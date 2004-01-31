First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards; MATILDA Leads Best Musical!

Click Here for More on BWW Regional Awards

🎭 NEW! Dallas Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Dallas & beyond. ✨ Sign Up

The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Dallas Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance

Alfredo Tamayo - NOT-SO-HOPEFUL CABARET - The Hopeful Theatre Project 8%

TRUE NORTH

7%

Amanda Jane Cooper -- Broadway Dallas

NOT-SO-HOPEFUL CABARET

6%

Cammi Collins -- The Hopeful Theatre Project

TRUE NORTH

6%

Major Attaway -- Broadway Dallas

SPOTLIGHT ON MUSICALS

5%

Blake Rice -- Allen Contemporary Theatre

90S COUNTRY: THE DECADE THAT CHANGED COUNTRY MUSIC

5%

Travis Murad Leland -- The Reid Cabaret Theatre

PENELOPE

5%

Cara Statham Serber -- Stage West

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

4%

Taylor Silvestri -- Scratch Theater Co.

DESTROYING DAVID

4%

Amanda Reyes -- Circle Theatre

SNOOPY!

4%

Chloe Stoker -- Beacon Performing Arts

MIXTAPE

4%

Daniel Hernandez -- Theatre Arlington

SHOWSTOPPERS

4%

Emily Kilgore -- Roundtable Theatre Troupe

TOGETHER FOR THEATRE 3

4%

Denise Lee -- Theatre 3

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

3%

Brock Gray -- Scratch Theater Co.

SPOTLIGHT ON MUSICALS

3%

Ashley Sanders -- Allen Contemporary Theatre

NOT-SO-HOPEFUL CABARET

3%

Kristina Bain -- The Hopeful Theatre Project

BRIDGE OVER TROUBLED WATER: THE REID CABARET THEATRE SINGS SIMON & GARFUNKEL

3%

Nick Moulton -- The Reid Cabaret Theatre

STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY

2%

Rheagan Wallace -- Stolen Shakespeare Guild

NOT-SO-HOPEFUL CABERET

2%

Hannah Chen -- The Hopeful Theatre Project

SONGS FOR A SECOND CHANCS

2%

Caroline Riviera -- Second Chance Players

SONGS FOR A SECOND CHANCE

2%

Efren Peredas -- Second Chance Players

TRUE NORTH

2%

Analise Scarpaci -- Broadway Dallas

A SOLITARY MAN: THE MUSIC OF NEIL DIAMOND

2%

Curtis Wiley -- The Reid Cabaret Theatre

WE'VE ONLY JUST BEGUN: THE MUSIC OF THE CARPENTERS

2%

Emily J. Pace -- The Reid Cabaret Theatre

LUX: A SOLO SHOW

2%

Meagan Harris -- Manifesto Poetica

BIG FISH

7%

Brooke Miller -- Texas Music Theatre Company

OKLAHOMA!

6%

Ellie Sassano -- NTPA Repertory Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

6%

Ahmad Simmons -- Dallas Theater Center

SOMETHING ROTTEN!

5%

Edward Funderburke -- Lubbock Moonlight Musicals

BROADWAY OUR WAY

5%

Alli Betsill -- Uptown Players

OKLAHOMA!

4%

Jessica Desekewies -- The Firehouse Theatre

CATS

4%

Parker Esse -- Casa Mañana Theatre

WAITRESS

3%

Amy Reed -- Dallas Theater Center

THE LITTLE MERMAID

3%

Sofi Warren -- The Hopeful Theatre Project

CURTAINS THE MUSICAL

3%

Becca Tischer -- Allen Contemporary Theatre

JAMES & THE GIANT PEACH

3%

Piper Daniel -- Stand Performing Arts Ministry

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Eugenio Contenti -- Casa Mañana Theatre

NEWSIES: THE MUSICAL

3%

Leslie Navarro-Bovaird -- Grand Prairie Arts Council

AIN’T MISBEHAVIN

2%

Kiandra J. Brooks -- Circle Theatre

KHAN!!!

2%

Christina Kudlicki -- MusicalWriters.com Productions

CITY OF ANGELS

2%

Whitney Morris -- Upright Theatre Co.

CATCH ME IF YOU CAN

2%

Mikki Peterson -- Runway Theatre

A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN

2%

Becca Johnson-Spinos -- Outcry Theatre

GHOST: THE MUSICAL

2%

Whitney Morris -- Upright Theatre Co.

ALICE

2%

Ania Lyons -- Plague Mask Players

IN THE HEIGHTS

2%

Hannah Arguelles -- Theatre Arlington

THE COLOR PURPLE

2%

JuNene K -- Urban Arts Collective

SOMETHING ROTTEN!

