Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Cabaret Awards

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Cabaret Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Cabaret Standings

Best Alternative Cabaret Show

A VERY JEWISH CHRISTMAS STORY - Don't Tell Mama 59%



MESHELLE & MIKE TROY - Joe's Pub/Public Theater 41%



Best Big Band/Swing Show

JENNIFER PACE QUINTET - SWING 46 Jazz club 59%



THE JAZZ CATZ - El Barrio's Artspace 41%



Best Burlesque Show

QUEERLESQUE - Club Cumming 59%



BROLESQUE - Balcon 41%



Best Comedy Act

RITA RUDNER - 54 Below 34%



Rachel Green: I'VE GOTTA BE ME - The Green Room 42 25%



GIANMARCO SORESI: Theater Adult - The Green Room 42 18%



INDULGENCE WITH LUCY DARLING - The Triad 13%



MICHAEL JOHN CISZEWSKI: TGIF (TESTING GAY IDEAS, FUNNY) - The People's Improv Theatre 11%



Best Debut Show - One Night Only

ASHLEY WOOL: THE BROADWAY ERA - Laurie Beechman Theatre 30%



SAM BRACKLEY: Gaiety & Glamour - The Green Room 42 27%



Joseph C. Townsend: Hummingbird - 54 Below 23%



MAMA ALTO: TRANSCENDENT - Joe's Pub 20%



Best Debut Show - Run of Shows

ANNE-MARIE KAVULA: SONGS FOR A MIDLIFE CRISIS - Joe's Pub, Beechman 25%



ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES - Don't Tell Mama 25%



MACON PRICKETT, MACON HIS OWN WAY! - 54 Below 21%



BRENT COMER - 54 Below 15%



CHAD PETERSON: LATE BLOOMER - Don't Tell Mama 13%



Best Director

Anthony Allocca - A SHARP APPLAUDS… - GREEN ROOM 42 10%



Faith Prince - MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG; RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO - Beechman 10%



Frank Silletti - AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 7%



Lennie Watts - ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES - Don't Tell Mama 6%



Charles Kirsch - 54 BELOW SINGS COCO; Backstage Babble Live - 54 Below 6%



Jeff Harnar - CRAIG RUBANO: TAKE THE MOMENT; FOR THE RECORD: CELIA BERK; LOST IN HIS ARMS (RENEE KATZ SINGS IRVING BERLIN;) MERELY MARVELOUS (JUDI MARK SINGS GWEN VERDON) - Laurie Beechman Theater 6%



Michael Kirk Lane - ANNE-MARIE KAVULA, NOEL MACNEAL, LEAH CROCETTO - 54 Below, Joe's Pub, Beechman 5%



Samantha Roberts - 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN, 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE), BATTLE ROYALE, TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME - 54 below 4%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; Grand Hotel: The 35th Anniversary Original Broadway Cast Reunion Concert - 54 Below 4%



Tanya Moberly - FRANK SINGS FRANK - Don't Tell Mama 4%



Sydney Stephan - SPOOKY SPECTACULAR - 54 Below 4%



Caleb McCarroll & Cullen Curth - REP BOOK ROULETTE - Green Room 42 4%



Antoinette DePietropolo - THE RANDY ANDYS Spring Swing; THE RANDY ANDYS HOLIDAY SPECTACULAR - The Green Room 42 3%



Adam Magnacca - GAITY & GLAMOUR, CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 3%



Lina Koutrakos - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 3%



David Sabella - SING HAPPY: THE WONDERFUL WOMEN OF KANDER & EBB - The Triad 3%



Sandy Kost-Sterner - KIDZ CABARET - Don’t Tell Mama, Green Room 42, Laurie Beechman Theater 3%



Robbie Rozelle - MATTHEW ROSENSTEIN: MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 2%



Liam Collins - I’VE BEEN ROBBED!!! - The Green Room 42 2%



James Beaman - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 2%



Sivan Raz - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST, PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at 54 Below 2%



Noah Simes - MICHAEL JOHN CISZEWSKI: IF MEMORY SERVES - The People's Improv Theatre 1%



