- Stage West/Dallas Theater Center
2%SPIDERS WEB
- Pocket Sandwich Theatre
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
2%THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
2%ONE SLIGHT HITCH
- Richardson Theatre Centre
2%HOME
- Jubilee Theatre
1%DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Candice Addison and Paul Evans
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
8%
Bob Lavallee
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
7%
Brian Pacelli
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
5%
Chris Davis
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
4%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Hayden Casey
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co
3%
Hayden Casey
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Seth Byrum
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Sydney Aviles
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
3%
Conor Clark
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
3%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Cameron Byerly & Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Dahlia
- DRACULA: COMEDY OF TERROR
- Dallas Theater Center
2%
Hayden Casey & Sage Frost
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Leah Mezar
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Leah Mazur
- THE LAST 5 YEARS
- Circle Theatre
2%
Mike Sabourin
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Mike Sabourin
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
2%
Leah Mazur
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Debra Carter
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
1%
Edgar Hernandez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
1%
Eddy Herring
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
1%
Conor Clark
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allan Branson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
9%
Allan Branson
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
8%
Andrew Oglesby
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
6%
Caleb Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
5%
Allan Branson
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
5%
Thomas Bartke
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
5%
Natalie Burkhart
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
4%
Allan Branson
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
4%
Thomas Bartke
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Crescent Haynes
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
3%
C J Partin
- LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
3%
Brian Christensen
- EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
2%
Bill Sizemore
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Sailor Wiggins
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Spiders Web
- DAVID LAMBERT
- Pocket Sandwich Theatre
2%
Bill Sizemore
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%
Ben Smith
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%
David Lanza
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Rowan Steed
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Ryan Simon
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Ryan Simon
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
C J Partin
- A CHRISTMAS CAROL THE MUSICAL
- Repertory Company Theatre
2%
Branson White
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Jared Cobb
- ALICE
- Plague mask players
1%Best Supporting Performer In A Musical
Christopher Hill
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
5%
Jaella Hardy
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
5%
Bella Correa
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
4%
Nicholas Long
- ANNIE
- The Wichita Theatre
4%
Joshua Flores
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
4%
Alfredo Tamayo
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
4%
Lincoln Lundquist
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
4%
JoJo Garcia
- SOMETHING ROTTEN!
- Moonlight Musicals, Lubbock, Texas
3%
Whitney Bohannon
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Riley Samuel
- FOOTLOOSE
- The Repertory Theatre at North Texas Performing Arts
3%
Payton Zemaitis
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Alli Betsill
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
3%
Amy Parsons
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Dylan Aaron
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Mila Nelson
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
2%
Michael Di Leo
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Elyse Kuss
- MY HERO
- CATS Playhouse
2%
Ayanna Edwards
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%
Dakota Britvich
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
2%
Javon Tcheco
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
1%
Hailey Hatfield
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
1%
Christina Austin Lopez
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Crystal Williams
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
1%
Landon Blanton
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
1%
Chelsea Schmidt
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
1%Best Supporting Performer In A Play
Ed Kless
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
8%
Annie Such
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
4%
Alyssa Carrasco
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
4%
Whitney Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
3%
Zachary Willis
- FAT HAM
- Stage West
3%
Hannah Burns
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
3%
Noelle Saul
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
3%
Caleb Mosley
- FAT HAM
- Stage West
2%
Cherish Love
- FAT HAM
- Stage West
2%
Christian Black
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Kelly Clarkson
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Charlotte Kostopoulos
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Anthony Magee
- GLENGARRY GLEN ROSS
- The Classics Theatre Project
2%
Laurel Collins
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Kyle Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Phillip Slay
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Danny Street
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Deacon Chaney
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
2%
Megan Noble
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Megan Liles
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Elyse Kuss
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
2%
Jori jackson
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
2%
Lily Gast
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%
Sinclair Freeman
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
2%
Blair Mitchell
- ANGEL STREET AKA GASLIGHT
- Richardson Theatre Centre
2%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
12%YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
11%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
10%JUNIE B JONES
- Casa Mañana Theatre
10%PINKALICIOUS
- North Texas Performing Arts
10%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Casa Mañana Theatre
8%ANNIE
- Wichita Theatre
7%NARNIA
- Lubbock Moonlight Musicals
4%MY HERO
- CATS Playhouse
4%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Casa Mañana Theatre
4%SNOOPY
- Beacon Performing Arts
3%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
3%THE WIZARD OF OZ
- YAPT, OUR PRODUCTIONS
3%THE WIZARD OF OZ
- Our Productions Theater Company
3%DRAGONS LOVE TACOS
- CenterStage Theatre Works
3%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
2%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
1%THE PRINCESS AND THE PLAYERS
- Texas Shakespeare Festival
1%Favorite Local Theatre
North Texas Performing Arts
8%
Casa Mañana Theatre
7%
Texas Music Theatre Company
7%
Upright Theatre Co.
6%
The Hopeful Theatre Project
6%
The Firehouse Theatre
5%
The Wichita Theatre
4%
Allen Contemporary Theatre
3%
CATS Playhouse
3%
Lubbock Moonlight Musicals
3%
Scratch Theatre Co.
3%
Lewisville Playhouse
3%
Jubilee Theatre
2%
Pocket Sandwich Theatre
2%
Stand Performing Arts Ministry
2%
Circle Theatre
2%
Theatre Arlington
2%
Repertory Company Theatre
2%
Garland Civic Theater
2%
Second Thought Theatre
2%
Shakespeare Dallas
2%
Theatre Three
2%
Stage West Theatre
2%
Soul Rep Theatre
1%
Beacon Performing Arts
1%