2%

Chloe Parrish -- Repertory Company Theatre

A STRANGE LOOP

2%

Kiandra Brooks -- Circle Theatre

THE COLOR PURPLE

1%

Gerry McIntyre -- Casa Mañana Theatre

AIN’T MISBEHAVIN

7%

DeZhané Jackson -- Circle Theatre

OKLAHOMA!

5%

Nick Mann -- NTPA Repertory Theatre

RAGTIME

4%

Wendy Barrett -- Lewisville Playhouse

THE LITTLE MERMAID

4%

Jessica Holt -- The Hopeful Theatre Project

ALMOST, MAINE

4%

Alison Kingwell -- Allen Contemporary Theatre

H*LLO K*TTY SYNDROME

3%

Aaron Patrick DeClerk -- Undermain Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

3%

Cole McCarty -- Dallas Theater Center

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

3%

Tammy Spencer -- Casa Mañana Theatre

ROCK OF AGES

3%

Dayna Dutton -- Firehouse Theatre

JAMES & THE GIANT PEACH

3%

Carver Olson -- Stand Performing Arts Ministry

THE COLOR PURPLE

3%

Tammy Spencer -- Casa Mañana Theatre

CITY OF ANGELS

3%

Nita Cadenhead & Lee Anne Gierisch -- Upright Theatre Co.

CATS

3%

Mia Siegert & David Williamson -- Casa Mañana Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

2%

Jessica Holt -- The Hopeful Theatre Project

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Claire Janda -- Scratch Theater Company

INTO THE WOODS

2%

Faith Hilsinger -- Stand Performing Arts Ministry

LITTLE WOMEN

2%

Wiloni Darrington -- Garland Civic Theater

OLIVER!

2%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

ANASTASIA

2%

Carver Olson -- Stand Performing Arts Ministry

ALMOST, MAINE

2%

Allison Ayers Kingwell -- Allen Contemporary Theatre

ELF THE MUSICAL

2%

Alison Kingwell -- CenterStage Theatre Works

NEXT TO NORMAL

2%

David Phillips -- Second Chance Players

THE TAMING OF THE SHREW

1%

Ryan Matthieu Smith -- Shakespeare Dallas

AIN'T NO MO

1%

Jasmine Woods -- Soul Rep Theatre

SNOOPY

1%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

NEWSIES

21%

- Grand Prairie Arts Council

AIN’T MISBEHAVIN

17%

- Circle Theatre

LEGALLY BLONDE

15%

- Repertory Company Theatre

CURTAINS

12%

- Allen Contemporary Theatre

GUYS & DOLLS

11%

- Lyric Stage/Turtle Creek Chorale

SNOOPY

7%

- beacon performing arts

IMAGINE

5%

- Uptown Players and Bruce Wood Dance Dallas

OLIVER!

5%

- Beacon Performing Arts

PEGASUS BALLET

4%

- Moody Theater

FLIES

3%

- Bombshell Dance Project

SCROOGE THE MUSICAL

6%

Mike Mazur -- North Texas Performing Arts

RENT

5%

Jayden Russell -- Grand Prairie Arts Council

SOMETHING ROTTEN!

5%

Jake Morgan -- Lubbock Moonlight Musicals

IN THE HEIGHTS

4%

Alejandro Saucedo -- Theatre Arlington

OLIVER!

4%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

RAGTIME

4%

Wendi Brozek -- Lewisville Playhouse

THE LITTLE MERMAID

4%

Jessica Holt & Meghan Maclellan -- The Hopeful Theatre Project

CATS

3%

Parker Esse -- Casa Mañana Theatre

MY FAVORITE YEAR

3%

Eddy Herring and Laura Jennings -- Allen Contemporary Theatre

ANASTASIA

3%

Cameron Byerly -- Stand Performing Arts Ministry

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

2%

Ashley White -- Theatre Three

JAMES & THE GIANT PEACH

2%

Hayden Casey -- Stand Performing Arts Ministry

THE COLOR PURPLE

2%

Gerry McIntyre -- Casa Mañana Theatre

OKLAHOMA!

2%

Jason Craig West -- The Firehouse Theatre

SHREK

2%

Natalie Burkhart -- Upright Theatre Co.