Kevin Davis - ONE IN A MILLION IN CONCERT - Don't Tell Mama 1%



Matthew B Cullen - LET'S BE BAD - 54 Below 1%



Rebecca Aparicio - DON’T FORGET ME - Green Room 42 1%



Best Drag Artist or Impersonator

Alexis Michelle - 50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER - Joe's Pub 58%



Xana Dume - THE BRAZILIAN BOMBSHELL - The Duplex 22%



Irene Michaels & Twizm Whyte Piece - GET OUT AWARDS - The Dickens 20%



Best Duo Show

Laura & Linda Benanti - MOTHERS KNOW BEST - 54 Below 63%



Billy Stritch & Jim Caruso - LIVE AT BEMELMANS - The Carlyle Hotel, NYC 37%



Best Ensemble Soloist

Elizabeth Fox - 54 SINGS ANCIENT GREECE; The Comeback Cabaret - 54 Below; Don't Tell Mama 22%



Jay Aubrey Jones - 54 BELOW SINGS COCO; Here’s Love to The Music Man: A Celebration of Songwriter Meredith Willson - 54 Below 19%



Melissa Foreman - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE); The Music of Frank Wildhorn - 54 Below 19%



Ndanu Mutisya - TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME; The Music of Frank Wildhorn; 54 Sings Frankie Valli and The Four Seasons - Chelsea Table & Stage 14%



Cameron Moser - TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME; 54 Sings Frankie Valli and The Four Seasons - Chelsea Table & Stage 13%



Sivan Raz - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST, PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at 54 Below 13%



Best Group Show

A SWINGING BIRDLAND CHRISTMAS - Birdland 44%



TAKE TWO - Don't Tell Mama 37%



THE SKIVVIES FILM STRIPS - Joe's Pub 20%



Best Host or Emcee

Susie Mosher - THE LINEUP WITH SUSIE MOSHER - Green Room 42 17%



Jim Caruso - JIM CARUSO'S CAST PARTY - Birdland 14%



Lauren Dodds - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 10%



Charles Kirsch - BACKSTAGE BABBLE - 54 Below 9%



Lena Moy-Borgen - MAMA'S NEXT BIG ACT - Don't Tell Mama 7%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; Grand Hotel: The 35th Anniversary Original Broadway Cast Reunion Concert - 54 Below 6%



Samantha Roberts - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE); REPLAY: THE MAYBE MAN; TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME - 2025 5%



Annelise Baker - CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 5%



GOLDIE DVER - SNEAK PEEK - Don't Tell Mama 4%



Michelle Dowdy, Castrata, Sam Benedict - RED IDOL - Red Eye NY 4%



JaeXO - DECADE BY DECADE SERIES, SPOOKY SPECTACULAR - Green Room 42 3%



Julie Biancheri - A DREAM (ROLE) COME TRUE - Don’t Tell Mama NYC 3%



Seth Bisen-Hersh - SETH'S TALENT SHOW - Don't Tell Mama 3%



Daphne Always - DAPHNE ALWAYS & HER BRILLIANT FRIENDS - Club Cumming 2%



Kevin Winebold - KEVIN ON THE KEYS - The Green Room 42 2%



Liam Collins - I’VE BEEN ROBBED!!! - The Green Room 42 2%



Stephen DeAngelis - AT THIS PERFORMANCE... - The Green Room 42 2%



Laren Dodds & Lucas Babcock - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 1%



Best Jazz Show, Instrumental

QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz Club 58%



EMMET COHEN PRESENTS MILES & TRANE CENTENNIAL - Birdland 27%



THE NONET PROJECT “CHAMPIAN FULTON & KLAS LINDQUIST PRESENT THE NONET” - Birdland Jazz Club 15%



Best Jazz Show, Vocal

JENNIFER PACE QUINTET - swing 46 jazz club 32%



QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz 31%



LET’S BE BAD - 54 below 27%



CHAMPIAN FULTON & KLAS LINDQUIST PRESENT THE NONET - Birdland 9%



Best Musical Director

Billy Stritch - CAST PARTY - Birdland 8%



Alex Rybeck - CONFESSIONS OF A NEW YORKER (JEFF HARNAR) - Birdland & 54 Below 8%



Tracy Stark - ETHAN MATHIAS - OUTSIDE THE LINES, RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Don't Tell Mama 8%



