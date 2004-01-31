First Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards; MATILDA Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Dallas & beyond.
The first standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Dallas Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Alfredo Tamayo
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
8%
Amanda Jane Cooper
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
7%
Cammi Collins
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
6%
Major Attaway
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
6%
Blake Rice
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
5%
Travis Murad Leland
- 90S COUNTRY: THE DECADE THAT CHANGED COUNTRY MUSIC
- The Reid Cabaret Theatre
5%
Cara Statham Serber
- PENELOPE
- Stage West
5%
Taylor Silvestri
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
4%
Amanda Reyes
- DESTROYING DAVID
- Circle Theatre
4%
Chloe Stoker
- SNOOPY!
- Beacon Performing Arts
4%
Daniel Hernandez
- MIXTAPE
- Theatre Arlington
4%
Emily Kilgore
- SHOWSTOPPERS
- Roundtable Theatre Troupe
4%
Denise Lee
- TOGETHER FOR THEATRE 3
- Theatre 3
4%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
3%
Ashley Sanders
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
3%
Kristina Bain
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
3%
Nick Moulton
- BRIDGE OVER TROUBLED WATER: THE REID CABARET THEATRE SINGS SIMON & GARFUNKEL
- The Reid Cabaret Theatre
3%
Rheagan Wallace
- STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Stolen Shakespeare Guild
2%
Hannah Chen
- NOT-SO-HOPEFUL CABERET
- The Hopeful Theatre Project
2%
Caroline Riviera
- SONGS FOR A SECOND CHANCS
- Second Chance Players
2%
Efren Peredas
- SONGS FOR A SECOND CHANCE
- Second Chance Players
2%
Analise Scarpaci
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
2%
Curtis Wiley
- A SOLITARY MAN: THE MUSIC OF NEIL DIAMOND
- The Reid Cabaret Theatre
2%
Emily J. Pace
- WE'VE ONLY JUST BEGUN: THE MUSIC OF THE CARPENTERS
- The Reid Cabaret Theatre
2%
Meagan Harris
- LUX: A SOLO SHOW
- Manifesto Poetica
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Brooke Miller
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
7%
Ellie Sassano
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
6%
Ahmad Simmons
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
6%
Edward Funderburke
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
5%
Alli Betsill
- BROADWAY OUR WAY
- Uptown Players
5%
Jessica Desekewies
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
4%
Amy Reed
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
3%
Sofi Warren
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Becca Tischer
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
Piper Daniel
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Leslie Navarro-Bovaird
- NEWSIES: THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
3%
Kiandra J. Brooks
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Christina Kudlicki
- KHAN!!!
- MusicalWriters.com Productions
2%
Whitney Morris
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Mikki Peterson
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Becca Johnson-Spinos
- A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
2%
Whitney Morris
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
2%
Ania Lyons
- ALICE
- Plague Mask Players
2%
Hannah Arguelles
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
JuNene K
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Chloe Parrish
- SOMETHING ROTTEN!
- Repertory Company Theatre
2%
Kiandra Brooks
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Gerry McIntyre
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical
DeZhané Jackson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
7%
Nick Mann
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
5%
Wendy Barrett
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%
Jessica Holt
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
Alison Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
4%
Aaron Patrick DeClerk
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
3%
Cole McCarty
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
3%
Tammy Spencer
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Dayna Dutton
- ROCK OF AGES
- Firehouse Theatre
3%
Carver Olson
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Tammy Spencer
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
3%
Nita Cadenhead & Lee Anne Gierisch
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Mia Siegert & David Williamson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Jessica Holt
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%
Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Faith Hilsinger
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Wiloni Darrington
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%
Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Allison Ayers Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Alison Kingwell
- ELF THE MUSICAL
- CenterStage Theatre Works
2%
David Phillips
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
2%
Ryan Matthieu Smith
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
1%
Jasmine Woods
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre
1%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
1%Best Dance Production NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
21%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
17%LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
15%CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
12%GUYS & DOLLS
- Lyric Stage/Turtle Creek Chorale
11%SNOOPY
- beacon performing arts
7%IMAGINE
- Uptown Players and Bruce Wood Dance Dallas
5%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
5%PEGASUS BALLET
- Moody Theater
4%FLIES
- Bombshell Dance Project
3%Best Direction Of A Musical
Mike Mazur
- SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
6%
Jayden Russell
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%
Jake Morgan
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
5%
Alejandro Saucedo
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
4%
Wendi Brozek
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%
Jessica Holt & Meghan Maclellan
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Eddy Herring and Laura Jennings
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
3%
Cameron Byerly
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Ashley White
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
2%
Hayden Casey
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Gerry McIntyre
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Jason Craig West
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Natalie Burkhart
- SHREK
- Upright Theatre Co.