CATCH ME IF YOU CAN

2%

Hayden Casey -- Runway Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

Eugenio Contenti -- Casa Mañana Theatre

CURTAINS THE MUSICAL

2%

Laura Jennings -- Allen Contemporary Theatre

A STRANGE LOOP

2%

Vickie Washington -- Circle Theatre

THE LAST FIVE YEARS

2%

Ashley H. White -- Circle Theatre

LITTLE WOMEN THE MUSICAL

2%

Jessica Holt -- The Hopeful Theatre Project

AIN’T MISBEHAVIN

2%

Khira Haley -- Circle Theatre

KISS ME, KATE

2%

Whitney Branan -- Texas Shakespeare Festival

INTO THE WOODS

2%

Cameron Byerly -- Stand Performing Arts Ministry

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Tiffany Nichole Greene -- Dallas Theater Center

TWELVE ANGRY JURORS

9%

Austin Keefer -- North Texas Performing Arts

STEEL MAGNOLIAS

7%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

PETER AND THE STAR CATCHER

5%

Cameron Byerly -- Stand Performing Arts Ministry

ROMEO & JULIET

4%

Megan Guerra -- Upright Theatre Co.

YOUR WIFE'S DEAD BODY

4%

Alex Organ -- Second Thought Theatre

FAT HAM

4%

Vickie Washington -- Stage West

DESCRIBE THE NIGHT

3%

Becca Johnson-Spinos -- Outcry Theatre

AIN'T NO MO'

3%

Ashley Oliver -- Soul Rep Theatre

HOME

3%

Kris Black Jasper -- Jubilee Theatre

AMITYVILLE '74

3%

Natalie Burkhart -- Upright Theatre Co.

MUCH ADO ABOUT NOTHING

3%

Miranda Stroble -- Hollingsworth Hall

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

3%

Claire Janda & William Sampson -- Scratch Theater Co.

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

William Sampson & Claire Janda -- Scratch Theater Company

H*LLO K*TTY SYNDROME

2%

Garret Storms -- Undermain Theatre

SENSE AND SENSIBILITY

2%

Kathleen Vaught -- Allen Contemporary Theatre

MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE

2%

Eddy Herring -- Rover Dramawerks

SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY

2%

Debra Carter -- Repertory Company Theatre

THE OUTSIDER

2%

Chris Berthelot -- Allen Contemporary Theatre

A TALENT FOR MURDER

2%

Steven Lynch -- CATS Playhouse

BOX

2%

Jiles King -- Undermain Theatre

PRIMARY TRUST

2%

Sasha Maya Ada -- Stage West and Dallas Theater Center

ANNE OF GREEN GABLES

2%

Jennifer Conlee -- CATS Playhouse

JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN

2%

Monserrat Rodriguez -- SMU Division of Theatre

ON GOLDEN POND

1%

Renee Norris -- Stand Performing Arts Ministry

THE ODD COUPLE

1%

Gena Graham -- Sherman Community Players

BIG FISH

6%

- Texas Music Theatre Company

NEWSIES THE MUSICAL

5%

- Grand Prairie Arts Council

RENT

5%

- Grand Prairie Arts Council

RAGTIME

5%

- Lewisville Playhouse

OKLAHOMA!

4%

- The Firehouse Theatre

THE LITTLE MERMAID

4%

- The Hopeful Theatre Project

CATS

4%

- Casa Mañana Theatre

SOMETHING ROTTEN!

3%

- Lubbock Moonlight Musicals

SHREK

3%

- Upright Theatre Co.

THE COLOR PURPLE

3%

- Casa Mañana Theatre

PETER AND THE STAR CATCHER

3%

- Stand Performing Arts Ministry

MY HERO

2%

- CATS Playhouse

AIN’T MISBEHAVIN

2%

- Circle Theatre

WAITRESS

2%

- Dallas Theater Center

A STRANGE LOOP

2%

- Circle Theatre

EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE

2%

- Uptown Players

BEETLEJUICE

2%

- The Wichita Theatre

ROCK OF AGES

2%

- The Firehouse Theatre

OLIVER!

1%

- Beacon Performing Arts

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

1%

- Casa Mañana Theatre

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

1%

- Theatre Coppell

OKLAHOMA!

1%

- Firehouse Theatre

OTHELLO

1%

- Shakespeare Dallas

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

1%

- Dallas Theater Center

NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812

1%

- Theatre Three

BIG FISH

7%

Grace Harmon -- Texas Music Theatre Company

INTO THE WOODS

7%

Da'Marion Gipson -- NTPA Repertory Theatre

A STRANGE LOOP

6%

Aaron Johansen -- Circle Theatre

THE LITTLE MERMAID

5%

Brooke Potts -- The Hopeful Theatre Project

CATS

4%

Samuel Rushen -- Casa Mañana Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

Branson White -- The Hopeful Theatre Project

RAGTIME

4%

Ben Loub -- Lewisville Playhouse

THE HEARTSELLERS

3%

Aaron Johansen -- Amphibian Stage

THE COLOR PURPLE

3%

Velyncia Caldwell -- Urban Arts Collective

CITY OF ANGELS

3%

Mia Lindemann -- Upright Theatre Co.