Ron Drotos - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 7%



Cullen Curth - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 6%



Molly Guarton - MICHAEL I HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NYC 6%



Michael Collum - AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 6%



Yasuhiko Fukuoka - CITATION NEEDED, GET WHAT YOU WANT, NOT BROADWAY'S MARK MACKILLOP, MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG - 54 Below, Chelsea Table + Stage, Marjorie S. Deane Little Theatre 5%



Adam Magnacca - GAIETY & GLAMOUR STARRING SAM BRACKLEY, CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 4%



Jason Yeager - ALL JULIE BENKO CONCERTS AND SHOWS - Birdland 4%



Brandon James Gwinn - RYAN RAFTERY'S THE BALLAD OF JON BENET RAMSEY - Joe's Pub 4%



Ashley Grace Ryan - LET’S BROADWAY - The Green Room 42 and Sid Gold’s 4%



Michael Lavine - 54 BELOW SINGS MANCINI - 54 Below 3%



Dan Pardo - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 3%



Adam Magnacca - CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 3%



Julius Laflemme - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 2025 3%



Katy Pfaffl - A VERY JEWISH CHRISTMAS STORY - Don't Tell Mama 3%



Bobby Peaco - RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO; Faith Kasparian: LAW OF IMAGINATION - Don't Tell Mama 3%



Nattalyee Randall - YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH; YOUNG, GIFTED, & BROADWAY: BACK TO SCHOOL – BACK TO BROADWAY! - 54 Below 2%



Joshua Turchin - KIDZ CABARET, VILLAINTINE'S - Green Room 42 2%



Michael Cuscheri - MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 2%



Caleb McCarroll - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 1%



Ian Herman - SING HAPPY - DAWN DEROW; From Sexy Soaps to Classy Cabaret - The Triad, 54 Below 1%



Jason Wetzel - KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 1%



Matt Graham - 54 SINGS ANCIENT GREECE, CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at 54 Below 1%



Best Open-Mic Show

JIM CARUSO'S CAST PARTY - Birdland 55%



SCAT SCHOOL - Don't Tell Mama 45%



Best Original Song

Ava Nicole Frances “Four Years of Fun” - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 19%



Artemisia LeFay's "Phantoms of the Cabaret" - WASTED GIRL - Don't Tell Mama 17%



This is Not a Sad Cabaret Song - CITATION NEEDED - Max Carmel, Miles Walter 13%



Randy Edelman - 21 AGAIN (from Waltzing on a High Wire) - Carnegie Hall 10%



Call Me (Whatever you want) - BATTLE ROYALE - Chelsea Table & Stage 10%



Ari Afsar & Laura Dadap ('Me and You') - THE LEADING LADY CLUB - 54 Below 9%



Everywhere - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 8%



I'm Ready - by Kevin Winebold - KEVIN ON THE KEYS: MAIN CHARACTER ENERGY - the Green Room 42 7%



Her Story - Michael Mott - DON’T FORGET ME - Green Room 42 6%



Best Piano Bar Entertainer, Instrumental,

Quintin Harris - QUINTIN HARRIS DUO/TRIO - The Wallace Lounge 19%



Brandon James Gwinn Marie's Crisis 14%



Sydney Stephan - PIANO BAR ENTERTAINER - Bo Peep Cocktail Lounge 12%



Dan Pardo Brandy's 11%



Joe Regan Don't Tell Mama 11%



JD Smurthwaite Brandys, Don't Tell Mama 10%



Steven Wenslawski Don't Tell Mama 7%



Elijah Caldwell Brandys 6%



Michael Garin - ROXY LIVE PRESENTS - Roxy Hotel 6%



John Bronston Brandys 4%



Best Piano Bar Entertainer, Vocalist

Nicholas King - NICHOLAS KING - So & So’s 15%



Maddie McClouskey Marie's Crisis 13%



Jennifer Pace - BRANDY’S PIANO BAR, MARIE’S CRISIS - 2025 12%



Michelle Dowdy - OPEN MIC NIGHTLY - Don’t Tell Mama, Red Eye, The Ice Palace, Reflections 11%