2%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Laura Jennings
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Vickie Washington
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Ashley H. White
- THE LAST FIVE YEARS
- Circle Theatre
2%
Jessica Holt
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Khira Haley
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Whitney Branan
- KISS ME, KATE
- Texas Shakespeare Festival
2%
Cameron Byerly
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Tiffany Nichole Greene
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%Best Direction Of A Play
Austin Keefer
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
9%
Amber Bird
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
7%
Cameron Byerly
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
5%
Megan Guerra
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
4%
Alex Organ
- YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
4%
Vickie Washington
- FAT HAM
- Stage West
4%
Becca Johnson-Spinos
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
3%
Ashley Oliver
- AIN'T NO MO'
- Soul Rep Theatre
3%
Kris Black Jasper
- HOME
- Jubilee Theatre
3%
Natalie Burkhart
- AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
3%
Miranda Stroble
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
3%
Claire Janda & William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
3%
William Sampson & Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Garret Storms
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
2%
Kathleen Vaught
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Eddy Herring
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
2%
Debra Carter
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Chris Berthelot
- THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%
Steven Lynch
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
2%
Jiles King
- BOX
- Undermain Theatre
2%
Sasha Maya Ada
- PRIMARY TRUST
- Stage West and Dallas Theater Center
2%
Jennifer Conlee
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%
Monserrat Rodriguez
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%
Renee Norris
- ON GOLDEN POND
- Stand Performing Arts Ministry
1%
Gena Graham
- THE ODD COUPLE
- Sherman Community Players
1%Best Ensemble BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
6%NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
5%RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
5%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%CATS
- Casa Mañana Theatre
4%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
3%SHREK
- Upright Theatre Co.
3%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
3%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
3%MY HERO
- CATS Playhouse
2%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
2%BEETLEJUICE
- The Wichita Theatre
2%ROCK OF AGES
- The Firehouse Theatre
2%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
1%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
1%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
1%OKLAHOMA!
- Firehouse Theatre
1%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
1%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
1%NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Grace Harmon
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
7%
Da'Marion Gipson
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
7%
Aaron Johansen
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
6%
Brooke Potts
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
5%
Samuel Rushen
- CATS
- Casa Mañana Theatre
4%
Branson White
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
4%
Ben Loub
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%
Aaron Johansen
- THE HEARTSELLERS
- Amphibian Stage
3%
Velyncia Caldwell
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%
Mia Lindemann
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Jason English
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
3%
Aaron Johansen
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
2%
Reid Hayes
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Amanda West
- CARRIE
- Theatre 3
2%
Seth Merrifield
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Samuel Rushen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Ken Davis
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Jacob Kaplan
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Bryan Stevenson
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
Mia Lindemann
- ALICE
- Plague mask players
2%
Scott Guenther
- JEKYLL & HYDE
- Lyric Stage
2%
Seth Merrifield
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Hank Baldree
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Billy Veer
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
6%
Adam C. Wright
- XANADU
- Uptown Players
5%
Rachel Moes
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
4%
Rob Rogers
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
4%
Alison Hale
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
4%
Vonda K. Bowling
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
4%
Matthew Stern
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Kelly Schaaf
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Jared Duncan
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
Billy Veer
- NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
3%
Noel Clark
- SHREK
- Upright Theatre Co.
3%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
3%
Christina Major Davis
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
3%
BEN MCELROY
- NEXT TO NORMAL
- SECOND CHANCE PLAYERS
2%
Cherish Love Robinson
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Ashley Grether
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Christina Major Davis
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Cherish Love Robinson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Ben Barker
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
2%
Ilana Atkins
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Joey O’Reilly
- DISASTER: THE MUSICAL
- Theatre Frisco
2%
Devon Harper
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
2%
Cody Dry
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Kelly Poche Rodriguez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
James McQuillen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%Best Musical BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
7%SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
6%RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
4%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%SNOOPY
- beacon performing arts
4%CATS
- Casa Mañana Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
3%THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
3%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
3%MY HERO
- CATS Playhouse
3%SHREK
- Upright Theatre Co.
3%CATCH ME IF YOU CAN
- Runway theatre
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
2%THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
1%ANNIE
- The Wichita Theatre
1%Best New Play Or Musical AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
8%A DIFFERENT LOVE STORY
- Fort Worth Fringe Festival
8%THE MOVEMENT
- Jubilee Theatre
7%KHAN!!! The Musical!