NEWSIES

3%

Jason English -- Grand Prairie Arts Council

THE TAMING OF THE SHREW

2%

Aaron Johansen -- Shakespeare Dallas

JAMES & THE GIANT PEACH

2%

Reid Hayes -- Stand Performing Arts Ministry

CARRIE

2%

Amanda West -- Theatre 3

PETER AND THE STAR CATCHER

2%

Seth Merrifield -- Stand Performing Arts Ministry

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

2%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

Samuel Rushen -- Casa Mañana Theatre

CURTAINS

2%

Ken Davis -- Allen Contemporary Theatre

DESCRIBE THE NIGHT

2%

Jacob Kaplan -- Outcry Theatre

A CHORUS LINE

2%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

ALICE

2%

Mia Lindemann -- Plague mask players

JEKYLL & HYDE

2%

Scott Guenther -- Lyric Stage

CATCH ME IF YOU CAN

2%

Seth Merrifield -- Runway Theatre

IN THE HEIGHTS

2%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

LITTLE WOMEN

1%

Hank Baldree -- Garland Civic Theater

RENT

6%

Billy Veer -- Grand Prairie Arts Council

XANADU

5%

Adam C. Wright -- Uptown Players

INTO THE WOODS

4%

Rachel Moes -- NTPA Repertory Theatre

SOMETHING ROTTEN!

4%

Rob Rogers -- Lubbock Moonlight Musicals

OLIVER!

4%

Alison Hale -- Beacon Performing Arts

WAITRESS

4%

Vonda K. Bowling -- Dallas Theater Center

CATS

3%

Matthew Stern -- Casa Mañana Theatre

THE LITTLE MERMAID

3%

Kelly Schaaf -- The Hopeful Theatre Project

CURTAINS THE MUSICAL

3%

Jared Duncan -- Allen Contemporary Theatre

NEWSIES THE MUSICAL

3%

Billy Veer -- Grand Prairie Arts Council

SHREK

3%

Noel Clark -- Upright Theatre Co.

SNOOPY

3%

Amber Bird -- Beacon Performing Arts

INTO THE WOODS

3%

Christina Major Davis -- Stand Performing Arts Ministry

NEXT TO NORMAL

2%

BEN MCELROY -- SECOND CHANCE PLAYERS

A STRANGE LOOP

2%

Cherish Love Robinson -- Circle Theatre

PETER AND THE STAR CATCHER

2%

Ashley Grether -- Stand Performing Arts Ministry

CATCH ME IF YOU CAN

2%

Christina Major Davis -- Runway Theatre

AIN’T MISBEHAVIN

2%

Cherish Love Robinson -- Circle Theatre

NEXT TO NORMAL

2%

Ben Barker -- Second Chance Players

THE COLOR PURPLE

2%

Ilana Atkins -- Casa Mañana Theatre

DISASTER: THE MUSICAL

2%

Joey O’Reilly -- Theatre Frisco

A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER

2%

Devon Harper -- Repertory Company Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Cody Dry -- Dallas Theater Center

LITTLE WOMEN

2%

Kelly Poche Rodriguez -- Garland Civic Theater

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

James McQuillen -- Casa Mañana Theatre

BIG FISH

7%

- Texas Music Theatre Company

SCROOGE THE MUSICAL

6%

- North Texas Performing Arts

RENT

5%

- Grand Prairie Arts Council

RAGTIME

4%

- Lewisville Playhouse

SOMETHING ROTTEN!

4%

- Lubbock Moonlight Musicals

OKLAHOMA!

4%

- The Firehouse Theatre

SNOOPY

4%

- beacon performing arts

CATS

3%

- Casa Mañana Theatre

THE LITTLE MERMAID

3%

- The Hopeful Theatre Project

LITTLE WOMEN THE MUSICAL

3%

- The Hopeful Theatre Project

THE COLOR PURPLE

3%

- Urban Arts Collective

MY FAVORITE YEAR

3%

- Allen Contemporary Theatre

THE COLOR PURPLE

3%

- Casa Mañana Theatre

MY HERO

3%

- CATS Playhouse

SHREK

3%

- Upright Theatre Co.