Tara Martinez Don't Tell Mama 11%



Anna Anderson - OPEN MIC NIGHTLY - Don’t Tell Mama, Brandy’s 9%



Andre Jordan Don't Tell Mama 9%



Sydney Stephan - PIANO BAR ENTERTAINER - Bo Peep Cocktail Louge 8%



Joseph Redd - OPEN MIC NIGHTLY - Don't Tell Mama 6%



Elaine Brier - OPEN MIC NIGHTLY - Don't Tell Mama 5%



Best Record Producer

ROBBIE ROZELLE & MICHAEL FINKE, PRODUCER - GET WHAT YOU WANT: THE SONGS OF MICHAEL FINKE - 2025 39%



FRANK COLEMAN - 2025 21%



TOMMY KRASKER - 2025 19%



MITCHELL WALKER (COOL RIDER EP) - 2025 13%



DYLAN GLATTHORN (COOL RIDER EP) - 2025 9%



Best Recording, Commercial

'AVALON' ON JIM CARUSO'S THE SWING SET, WITH JANE MONHEIT & BILLY STRITCH, CLUB44 RECORDS - 2025 46%



ARI AXELROD: A PLACE FOR US - 2025 39%



BEX LINDSEY, THE PROCESS II - 2025 15%



Best Recording, Independent

AVA NICOLE FRANCES :THE DREAM THAT I SEE-LIVE AT THE GREEN ROOM 42 - 2025 25%



COOL RIDER EP BY MICHELLE DOWDY - 2025 12%



MARK WILLIAM: IF I CAN DREAM LIVE FROM THE GREEN ROOM 42 12%



RITA HAYWORTH REVEALED, QUINN LEMLEY - 2025 11%



DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - 2025 9%



PAINTING THE TOWN - 2025 7%



GET WHAT YOU WANT: THE SONGS OF MICHAEL FINKE (ROBBIE ROZELLE & MICHAEL FINKE, PRODUCER) - 2025 6%



WALTZING ON A HIGH WIRE/ RANDY EDELMAN - 2025 6%



IRENE MICHAELS: MY HEART - 2025 5%



D.C. ANDERSON - SONGS STAY SUNG - 2025 4%



SECRET AGENT [REDACTED] - 2025 3%



Best Revue or Recurring Series

THE LINEUP WITH SUSIE MOSHER - Green Room 42 18%



“REP BOOK ROULETTE” - Green Room 42 13%



YOUNG, GIFTED, & BROADWAY CELEBRATES BLACK HISTORY MONTH; YOUNG, GIFTED, & BROADWAY: BACK TO SCHOOL – BACK TO BROADWAY! - 54 Below 11%



MAMA'S NEXT BIG ACT - Don't tell mama 10%



QUEERLESQUE - Club Cumming 5%



A DREAM (ROLE) COME TRUE - Don’t Tell Mama NYC 5%



AT THIS PERFORMANCE... - Green Room 42 5%



I’VE BEEN ROBBED!!! - 2025 5%



DECADE BY DECADE: MUSIC SERIES - Green Room 42 4%



CABARET SUPERSTAR - The Green Room 42 4%



TINY COUCH CONCERT SERIES - Miss Nellie's 3%



KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 3%



RYAN JAMES MONROE IN RESIDENCE - chelsea table 3%



SONGBOOK SUNDAYS - Dizzy's 2%



“A SHARP APPLAUDS” - Green Room 42 2%



HAPPY HOUR SESSIONS - Winnie Said 1%



LET’S BROADWAY - The Green Room 42 and Sid Gold’s 1%



KEVIN ON THE KEYS - The Green Room 42 1%



THE RANDY ANDYS spring Swing; THE RANDY ANDYS HOLIDAY SPECTACULAR - The Green Room 42 1%