- MusicalWriters.com Productions
7%MY HERO
- CATS Playhouse
6%YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
6%LEND ME A CHAINSAW
- Lakeside Community Theatre
6%ALICE
- Plague mask players
5%A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
5%PENELOPE
- Stage West
4%WE ARE CONTINUOUS
- Uptown Players
4%THE HAT BOX
- Rover Dramawerks
4%CLEAVAGE
- Lakeside Community Theatre
4%H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
3%BUZZED!
- Theatre Three
3%THE AMAZING, FABULOUS, AND SPECTACULAR UNTRUTHS OF JUAN GARCIA
- Amphibian Stage
3%THE KILLER INSTINCTS OF GREG THE GRIM
- Fort Worth Fringe Festival
3%A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
2%THE PENUMBRA
- Bath House Cultural Center
2%LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
2%AS SMALL AS STARS
- Sundown Collaborative Theatre
1%RIFT OR WHITE LIES
- Amphibian Stage
1%GETTING THROUGH APRIL
- MusicalWriters.com Productions
1%BOX
- Undermain Theatre
1%Best Performer In A Musical
Deborah Shute
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
6%
Cayden Burns
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
5%
Jack Horton
- INTO THE WOODS
- STAND
4%
Alli Perez
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
4%
Cooper Powell
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%
Dakota Britvich
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
3%
Mason Cox
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
3%
Jojo Garcia
- MY HERO
- CATS Playhouse
2%
Joshua Bruno
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
2%
Micaela Workman
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
2%
Akron Watson
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Cammi Collins
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Jackie Burns
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Cassie Magrath
- ANNIE
- The Wichita Theatre
2%
Zachary J Willis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Hannah Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
2%
Blake Rice
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Christian Black
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
2%
Amy Parsons
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Trent Mosty
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
1%
Gideon Ethridge
- CATCH ME IF YOU CAN
- Garland Summer Musicals
1%
Tiffany Solano
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Justin Mayer
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
1%
Caleb Ross
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
1%
Alejandro Hernandez
- MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
1%Best Performer In A Play
Kevin Forman
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
7%
Piper Daniel
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
5%
Zoe Hayhurst
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
3%
Alex Bigus
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
3%
Bill Combs
- ON GOLDEN POND
- Stand Stage
3%
Whitney Coulter
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
3%
Alex Eding
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
3%
Tyler Ray Lewis
- FAT HAM
- Stage West
3%
Blake Rice
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
2%
John Marshall
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
2%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Bob Hess
- A CHRISTMAS CAROL
- Dallas Theater Center
2%
Angel Somarriba
- AMITYVILLE ‘74
- Upright Theatre Co.
2%
Tim Bass
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Andrew Nicolas
- A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
2%
Alice Wilkinson
- MACBETH
- Texas Shakespeare Festival
2%
Esteban Vilchez
- SHANE
- Dallas Theater Center
1%
Gabriel D. Hill
- HOME
- Jubilee Theatre
1%
Jake Shanahan
- SPIDERS WEB
- Pocket Sandwich Theatre
1%
Laura Bryan
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
1%
Denise Lee
- HANG
- Second Thought Theatre
1%
Quintin Jones
- WE ARE CONTINUOUS
- Uptown Players
1%
Jordana Hollis
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
1%
Tiana Alexander
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
1%
Emir Price
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
1%Best Play 12 ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
8%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
8%ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
7%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
7%STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall Cultural Center
3%SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
3%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
3%ON GOLDEN POND
- Stand Stage
2%JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%FAT HAM
- Stage West
2%LIFE OF PI- NATIONAL TOUR
- Winspear Opera House
2%A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
2%PRIMARY TRUST
- Stage West/Dallas Theater Center
2%ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%SPIDERS WEB
- Pocket Sandwich Theatre
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
2%SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%ONE SLIGHT HITCH
- Richardson Theatre Centre
2%THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
2%HOME
- Jubilee Theatre
2%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Candice Addison and Paul Evans
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
8%
Bob Lavallee
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
7%
Brian Pacelli
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
5%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Chris Davis
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
4%
Hayden Casey
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
Hayden Casey
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
4%
William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co
3%
Seth Byrum
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Sydney Aviles
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
3%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
3%
Conor Clark
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%
Cameron Byerly & Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Hayden Casey & Sage Frost
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Leah Mezar
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Dahlia
- DRACULA: COMEDY OF TERROR
- Dallas Theater Center
2%
Leah Mazur
- THE LAST 5 YEARS
- Circle Theatre
2%
Mike Sabourin
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Leah Mazur
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Eddy Herring
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%
Edgar Hernandez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
1%
Mike Sabourin
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
1%
Dale Moon
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
1%
Debra Carter
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allan Branson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
9%
Allan Branson
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
8%
Andrew Oglesby
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
5%
Caleb Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
5%
Allan Branson
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
5%
Thomas Bartke
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
5%
Natalie Burkhart
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
4%
Thomas Bartke
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Allan Branson
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
3%
Crescent Haynes
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
3%
Brian Christensen
- EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
3%
Bill Sizemore
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
C J Partin
- LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
2%
Bill Sizemore
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%
Rowan Steed
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Ben Smith
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%
Sailor Wiggins
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Spiders Web
- DAVID LAMBERT
- Pocket Sandwich Theatre
2%
David Lanza
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Ryan Simon
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Ryan Simon
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
Branson White
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%
C J Partin
- A CHRISTMAS CAROL THE MUSICAL
- Repertory Company Theatre
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Jared Cobb
- ALICE
- Plague mask players
1%Best Supporting Performer In A Musical
Jaella Hardy
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
5%
Bella Correa
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
4%
Joshua Flores
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
4%
Lincoln Lundquist
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
3%
Whitney Bohannon
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
JoJo Garcia
- SOMETHING ROTTEN!