CATCH ME IF YOU CAN

2%

- Runway theatre

WAITRESS

2%

- Dallas Theater Center

AIN’T MISBEHAVIN

2%

- Circle Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

2%

- Casa Mañana Theatre

A STRANGE LOOP

2%

- Circle Theatre

NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812

2%

- Theatre Three

THE LIGHTNING THIEF

2%

- Casa Mañana Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

- Dallas Theater Center

JAMES & THE GIANT PEACH

1%

- Stand Performing Arts Ministry

ANNIE

1%

- The Wichita Theatre

AMITYVILLE '74

8%

- Upright Theatre Co.

A DIFFERENT LOVE STORY

8%

- Fort Worth Fringe Festival

THE MOVEMENT

7%

- Jubilee Theatre

KHAN!!! The Musical!

7%

- MusicalWriters.com Productions

MY HERO

6%

- CATS Playhouse

YOUR WIFE'S DEAD BODY

6%

- Second Thought Theatre

LEND ME A CHAINSAW

6%

- Lakeside Community Theatre

ALICE

5%

- Plague mask players

A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN

5%

- Outcry Theatre

PENELOPE

4%

- Stage West

WE ARE CONTINUOUS

4%

- Uptown Players

THE HAT BOX

4%

- Rover Dramawerks

CLEAVAGE

4%

- Lakeside Community Theatre

H*LLO K*TTY SYNDROME

3%

- Undermain Theatre

BUZZED!

3%

- Theatre Three

THE AMAZING, FABULOUS, AND SPECTACULAR UNTRUTHS OF JUAN GARCIA

3%

- Amphibian Stage

THE KILLER INSTINCTS OF GREG THE GRIM

3%

- Fort Worth Fringe Festival

A DALLAS HEDDA

2%

- Bishop Arts Theater Center

THE PENUMBRA

2%

- Bath House Cultural Center

LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE

2%

- re:INVENT

MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG

2%

- Hollingsworth Hall Cultural Center

AS SMALL AS STARS

1%

- Sundown Collaborative Theatre

RIFT OR WHITE LIES

1%

- Amphibian Stage

GETTING THROUGH APRIL

1%

- MusicalWriters.com Productions

BOX

1%

- Undermain Theatre

CAMELOT

6%

Deborah Shute -- North Texas Performing Arts

BIG FISH

5%

Cayden Burns -- Texas Music Theatre Company

INTO THE WOODS

4%

Jack Horton -- STAND

GHOST: THE MUSICAL

4%

Alli Perez -- Upright Theatre Co.

OKLAHOMA!

4%

Cooper Powell -- The Firehouse Theatre

RENT

3%

Dakota Britvich -- Grand Prairie Arts Council

BIG FISH

3%

Mason Cox -- Texas Music Theatre Company

MY HERO

2%

Jojo Garcia -- CATS Playhouse

BIG FISH

2%

Joshua Bruno -- Texas Music Theatre Company

RAGTIME

2%

Micaela Workman -- Lewisville Playhouse

THE COLOR PURPLE

2%

Akron Watson -- Urban Arts Collective

LITTLE WOMEN THE MUSICAL

2%

Cammi Collins -- The Hopeful Theatre Project

CATS

2%

Jackie Burns -- Casa Mañana Theatre

ANNIE

2%

Cassie Magrath -- The Wichita Theatre

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Zachary J Willis -- Dallas Theater Center

THE LITTLE MERMAID

2%

Hannah Chen -- The Hopeful Theatre Project

CURTAINS THE MUSICAL

2%

Blake Rice -- Allen Contemporary Theatre

RAGTIME

2%

Christian Black -- Lewisville Playhouse

CURTAINS

2%

Amy Parsons -- Allen Contemporary Theatre

CATCH ME IF YOU CAN

1%

Trent Mosty -- Runway Theatre

CATCH ME IF YOU CAN

1%

Gideon Ethridge -- Garland Summer Musicals

WAITRESS

1%

Tiffany Solano -- Dallas Theater Center

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

1%

Justin Mayer -- Casa Mañana Theatre

NEXT TO NORMAL

1%

Caleb Ross -- Second Chance Players

MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG

1%

Alejandro Hernandez -- Hollingsworth Hall Cultural Center

TWELVE ANGRY JURORS

7%

Kevin Forman -- North Texas Performing Arts

ROMEO & JULIET

5%

Piper Daniel -- Upright Theatre Co.

STEEL MAGNOLIAS

3%

Zoe Hayhurst -- Beacon Performing Arts

MORIARTY

3%

Alex Bigus -- Allen Contemporary Theatre

ON GOLDEN POND

3%

Bill Combs -- Stand Stage

AIN'T NO MO

3%

Whitney Coulter -- Soul Rep Theatre Company

SENSE AND SENSIBILITY

3%

Alex Eding -- Allen Contemporary Theatre

FAT HAM

3%

Tyler Ray Lewis -- Stage West

MORIARTY

2%

Blake Rice -- Allen Contemporary Theatre

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME

2%

John Marshall -- Theatre Arlington

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Brock Gray -- Scratch Theater Co.