SNEAK PEEK - Don't Tell Mama 1%



STAGE TIME - The Slipper Room 1%



Best Rock Show

BROADWAY SINGS QUEEN - the Cutting Room 76%



Fenix Rising Series (Fenix360) - The Bitter End 24%



Best Show

Julie Benko - A STAR IS BORN - Cafe Carlyle 24%



CONFESSIONS OF A NEW YORKER (JEFF HARNAR) - Birdland & 54 Below 14%



BRADLEY GIBSON, SONGS OF MY HEART - 54 Below 11%



SEAN HARKNESS, JUST ME - Don't Tell Mama 9%



DAVID MARINO - Birdland 8%



KIDZ CABARET - Green Room 42, Don’t Tell Mama 7%



A PLACE FOR US - 54 Below 6%



MICHAEL KIRK LANE: RIGHT WHERE I BELONG - Beechman 6%



LET’S BE BAD BROADWAY VILLAINS - 2025 6%



ASHLEY BROWN - The Green Room 42 5%



RACHEL MATZ HUNTER IN TAKE TWO - Don't Tell Mama 3%



Best Show Musician, Non-Musical Director

Jon Weber - Violin - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 16%



Abigail Rodriguez - REPLAY: THE MAYBE MAN; 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN - Green Room 42, 54 Below 9%



Sean Harkness - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 9%



Steve Doyle/Bass - CAST PARTY - Birdland 8%



Lauren Molina - ROCKY HORROR SKIVVIES SHOW - Joe's Pub 6%



Matt Scharfglass - DORIAN WOODRUFF: FOREVER ME WITH LOVE - Chelsea Table & Stage 6%



Daniel Glass/Drums - CAST PARTY - Birdland 5%



Ben Harris - VILLAINTINE'S - Green Room 42 5%



Caitlin Shorey - KIDZ GIVING BACK - Green Room 42 5%



Mike Rosengarten - JOE ICONIS AND FAMILY - 54 Below 4%



Catherine Christian - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 3%



Eric Wharton- Bass - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 3%



Priscilla Tam - 54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN, REPLAY: THE MAYBE MAN - 54 below, Green Room 42 3%



Sunny Sheu - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 3%



Claudio Raino - IN PURSUIT OF JOY - The Green Room 42 3%



Chris McWilliams - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 3%



Emma Kroll - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 2%



Hannah Lee - MICHAEL I. HABER: A HAPPY HABER HOLIDAY - The Red Eye NY 2%



Sarah Overton - RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Chelsea Table & Stage 2%



Michael Kuennen - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 2%



Perry Cavari - MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 1%



Matt Graham - PANTHE-ON! - Needs More Work Productions at The Green Room 42 1%



Jon Berger-Drums - THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 1%



Best Show, Celebrity

Ann Hampton Callaway - THE BEST OF ANN HAMPTON CALLAWAY - 54 Below 21%



ELIZABETH GILLIES AT THE CAFE CARLYLE - Elizabeth Gillies 12%



Lee Roy Reams - ME & BETTY (AKA LAUREN BACALL) - 54 Below 12%



Jenn Colella - BIG DYKE ENERGY - The Laurie Beechman Theatre 11%



CAROLE DEMAS: FIREFLY - 54 Below 10%



Norbert Leo Butz - GIRLS, GIRLS, GIRLS - 54 Below 10%



Tom Kitt - TOM KITT AND FRIENDS - 54 Below 8%



Tracie Thoms - TRACIE THOMS - 54 Below 6%



John Lloyd Young - JOHN LLOYD YOUNG AT CAFE CARLYLE - Cafe Carlyle 6%



Jennifer Bassey - FROM SEXY SOAPS TO CLASSY CABARET - 54 Below 5%



Best Special Event, Multiple

50 SHADES OF GAY: A CHRISTMAS CABARET - The Copacabana 14%



Billy Stritch & Gabrielle Stravelli - 'FREQUENTLY SECRETLY FOND OF EACH OTHER” - Birdland 12%