- Moonlight Musicals, Lubbock, Texas
3%
Alfredo Tamayo
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
3%
Payton Zemaitis
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Alli Betsill
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
3%
Christopher Hill
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%
Riley Samuel
- FOOTLOOSE
- The Repertory Theatre at North Texas Performing Arts
3%
Amy Parsons
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
Mila Nelson
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
2%
Dylan Aaron
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Dakota Britvich
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
2%
Nicholas Long
- ANNIE
- The Wichita Theatre
2%
Michael Di Leo
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Elyse Kuss
- MY HERO
- CATS Playhouse
2%
Ayanna Edwards
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%
Javon Tcheco
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
2%
Crystal Williams
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Hailey Hatfield
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
2%
Christina Austin Lopez
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Landon Blanton
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
1%
Laila Jalil
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
1%Best Supporting Performer In A Play
Ed Kless
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
7%
Annie Such
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
4%
Alyssa Carrasco
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
4%
Whitney Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
3%
Zachary Willis
- FAT HAM
- Stage West
3%
Hannah Burns
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
3%
Noelle Saul
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
3%
Christian Black
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Cherish Love
- FAT HAM
- Stage West
2%
Caleb Mosley
- FAT HAM
- Stage West
2%
Kelly Clarkson
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Kyle Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Laurel Collins
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Anthony Magee
- GLENGARRY GLEN ROSS
- The Classics Theatre Project
2%
Phillip Slay
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Danny Street
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Charlotte Kostopoulos
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Jori jackson
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
2%
Sinclair Freeman
- THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
2%
Deacon Chaney
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
2%
Blair Mitchell
- ANGEL STREET AKA GASLIGHT
- Richardson Theatre Centre
2%
Megan Noble
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Courtney Smith
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%
Elyse Kuss
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
2%
Dustin Perkins
- ON GOLDEN POND
- Stand Stage
2%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
12%YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
11%JUNIE B JONES
- Casa Mañana Theatre
10%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
10%PINKALICIOUS
- North Texas Performing Arts
9%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Casa Mañana Theatre
9%NARNIA
- Lubbock Moonlight Musicals
4%ANNIE
- Wichita Theatre
4%MY HERO
- CATS Playhouse
4%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Casa Mañana Theatre
4%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
3%SNOOPY
- Beacon Performing Arts
3%THE WIZARD OF OZ
- YAPT, OUR PRODUCTIONS
3%THE WIZARD OF OZ
- Our Productions Theater Company
3%DRAGONS LOVE TACOS
- CenterStage Theatre Works
3%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
2%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
1%THE PRINCESS AND THE PLAYERS
- Texas Shakespeare Festival
1%Favorite Local Theatre
North Texas Performing Arts
8%
Casa Mañana Theatre
7%
Texas Music Theatre Company
7%
Upright Theatre Co.
6%
The Hopeful Theatre Project
6%
The Firehouse Theatre
6%
Allen Contemporary Theatre
3%
CATS Playhouse
3%
Lubbock Moonlight Musicals
3%
Lewisville Playhouse
3%
Scratch Theatre Co.
3%
Stand Performing Arts Ministry
3%
Jubilee Theatre
2%
Pocket Sandwich Theatre
2%
Circle Theatre
2%
The Wichita Theatre
2%
Theatre Arlington
2%
Garland Civic Theater
2%
Second Thought Theatre
2%
Shakespeare Dallas
2%
Stage West Theatre
2%
Repertory Company Theatre
2%
Theatre Three
2%
Soul Rep Theatre
2%
Beacon Performing Arts
2%