A CHRISTMAS CAROL

2%

Bob Hess -- Dallas Theater Center

AMITYVILLE ‘74

2%

Angel Somarriba -- Upright Theatre Co.

ROMEO & JULIET

2%

Tim Bass -- Upright Theatre Co.

A DALLAS HEDDA

2%

Andrew Nicolas -- Bishop Arts Theater Center

MACBETH

2%

Alice Wilkinson -- Texas Shakespeare Festival

SHANE

1%

Esteban Vilchez -- Dallas Theater Center

HOME

1%

Gabriel D. Hill -- Jubilee Theatre

SPIDERS WEB

1%

Jake Shanahan -- Pocket Sandwich Theatre

ANNE OF GREEN GABLES

1%

Laura Bryan -- CATS Playhouse

HANG

1%

Denise Lee -- Second Thought Theatre

WE ARE CONTINUOUS

1%

Quintin Jones -- Uptown Players

ANNE OF GREEN GABLES

1%

Jordana Hollis -- CATS Playhouse

AIN'T NO MO

1%

Tiana Alexander -- Soul Rep Theatre Company

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

1%

Emir Price -- Soul Rep Theatre Company

12 ANGRY JURORS

8%

- North Texas Performing Arts

PETER AND THE STAR CATCHER

8%

- Stand Performing Arts Ministry

ROMEO & JULIET

7%

- Upright Theatre Co.

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME

7%

- Theatre Arlington

STEEL MAGNOLIAS

3%

- Beacon Performing Arts

MUCH ADO ABOUT NOTHING

3%

- Hollingsworth Hall Cultural Center

SENSE AND SENSIBILITY

3%

- Allen Contemporary Theatre

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

3%

- Scratch Theater Company

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

3%

- Soul Rep Theatre Company

ON GOLDEN POND

2%

- Stand Stage

JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN

2%

- SMU Division of Theatre

FAT HAM

2%

- Stage West

LIFE OF PI- NATIONAL TOUR

2%

- Winspear Opera House

A TALENT FOR MURDER

2%

- CATS Playhouse

PRIMARY TRUST

2%

- Stage West/Dallas Theater Center

ANNE OF GREEN GABLES

2%

- CATS Playhouse

SPIDERS WEB

2%

- Pocket Sandwich Theatre

THE TAMING OF THE SHREW

2%

- Shakespeare Dallas

SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY

2%

- Repertory Company Theatre

ONE SLIGHT HITCH

2%

- Richardson Theatre Centre

THE OUTSIDER

2%

- Allen Contemporary Theatre

AIN'T NO MO

2%

- Soul Rep Theatre Company

HOME

2%

- Jubilee Theatre

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

2%

- Shakespeare Dallas

OTHELLO

2%

- Shakespeare Dallas

CAMELOT

8%

Candice Addison and Paul Evans -- North Texas Performing Arts

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

7%

Bob Lavallee -- Casa Mañana Theatre

A STRANGE LOOP

5%

Brian Pacelli -- Circle Theatre

IN THE HEIGHTS

4%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

A TALENT FOR MURDER

4%

Chris Davis -- CATS Playhouse

THE LITTLE MERMAID

4%

Hayden Casey -- The Hopeful Theatre Project

CITY OF ANGELS

4%

Hayden Casey -- Upright Theatre Co.

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

3%

William Sampson -- Scratch Theater Co

CATS

3%

Seth Byrum -- Casa Mañana Theatre

RAGTIME

3%

Sydney Aviles -- Lewisville Playhouse

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

3%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

CATCH ME IF YOU CAN

3%

Hayden Casey -- Runway Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

2%

Conor Clark -- The Hopeful Theatre Project

ANASTASIA

2%

Cameron Byerly & Carver Olson -- Stand Performing Arts Ministry

JAMES & THE GIANT PEACH

2%

Hayden Casey & Sage Frost -- Stand Performing Arts Ministry

JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Leah Mezar -- Dallas Theater Center

DRACULA: COMEDY OF TERROR

2%

Dahlia -- Dallas Theater Center

THE LAST 5 YEARS

2%

Leah Mazur -- Circle Theatre

THE COLOR PURPLE

2%

Mike Sabourin -- Casa Mañana Theatre

AIN’T MISBEHAVIN

2%

Leah Mazur -- Circle Theatre

MY FAVORITE YEAR

2%

Eddy Herring -- Allen Contemporary Theatre

LITTLE WOMEN

1%

Edgar Hernandez -- Garland Civic Theater

THE LIGHTNING THIEF

1%

Mike Sabourin -- Casa Mañana Theatre

CURTAINS

1%

Dale Moon -- Allen Contemporary Theatre

A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER

1%

Debra Carter -- Repertory Company Theatre

CATS

9%

Allan Branson -- Casa Mañana Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

8%

Allan Branson -- Casa Mañana Theatre

OKLAHOMA!