54 BELOW SINGS THE BRITISH INVASION & BEYOND VOL 2 - 54 Below 6%



Punk Goes Broadway! Vol 2 - 54 Below / Underbelly Theatre Co. 6%



54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 2025 5%



54 SINGS ANCIENT GREECE - Needs More Work Productions at 54 Below 5%



LET'S BE BAD: BROADWAY VILLAINS - 2025 4%



SINGNASIUM BOOTCAMP - Don't Tell Mama 3%



54 CELEBRATES THE MUSIC OF FRANK WILDHORN - 54 Below 3%



QUEER Cowfolk: The Gay Rodeo Musical - 54 BELOW 3%



Eric Comstock & Barbara Fasano - PAINTING THE TOWN CD RELEASE - Birdland 3%



MOIPEI ❤️❤️❤️NYC - 54 Below 3%



BACHELORETTE DUETS - 54 Below 2%



Sharpe Family Singers - SONGS OF HOPE - Green Room 42 2%



FIVE TOWNS COLLEGE CABARET - Don't Tell Mama 2%



SPOOKY SPECTACULAR - 54 Below 2%



Bryce Edwards & Mike Davis - HOT COMBINATION - Birdland 2%



THE SKIVVIES MASHMAKER MASHMAKER - Laurie Beechman 2%



IRENE MICHAELS – PAUSE FOR PEACE - Times Square, NYCQuinn Lemley – The Heat Is On 2%



HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 2%



The J2 Cabaret Series - Take One: Smile Concert Presentation - AMT Theatre 2%



TO ALL WHO COME TO THIS HAPPY PLACE: WELCOME - Chelsea Table & Stage 2%



THE LEADING LADY CLUB - 54 Below 2%



CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 2%



THE SKIVVIES LAURIE AND THE SIGHS - Laurie Beechman 2%



Best Special Event, Solo

AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE - The Green Room 42 11%



AN EVENING WITH ALEX NEWELL - 92NY 7%



JULIE BENKO: MY FANNY VALENTINE - Birdland 7%



Laverne Cox - GURRL HOW DID I GET HERE? - City Winery 5%



Hannah Jane - LADY LEGENDS OF BROADWAY - The Green Room 42 5%



THE EV SULLIVAN SHOW - Don't tell mama 4%



Frank McDonough - FRANK SINGS FRANK - Don't Tell Mama 4%



Cara Rose DiPietro: MY MOTHER’S DAUGHTER - 54 Below 4%



AN INTIMATE EVENING WITH DAVID MARINO - PANGEA 4%



Lee Roy Reams - UNCENSORED - 54 Below 3%



Karen Mason - 'KAREN'S BACK...AT BIRDLAND' - Birdland 3%



JULIE HALSTON - Birdland 2%



LEAH CROCETTO: A QUIET THING - 54 Below 2%



Karen Akers - 'COME WITH ME TO PARIS' - Birdland 2%



MICHAEL CUSHIERI: YOU THINK YOU JUST FELL OUT OF A CHRISTMAS TREE? - Chelsea Table & Stage 2%



Sarah Anne Fernandez - DON’T FORGET ME - Green Room 42 2%



BRYCE EDWARDS - Birdland 2%



AYANNA NICOLE THOMAS: IN HER KEY - Laurie Beechman Theatre 2%



Robbie Rozelle - CITATION NEEDED - 54 Below 2%



Artemisia LeFay's WASTED GIRL - Don't Tell Mama 2%



MATTHEW ROSENSTEIN: MAKE ME FRENCH - The Laurie Beechman Theatre 2%



Carol Sue Gershman: SOMETHING NEW JUST FOR YOU - 54 below 2%



FRANKIE MORENO - Birdland 1%



THE MUSIC OF RANDY EDELMAN - Carnegie Hall 1%



Dorian Woodruff - FOREVER ME WITH LOVE CD RELEASE - Chelsea Table & Stage 1%



Best Tech Design, Lighting

Sheridan Glover - REP BOOK ROULETTE, PANTHE-ON!, AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE, and various other shows - The Greenroom 42 35%



Kelly Wohlford - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 22%



Amanda Raymond - 54 SINGS ANCIENT GREECE - Needs More Work Productions at 54 Below 17%