5%

Andrew Oglesby -- NTPA Repertory Theatre

THE LITTLE MERMAID

5%

Caleb Chen -- The Hopeful Theatre Project

THE COLOR PURPLE

5%

Allan Branson -- Casa Mañana Theatre

CATCH ME IF YOU CAN

5%

Thomas Bartke -- Runway Theatre

CITY OF ANGELS

4%

Natalie Burkhart -- Upright Theatre Co.

ANASTASIA

3%

Thomas Bartke -- Stand Performing Arts Ministry

THE LIGHTNING THIEF

3%

Allan Branson -- Casa Mañana Theatre

AIN'T NO MO

3%

Crescent Haynes -- Soul Rep Theatre Company

EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE

3%

Brian Christensen -- Uptown Players

CURTAINS

2%

Bill Sizemore -- Allen Contemporary Theatre

LEGALLY BLONDE

2%

C J Partin -- Repertory Company Theatre

MY FAVORITE YEAR

2%

Bill Sizemore -- Allen Contemporary Theatre

JAMES & THE GIANT PEACH

2%

Rowan Steed -- Stand Performing Arts Ministry

LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE

2%

Ben Smith -- re:INVENT

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Sailor Wiggins -- Scratch Theater Co.

DAVID LAMBERT

2%

Spiders Web -- Pocket Sandwich Theatre

A STRANGE LOOP

2%

David Lanza -- Circle Theatre

IN THE HEIGHTS

2%

Ryan Simon -- Theatre Arlington

A CHORUS LINE

2%

Ryan Simon -- Theatre Arlington

LITTLE SHOP OF HORRORS

2%

Branson White -- The Hopeful Theatre Project

A CHRISTMAS CAROL THE MUSICAL

2%

C J Partin -- Repertory Company Theatre

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

2%

Bryan Stevenson -- Theatre Arlington

ALICE

1%

Jared Cobb -- Plague mask players

BIG FISH

5%

Jaella Hardy -- Texas Music Theatre Company

INTO THE WOODS

4%

Bella Correa -- NTPA Repertory Theatre

RENT

4%

Joshua Flores -- Grand Prairie Arts Council

BIG FISH

3%

Lincoln Lundquist -- Texas Music Theatre Company

RAGTIME

3%

Whitney Bohannon -- Lewisville Playhouse

SOMETHING ROTTEN!

3%

JoJo Garcia -- Moonlight Musicals, Lubbock, Texas

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Alfredo Tamayo -- The Hopeful Theatre Project

CATS

3%

Payton Zemaitis -- Casa Mañana Theatre

A CHORUS LINE

3%

Alli Betsill -- Theatre Arlington

THE COLOR PURPLE

3%

Christopher Hill -- Urban Arts Collective

FOOTLOOSE

3%

Riley Samuel -- The Repertory Theatre at North Texas Performing Arts

CURTAINS THE MUSICAL

3%

Amy Parsons -- Allen Contemporary Theatre

THE LITTLE MERMAID

2%

Mila Nelson -- The Hopeful Theatre Project

OKLAHOMA!

2%

Dylan Aaron -- The Firehouse Theatre

NEWSIES

2%

Dakota Britvich -- Grand Prairie Arts Council

ANNIE

2%

Nicholas Long -- The Wichita Theatre

CATS

2%

Michael Di Leo -- Casa Mañana Theatre

MY HERO

2%

Elyse Kuss -- CATS Playhouse

WAITRESS

2%

Ayanna Edwards -- Dallas Theater Center

RENT

2%

Javon Tcheco -- Grand Prairie Arts Council

THE COLOR PURPLE

2%

Crystal Williams -- Urban Arts Collective

RENT

2%

Hailey Hatfield -- Grand Prairie Arts Council

WAITRESS

1%

Christina Austin Lopez -- Dallas Theater Center

A STRANGE LOOP

1%

Landon Blanton -- Circle Theatre

NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812

1%

Laila Jalil -- Theatre Three

TWELVE ANGRY JURORS

7%

Ed Kless -- North Texas Performing Arts

SENSE AND SENSIBILITY

4%

Annie Such -- Allen Contemporary Theatre

THE TAMING OF THE SHREW

4%

Alyssa Carrasco -- Shakespeare Dallas

ROMEO & JULIET

3%

Whitney Morris -- Upright Theatre Co.