Alison Nusbaum - CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 11%



Becky Morris - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 8%



Matt Lazarus - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION - Chelsea Table & Stage 8%



Best Tech Design, Sound

Sheridan Glover - REP BOOK ROULETTE, PANTHE-ON!, AVA NICOLE FRANCES:THE DREAM THAT I SEE, and various other shows - The Green Room 42 33%



Kelly Wohlford - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 24%



Amanda Raymond - 54 SINGS ANCIENT GREECE, HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - Needs More Work Productions at 54 Below 21%



Alison Nusbaum - CHOOSE-YOUR-OWN-SETLIST - Needs More Work Productions at Don’t Tell Mama 15%



Eric Ripps - RYAN JAMES MONROE: A PRIDE CELEBRATION; RYAN JAMES MONROE: WHAT IF YOU FLY? - Chelsea Table & Stage 8%



Best Tribute Show

LIZ CALLAWAY, THE WIZARD AND I - 54 Below 26%



WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 18%



BETH LEAVEL SINGS SONDHEIM - 54 Below 17%



A SHARP APPLAUDS - The Green Room 42 14%



HATS OFF TO LIZA - Triad 8%



Dawn Derrow - SING HAPPY - THE WONDERFUL WOMEN OF KANDER & EBB - Triad Theater NYC 7%



TONY YAZBECK, TONY YAZBECK CELEBRATES TONY BENNETT - 54 Below 6%



MERELY MARVELOUS (JUDI MARK SINGS GWEN VERDON) - Triad Theater & Don’t Tell Mama 4%



Best Vocalist

Julie Benko - 'MY FANNY VALENTINE: JULIE BENKO SINGS RICHARD RODGERS' - Birdland 10%



Jake Pedersen - REP BOOK ROULETTE - The Green Room 42 8%



Jeff Harnar - 'THE 1959 BROADWAY SONGBOOK', CONFESSIONS OF A NEW YORKER - Birdland 6%



David Marino - 'I WISH YOU LOVE' - Birdland 6%



Quintin Harris - THE QUINTIN HARRIS TRIO - Birdland Jazz Club 5%



Ari Axelrod - A PLACE FOR US - 54 Below 5%



Christine Andreas - 54 BELOW SINGS COCO; High Spirits: The 60th Anniversary Concert of An Improbable Musical Comedy - 54 Below 4%



Ann Kittredge - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT; When in Love - 54 Below, Chelsea Table 4%



Diane Phelan - LET'S BE BAD, Filipinos on Broadway - 54 Below 3%



Sydney Stephan - DECADE BY DECADE - Green Room 42 3%



T’Bone Rube - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 54 Below 3%



Elizabeth Gillies - LIVE AT THE CAFE CARLYLE - Cafe Carlyle 3%



Lena Josephine Marano - HEROES & VILLAINS - Triad Theater 3%



Judy Kaye - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT - 54 Below 2%



RYAN JAMES MONROE - WHAT IF YOU FLY, A PRIDE CELEBRATION - CHELSEA TABLE & STAGE 2%



Michael Kirk Lane - RIGHT WHERE I BELONG - Beechman 2%



Ava Gallo - TAKE TWO - Don't Tell Mama 2%



Ashley Grace Ryan - LET’S BROADWAY - Sid Gold’s 2%



Arianna Gomez - TAKE TWO - Don't Tell Mama 2%



Walter Willison - HIGH SPIRITS 60TH ANNIVERSARY CONCERT & Grand Hotel Reunion - 54 Below 2%



Jake Nicholson - 54 SINGS FRANKIE VALLI AND THE FOUR SEASONS (ENCORE) - 54 below 2%



Wendy Moten - 'WENDY MOTEN LIVE AT BIRDLAND' - Birdland 2%



Goldie Dver - WHAT A MAN! GOLDIE DVER SINGS ANTHONY NEWLEY - Don't Tell Mama 2%



Diane de Boer - Phelan - LETS BE BAD VILLAINS - 2025 2%



Ashley Wool - THE BROADWAY ERA - Laurie Beechman Theatre 2%