FAT HAM

3%

Zachary Willis -- Stage West

MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE

3%

Hannah Burns -- Rover Dramawerks

ROMEO & JULIET

3%

Noelle Saul -- Upright Theatre Co.

SENSE AND SENSIBILITY

2%

Christian Black -- Allen Contemporary Theatre

FAT HAM

2%

Cherish Love -- Stage West

FAT HAM

2%

Caleb Mosley -- Stage West

VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE

2%

Kelly Clarkson -- Allen Contemporary Theatre

ROMEO & JULIET

2%

Kyle Morris -- Upright Theatre Co.

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

2%

Laurel Collins -- Theatre Arlington

GLENGARRY GLEN ROSS

2%

Anthony Magee -- The Classics Theatre Project

SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY

2%

Phillip Slay -- Repertory Company Theatre

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Danny Street -- Scratch Theater Company

DRACULA: A COMEDY OF TERRORS

2%

Charlotte Kostopoulos -- Scratch Theater Company

AIN'T NO MO

2%

Jori jackson -- Soul Rep Theatre Company

THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III

2%

Sinclair Freeman -- Soul Rep Theatre Company

MUCH ADO ABOUT NOTHING

2%

Deacon Chaney -- Hollingsworth Hall

ANGEL STREET AKA GASLIGHT

2%

Blair Mitchell -- Richardson Theatre Centre

THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME

2%

Megan Noble -- Theatre Arlington

LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE

2%

Courtney Smith -- re:INVENT

A TALENT FOR MURDER

2%

Elyse Kuss -- CATS Playhouse

ON GOLDEN POND

2%

Dustin Perkins -- Stand Stage

THE LITTLE MERMAID

12%

- The Hopeful Theatre Project

YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN

11%

- Theatre Coppell

JUNIE B JONES

10%

- Casa Mañana Theatre

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

10%

- Casa Mañana Theatre

PINKALICIOUS

9%

- North Texas Performing Arts

RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA

9%

- Casa Mañana Theatre

NARNIA

4%

- Lubbock Moonlight Musicals

ANNIE

4%

- Wichita Theatre

MY HERO

4%

- CATS Playhouse

TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS

4%

- Casa Mañana Theatre

THE TAMING OF THE SHREW

3%

- Shakespeare Dallas

SNOOPY

3%

- Beacon Performing Arts

THE WIZARD OF OZ

3%

- YAPT, OUR PRODUCTIONS

THE WIZARD OF OZ

3%

- Our Productions Theater Company

DRAGONS LOVE TACOS

3%

- CenterStage Theatre Works

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST

2%

- Shakespeare Dallas

OTHELLO

2%

- Shakespeare Dallas

OLIVER!

1%

- Beacon Performing Arts

THE PRINCESS AND THE PLAYERS

1%

- Texas Shakespeare Festival

8%

North Texas Performing Arts

7%

Casa Mañana Theatre

7%

Texas Music Theatre Company

6%

Upright Theatre Co.

6%

The Hopeful Theatre Project

6%

The Firehouse Theatre

3%

Allen Contemporary Theatre

3%

CATS Playhouse

3%

Lubbock Moonlight Musicals

3%

Lewisville Playhouse

3%

Scratch Theatre Co.

3%

Stand Performing Arts Ministry

2%

Jubilee Theatre

2%

Pocket Sandwich Theatre

2%

Circle Theatre

2%

The Wichita Theatre

2%

Theatre Arlington

2%

Garland Civic Theater

2%

Second Thought Theatre

2%

Shakespeare Dallas

2%

Stage West Theatre

2%

Repertory Company Theatre

2%

Theatre Three

2%

Soul Rep Theatre

2%

Beacon Performing Arts

Wrong region? Click here.

NEXT UP FOR YOU ICYMI: Next On Stage: Season 5- Meet the Top 15 SMU Meadows School of the Arts to Honor Brian Stokes Mitchell with 2026 Meadows Award THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE to be Presented at Allen Contemporary Theatre MARIACHI HERENCIA DE MÉXICO to Launch A Digital Lottery at Bass Performance Hall Dallas Theater Center and North Texas Food Bank to Partner Up This Holiday Season Irving Berlin's HOLIDAY INN to be Presented At The Firehouse Theatre Browse More BWW FOR YOU

